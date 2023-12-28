今起一個月大喜臨門！蛇要升官、馬財運亨通、「這生肖」注意爛桃花
你要轉運了嗎？搜狐網分享從今日開始一個月(12/28-1/28)好運連連，可以稱上「恭喜發財、大喜臨門三個生肖」，快看看你上榜沒吧。
▍生肖蛇
蛇在12月28日-1月28日事業運、財運超級旺盛。蛇向來頭腦精明睿智，勇於追求自己的目標。在未來一個月裡，蛇有更多機會接觸到專業人士，透過合作，蛇的才華展露無疑，也得到更多人的肯定和讚賞。蛇有望獲得升官機會，事業上也能大成功。
▍生肖虎
虎熱愛工作，也很懂得表達自己。之前運勢有點小波折，但未來一個月虎走出霉運，好事降臨，吉星當頭。這一個月有很多好機會，讓虎功成名就，名聲響叮噹，但要注意可能會遇到桃花糾紛。
▍馬
馬12月28日-1月28日財運亨通，只要能把握機會，財富就會湧入。馬上個月運氣欠佳，終於苦盡甘來。未來一個月告別霉運，運勢大好，感情運也幸福甜蜜。馬雖強運，但要注意健康問題，包括關節問題，建議多吃一些開胃的食物，休養生息。
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