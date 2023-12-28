快訊

LINE免費貼圖7款來了！2024跨年用「與珍妮的日常」、這款有淚眼汪汪攻擊

震海案搖擺10年遭糾正 背景比監委想像更複雜

2張圖看少年犯罪處理流程 林智群曝少年最後可能去處

今起一個月大喜臨門！蛇要升官、馬財運亨通、「這生肖」注意爛桃花

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為財運示意圖。圖片來源/ingimage
圖為財運示意圖。圖片來源/ingimage

你要轉運了嗎？搜狐網分享從今日開始一個月(12/28-1/28)好運連連，可以稱上「恭喜發財、大喜臨門三個生肖」，快看看你上榜沒吧。

▍生肖蛇

蛇在12月28日-1月28日事業運、財運超級旺盛。蛇向來頭腦精明睿智，勇於追求自己的目標。在未來一個月裡，蛇有更多機會接觸到專業人士，透過合作，蛇的才華展露無疑，也得到更多人的肯定和讚賞。蛇有望獲得升官機會，事業上也能大成功。

▍生肖虎

虎熱愛工作，也很懂得表達自己。之前運勢有點小波折，但未來一個月虎走出霉運，好事降臨，吉星當頭。這一個月有很多好機會，讓虎功成名就，名聲響叮噹，但要注意可能會遇到桃花糾紛。

▍馬

馬12月28日-1月28日財運亨通，只要能把握機會，財富就會湧入。馬上個月運氣欠佳，終於苦盡甘來。未來一個月告別霉運，運勢大好，感情運也幸福甜蜜。馬雖強運，但要注意健康問題，包括關節問題，建議多吃一些開胃的食物，休養生息。

生肖 財運 工作運

延伸閱讀

1月職場人見人愛...貴人正在路上！龍轉好運、這2生肖還帶財

2024上半年運勢 (下)／天蠍不要採野花、水瓶「這月別出國」、雙魚職場別躺平

財神降臨！3生肖年末運勢大爆發 財運旺到擋不住

殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花

相關新聞

今起一個月大喜臨門！蛇要升官、馬財運亨通、「這生肖」注意爛桃花

你要轉運了嗎？搜狐網分享從今日開始一個月(12/28-1/28)好運連連，可以稱上「恭喜發財、大喜臨門三個生肖」，快看看你上榜沒吧。

1月職場人見人愛...貴人正在路上！龍轉好運、這2生肖還帶財

最近工作老是卡卡嗎？2024年可能你要轉運了，搜狐網分享，有三個生肖明年1月有貴人相幫，職場上大受同事支持，工作運大躍進。快看看有你嗎？

容易被騙感情三星座...牡羊衝昏頭、雙魚戀愛腦、「這星座」騙人也被騙

好傻好天真？在愛情面前，許多人腦波就變弱，對方說什麼鬼話都信，命理網站旺好運分享「這些星座就是容易被騙感情」，快看看戀愛腦都有誰。

每日星座運勢／巨蟹性情開朗者會是 你的事業貴人

2023-12-28牡羊座短評：適合開闊視野。【整體運★★☆☆☆】在愛情面前略顯遲鈍，這樣很容易錯過眼前的緣分哦！目光放得更遠些，其實投資機遇就在前面一點點；學生族今天可去戶外走走，會在他人身上學到課

2024上半年運勢 (下)／天蠍不要採野花、水瓶「這月別出國」、雙魚職場別躺平

12月接近尾聲了，該準備迎接2024了。想知道明年上半年運勢嗎？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，『星座』2024 上半年《12星座》整體運勢⭐️(下)，建議可參考太陽星座與上昇星座，安德魯老師提醒「上升為主，太陽為輔」。

2024上半年運勢 (上)／牡羊多充電、處女要妥協、「兩星座」別亂放電惹禍上身

12月接近尾聲了，該準備迎接2024了。想知道明年上半年運勢嗎？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，『星座』2024 上半年《12星座》整體運勢⭐️(上)，建議可參考太陽星座與上昇星座，安德魯老師提醒「上升為主，太陽為輔」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。