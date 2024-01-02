1月星座運勢／雙子投資快狠準、獅子工作超旺、「兩星座」朋友是貴人

新的一年也就意味著新的開始，占星師米薩小姐分享影片「月星座運勢｜改命之月🔥激烈的重新開始來了!! ｜雙子座手氣超狂、巨蟹座貴人噴發😲」由於前一段時間逆行在摩羯座，所以會讓人覺得跟客戶、長輩的關係比較有摩擦，事業上也會有懶洋洋的感覺。而一月開始，水星會在射手座恢復順行，會讓人容易想到開心的事情，甚至去實踐自己想到覺得好玩的事。但是火星來到摩羯座，會讓工作變得繁忙。星座運勢，建議參考太陽、上升星座。

▎牡羊座

牡羊座1月份的工作運勢非常長紅，機會非常多、邀請非常多，但是衝突也特別多。雖然會有衝突，但是牡羊座可以透過堅持與溝通，輕鬆的去抓住人跟人之間的平衡，也可以持續找到與他人的共識，讓團隊回歸到和諧的氛圍。

▎金牛座

1月是金牛座的學習月，會有一些領域是你想花時間去攻略的，會透過到處的搜集資料來讓自已待在這個領域中，於此同時，如果這份資訊是需要出遠門才能得到的，請金牛座跑一趟，因為這份經驗將會強化你的信心，投資自己、投資學習絕對是金牛座1月份的首要任務。

▎雙子座

雙子座現在可能會有想在年前多賺一點錢的想法，而你們現在確實也有著很好的手氣，直覺也會特別準確，所以如果突然有一些兼職或投資的小靈感，雙子座可以趕快著手進行。如果是有人來求助於你的話，也不要吝嗇去幫忙對方，會有意想不到的收穫。

▎巨蟹座

巨蟹座1月份會有貴人噴發的感覺，有機會認識到許多質感好的朋友。而且雖然認識的時間不長，你們卻會有很多共同話題，聊著聊著也很有可能合作了起來，互相貢獻自己會的，在與彼此討論中間也會有一些激烈的辯論，但這些是好事，會讓事情更有建設性。

▎獅子座

獅子座的工作運勢也是爆發，可能是因為你做了一些事情被看到，所以類似的需求會一直找上你。而這些事情雖然不難，但是會花你很多時間，對你來說會更像在做服務，因此需要特別注意工作上的壓力與肌肉、筋骨的僵硬不適，維持健康身心與身心狀態將會是你最大的支持。

▎處女座

處女座現在應該都在等放假了，你的心思更是直接宣告放假，你也會開始找一些旅遊的資訊，甚至是周邊的好友都一一邀請你出來玩。處女座也不要因此有罪惡感，現在的你一邊玩、一邊工作反而會有更好的靈感和情緒，如果要投資的話也會發現手氣變好了。所以也請處女座不要強迫自己工作，這樣反而壓力增加。

▎天秤座

天秤座的注意力主要是放在家人與家庭上，如何在年前把家裡的事情搞定、過年要去哪裡玩，這類的話題會比較多。除此之外，也會一直接觸到與金錢相關的話題，但請你不用擔心，用你覺得最好的方式去處理就好了，最後得到的結果也一定會如你所想。

▎天蠍座

單身的天蠍座要好好把握這個月，無論是朋友介紹或是學習時碰到的對象，質感都會相當不錯。而天蠍座在生活上遇到的任何問題，都可以尋求朋友的幫助，他們也會很樂意的去幫忙你，多多利用自己的朋友之力。

▎射手座

射手座在前一陣子工作上會比較悶一點，但是從這個月開始就會有否極泰來的感覺，如果是開公司或是接案子的人，會發現生意開始變好，而在公司上班的人也會開始覺得自己可以控制的權力變大。 得到空間後，也請射手座將自我成就感放進工作當中，盡可能在一件事情上得到多重的滿足感。

▎摩羯座

摩羯座現在應該很繁忙，社交、學習、工作等所有事情都擠在一起。雖然忙，但是摩羯座的自我感覺應該是蠻良好的，會覺得自己是被需要的，在金錢上也會有不錯的呈現。在時間分配上要特別注意，因為每一件事情都會是你想做的，如果可以就盡量參與。

▎水瓶座

水瓶座現在應該是已經關機了，只會想要休息而已，不會想要特別安排什麼事情，會非常享受想到什麼做什麼這種隨心所欲的感覺。而這樣的狀態也會讓你感到滿足跟放鬆，也非常推薦水瓶座安排一段修復心靈、陪伴自己的這種時間。

▎雙魚座

雙魚座是這個月的交際花，會花很多時間跟朋友待在一起，透過這種人與人之間的溫暖也會讓你感受到非常療癒。雙魚座也同樣可以透過朋友來解決各種大小事，有什麼需求就去請教朋友，這樣可以更快達到你要的效果。

1月星座小祝福。圖擷自米薩小姐占星誌

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