居然沒天蠍！最會記仇五星座...獅子射手以牙還牙、巨蟹偷哭、這星座一輩子不原諒

你是披著天使皮的小惡魔嗎？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，『星座』這五個星座才是真正會🔥記仇🔥的狠人‼️絕對刷新你的三觀‼️‼️，並表示絕對會刷新三觀，建議參考太陽星座和月亮星座。

▎射手座 一眼定江山

粗線條的射手座，表面上看起來什麼都不在意，但他們其實非常的精明，很多時候他們的糊裡糊塗其實都是裝瘋賣傻。他們可以在第一眼就看出眼前的人跟他們合不合拍，氣味相投的話很快就能打成一片，但如果覺得不對眼的話，射手座的距離感就會蠻大的。

射手座其實非常細膩，他們知道要怎麼讓人喜歡他，也知道誰不喜歡他，也會在第一時間察覺誰對他有意見。射手座在待人處事上是屬於「井水不犯河水」類型的，既然看不對眼就各自安好，但是萬一踩到他的底線，他們會正面迎擊，絕對不會讓這件事情輕易結束。如果跟射手座結仇一定要馬上解決，他們是不會把不開心的事情記太久的，只要夠誠懇解決，一定會輕鬆博得他們的原諒。

▎獅子座 以牙還牙

直來直往的獅子座習慣站在大家面前當領袖，而他們的記仇其實是要看對方怎麼對待他們，如果你對他們好，他們絕對加倍照顧你，如果你惹到他了，他們也絕對不會善罷甘休。但是獅子座不會在一開始你得罪他的時候就跟你翻臉，他會給你好幾次機會，如果你一直采他的底線，他們才會受不了跟你拼命。

獅子座生氣的時候其實蠻明顯的，他們對於喜歡的人和不喜歡的人，會有很明顯的差別待遇。獅子座與射手座一樣，都是屬於「你不犯我，我不犯你」的類型，但是如果你持續硬碰硬，他們絕對會把你打得落花流水。

▎處女座 公事公辦

無論你是太陽處女或是月亮處女，都會有一個隱藏的記仇特質，其實處女座並不是真的這麼愛記仇，只是他們的記憶力太好了，就算他們不想記起來，心裡的筆記本也會自動幫他們寫下來。很多人覺得處女座是土象星座，應該都會很理性，但是處女座也是有差別待遇的，對於喜歡的人，他們是會先把「情」放在前面的。

處女座雖然有很多的原則，但是他們對於自己喜歡的人，會願意將自己的底線無限往後退的，反之，在記仇這方面也是。對於喜歡的人，處女座可以無限配合，但是一但惹到他們，他們不會有太激烈的報復手段，而是將一切的事情公事公辦，一切照著規矩來。

▎巨蟹座 過自己這一關

巨蟹座是在友情或愛情都很需要回憶去堆疊的星座，自然就會將好的與不好的所有事情記起來，這對他們來說都是珍貴的回憶。巨蟹座本來就是情緒型的星座，因為心思細膩、敏感，會讓他們對很多事情過度解讀。

在愛記仇的這部分，也是要看巨蟹座自己能不能過自己那一個坎，有些人可能碰到一些事情，講開就沒事了，但是對於巨蟹座來說，可能講開後表面上看起來沒事，但是其實心裡還在難過，只能等自己慢慢消化。巨蟹座的信任一旦被摧毀了，要重新建立是很困難的，不是不想重新建立，而是他們會怕再次受傷害。

▎雙魚座 千萬別得罪

天真浪漫的雙魚座其實是很需要別人肯定的星座，他們也常常過度解讀，太在意別人對他的看法，自己在心裡受傷。看起來糊塗的雙魚座，大家可能會覺得他的記性不好，但是他們其實在記負面事情這方面是一流的。

大家都說人要活在當下，但是雙魚座偏偏喜歡活在過去，活在回憶裡。所以如果得罪雙魚座，表面上他們會跟你裝沒事，甚至跟你談笑風生，但是心裡早就幫你做記號了，雙魚座的記仇程度跟一般的星座不太一樣，不是誠懇道歉就沒事了，他們是不會原諒曾經傷害過自己的人，所以得罪他的話，你可能一輩子都別想翻身了。

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