2024上半年運勢 (下)／天蠍不要採野花、水瓶「這月別出國」、雙魚職場別躺平

12月接近尾聲了，該準備迎接2024了。想知道明年上半年運勢嗎？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，『星座』2024 上半年《12星座》整體運勢⭐️(下)，建議可參考太陽星座與上昇星座，安德魯老師提醒「上升為主，太陽為輔」。

▍天秤座好事多磨 賺多花多

《整體、工作運》

2024上半年天秤座「求穩就好了」，上半年雖然想要衝，但可能會覺得有點卡卡的，但是要保持樂觀，所謂好事多磨，上半年打好基礎，今年會有很多賺錢機會。二月到三月運勢上漲，三月後運勢又下來。

《財運》

一到三月是正財收入，五月偏財運較好，今年絕對可以賺到錢，但是要守住。今年天秤座賺得多花得多，記得要做好理財規劃。

《戀愛運》

2024冥王星變動能量，會影響到天秤座的感情。四月時單身的天秤可能會跟之前任或曖昧對象重修舊好，這條路有點辛苦，建議別強求。今年看人眼睛要擦亮，容易捲入複雜、不健康的戀愛關係。

有對象的天秤，四月要多注意和另一半的關係，會有大大小小的磨合，會在一瞬間發現兩人差距很大，要好好考量一下是否要繼續下去。天秤座2024上半年感情波折多，如果問題磨合好，下半年會很穩。

▍天蠍座 路邊野花不要採

《整體、工作運》

2024年上半年天蠍座是「打斷腳骨顛倒勇」，一月到四月的時候，天蠍在職場上會有比較多的挑戰和困難，用正面看待的話，這些挑戰會讓人知道不足之處。天蠍座在職場上關關難過關關過，一月到四月考驗耐心，五月之後就會撥雲見日，職場上好像出現明燈，也有貴人出現。一月到四月不要躺平擺爛，你的努力未來會被貴人看見，上半年有恆心毅力做好，自己也會飛速成長。

《財運》

五月木星進入財務宮，天蠍會明顯感受到賺錢有回報，一到四月要小心關於錢的合約，或是對於錢的事情要格外謹慎，不要因為粗心大意而有金錢損失。

《戀愛運》

2024年感情是重要課題，對於感情不要太執著，要讓感情簡單化。上半年會認識不錯對象，但也可能很複雜，不該碰的人就不要碰了。四月要注意身心靈健康，有些天蠍會被感情折磨到心很累，要放寬心，免得發生精神困擾。

有對象的天蠍，上半年盡量不要跟另一半有金錢上牽扯，感情比較不會有問題。上半年要抵抗外界誘惑，和另一半有問題就多溝通，不要亂採路邊野花。

▍射手座工作忙碌 注意說話

《整體、工作運》

木星、天王星都在工作的宮位，2024年木星天王星逐漸合相，直到5月26日木星換位。在5月26日前，建議讓自己安穩一點，射手會有很多舞台、很多機會可以表現，也不要錯過。2024年上半年可以多做計畫，目標不要訂得太超過、太夢幻，行動要跟得上想法，射手座2024上半年會蠻忙碌的，但一忙起來，也要多注意自己情緒和說話的方式，一月、二月時，容易在工作職場上與人摩擦、口角。

《財運》

上半年財運蠻穩定，在工作上忙得要死，容易因為壓力，想犒賞自己花大錢。在感情上也容易亂花錢，想買東西給對方。

《戀愛運》

單身的射手上半年桃花、人際關係都很旺，一月到三月可以和曖昧對象拉近距離，三月到六月桃花超旺，魅力四射，到處都有人欣賞你，想戀愛要把握機會。

有對象的射手，誘惑很多，5月26日木星換位，會讓你更重視伴侶及感情關係。想要穩定的射手上半年只要多經營感情，下半年可能會走入婚姻。

▍摩羯座大翻身 5/26後再換跑道

《整體、工作運》

2024年是大翻身的一年，摩羯座上半年要趁得住氣，可能覺得工作做膩了想轉換跑道，但先不要。一月到四月先做好份內工作，不要衝動改變，留些口碑給人探聽，這也會影響到你下一份的工作發展。

四月在職場會感受到無力感，建議不要亂改變，等木星5月26日換到工作宮位後再換工作。下半年木星會帶來很多好運，下半年升官、加薪、貴人相助多到數不完。

《財運》

摩羯座工作運旺盛，財運也變好，如果有投資，不要光聽別人小道消息，魔羯2024年的投資直覺非常準確，要相信自己。

《戀愛運》

單身魔羯上半年建議多把心思放工作上，身邊雖然有主動追求者，但要當心爛桃花很多。有對象的魔羯上半年感情容易失衡，可能把另一半寵壞，如果上半年戀愛關係失衡，請改變相處模式，下半年會比較穩定。

▍水瓶座四月別出國 容易危險

《整體、工作運》

2024上半年大膽去做想做的事情，往目標邁進。上半年的水瓶非常精采，會有很多冒險與挑戰，等著去突破，要多給自己一點信心，上半年的運勢就像爬樓梯，越來越好。運勢好的時候，要多謙虛、不要太主觀。另外建議水瓶座四月不要出國，也別出遠門，容易有狀況出現。

《財運》

2024會賺到錢，但是可能轉手就花掉，身上要留預備金以備不時之需，上半年花錢要謹慎。建議學著理財，上半年也可以發展斜槓，發展副業。

《戀愛運》

對單身水瓶來說，2024是感情運蠻旺的一年，二月、三月、六月都會出現對象，桃花有好有壞。有對象的水瓶上半年感情穩定，下半年問題會比較多，所以上半年打好基礎很重要，好好經營。

▍雙魚座職場別躺平 春天有新戀情

《整體、工作運》

2024上半年要積極一點，很多雙魚容易犯懶躺平，上半年工作職場變化不多，下半年可能因為過去躺平，而導致很多重大改變，建議雙魚座把工作做好，不要讓人家抓到把柄。

2024上半年雙魚座要注意精神層面是否獲得滿足，如果精神層面匱乏，很容易對事情提不起興趣。建議要勇敢做自己，找到夢想，雖然別人會有質疑，但你需要找到自己的路，只要堅定去做，人生就會很精彩。

《戀愛運》

單身的雙魚，如果有喜歡的對象卻沒有進展，3月12日到4月5日金星進入雙魚座，會帶來更多機會，雙方可能升級為戀人。有對象的雙魚座，上半年要好好經營感情，多擔一點責任，上半年的感情關鍵是共同成長。要多經營感情也多融入對方世界，如果上半年能達到共識，下半年問題會較少。

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