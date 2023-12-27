2024上半年運勢 (上)／牡羊多充電、處女要妥協、「兩星座」別亂放電惹禍上身

12月接近尾聲了，該準備迎接2024了。想知道明年上半年運勢嗎？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，『星座』2024 上半年《12星座》整體運勢⭐️(上)，建議可參考太陽星座與上昇星座，安德魯老師提醒「上升為主，太陽為輔」。

▍牡羊座 上半年充電、下半年爆發

《整體、工作運》

2024上半年是充實自己、做出正確選擇的時機，會遇到很多機會，但可能發現自己能力不夠，上半年要認知到自己的不足，多多進修充實自己，未來有機會升官加薪。上半年整體運勢平穩，好運要等到六月中爆發，上半年建議先充實自己，做好準備。

在職場上，三月到六月這段時間要多注意人際關係，上半年口舌是非多，建議牡羊在職場奉行「老二哲學」，不要強出頭，要多聽別人的意見，不要自己一個人決定，免得出狀況背黑鍋。

牡羊座在職場，向來敢衝敢拚，上半年千萬別衝太快，衝越快風險越大。牡羊座要把自己當成一顆充電電池，上半年先充飽電，下半年就會能量爆發。上半年工作上做任何決定之前，都要仔細評估，以防變成瞎忙一場。

《財運》

牡羊座上半年會有很多衝動消費，理財「宜守不宜攻」，建議要學著理財，2024整體財運豐收。

《感情運》

單身的牡羊上半年感情運很旺，會認識很多新對象，所以選擇就變得相對重要。四月、六月請多出去走走，不要浪費桃花。有對象的牡羊和另一半會出現很多磨合，但要注意五月份感情不穩定，容易出現大問題。

▍金牛座有小幸運 注意身邊小人

《整體、工作運》

2024年是翻身的一年，受到木星的影響，金牛有很多機會和幸運。在職場上，金牛過往「一步一腳印」的努力被看見了，好口碑會帶來實質上的收益。2024上半年要多注意職場上的人際關係，受到土星影響，雖然有賺錢的機會，但是人際上容易出包，三不五時就有有小人出現。小人出現，正好讓你反思，自己待人處世是否需要修正。

2024是關鍵年，如果工作職場可以穩下來，會決定你未來15年左右的職涯路。如果覺得職場很煩不想忍，可能會辭職創業，但記得要先做好規劃，不要因為一時衝動很煩去創業，這樣無法解決問題。

《財運》

2024上半年賺錢之餘，更要好好提升人際關係，讓自己更圓融一點，就不用擔心小人出現了。要注意自己的牛脾氣，多多修正。

四月份情緒起伏會較大，容易糾結在雞毛蒜皮小事上，會讓自己精神壓力很大，甚至影響睡眠甚至精神耗弱。2024上半年金牛會賺到錢，但也要記得排解壓力。

《感情運》

單身的金牛，上半年要先好好愛自己，金牛桃花蠻旺的，會認識形形色色的人，但是眼睛要擦亮，先照顧自己的需求，再去好好愛別人。

有對象的金牛在上半年需要多一點責任感，或是提出長久的規劃，表現給另一半看，讓對方安心，或是多一點浪漫多一點儀式感，會讓兩人感情走更遠。上半年對方很容易因為感受不到你的愛意，而對感情產生負面想法，這時期金牛座必須多主動一點，勇敢說出來，免得愛火熄滅了。

▍雙子座人際斷捨離 不要亂愛

《整體、工作運》

2024年從五月開始一切好轉，在五月之前要注意人際關係、工作職場分界，做好分內事，人際關係做好斷捨離很重要，不要糾結在錯誤的關係上。

上半年會發生很多事，讓你嘗遍人情冷暖，你會更看清人性。要知道沒事情就是好事，堅守崗位不要抄捷徑，要知道「所有的安排，都是最好的安排」，不要自亂陣腳，下半年會有奇蹟好運出現。

《感情運》

上半年感情運很旺，單身的雙子要潔身自愛，想要穩定的話，建議改變戀愛模式，學會跟自己相處，不要因為寂寞亂愛，否則也就算戀愛也空虛。

有對象的雙子，則要多給對方穩定感和安心感，上半年可能會出現一些事件，讓你需要做出承諾或背上責任，請不要逃避，要再勇敢一點，讓對方感覺心安，下半年感情會更平穩。

▍巨蟹座公私分明 理財宜守不宜攻

《整體、工作運》

上半年職場上要注意人際關係，，無論是同事、主管、夥伴都會因為利益關係產生變化，和人合夥的話，建議把帳算清楚，公私分明，避免衝突。上班族建議圓融一點，可能會和同事互搶業績起口角，四、五月這些情況會緩和下來。

《財運》

如果巨蟹座想賺錢，上半年盡量多拚一下，因為土星六月會逆行，會因為行動跟不上想法，會比較有挫折感。財運方面，上半年穩穩賺，也是「宜守不宜攻」。

《感情運》

2024上半年單身巨蟹桃花不錯，一到三月有機會認識好對象。至於有對象的巨蟹，只要上半年感情穩定，事業也會跟著穩定，反之則會因為感情不穩，影響情緒與事業。巨蟹個性倔強，要多溝通多聆聽。

▍獅子座工作親力親為 不要亂放電

《整體、工作運》

2024上半年職場上要學著獨立，特別是平常是只出一張嘴，都依賴別人的獅子座，建議親力親為比較好。工作重點就是「事情簡單做，不要複雜化」，簡化職場人際關係是上半年必修的功課，下半年會更輕鬆。

《財運》

工作運最強是二月到五月份，想賺錢就趁此時打拚，記得保持正向做就對了，別想太多。

《感情運》

單身的獅子，上半年桃花旺卻參差不期，容易接觸到複雜的戀情，選擇對象請睜大眼睛。建議獅子座上半年放電要謹慎，千萬別亂撒網，會遇上麻煩事。

已經有對象的獅子在感情裡也要更穩定，上半年感情上容易雞蛋裡挑骨頭，另一半也會給你壓力，讓你有點想逃離，甚至會有露水姻緣。如果是想要穩定的獅子座，心要安定，不要隨便就被勾走了。要乖乖的、穩定一點，上半年感情就不會有問題。

▍處女座懂得妥協 有意外支出

《整體、工作運》

2024關鍵字是「懂得妥協」，一月、四月在職場上表現亮眼，但中間會出現停滯期，但別著急，要學會妥協，「眼光要跟得上野心」，要看到現實的條件不足，要適時修正你的願景。

上半年是累積能量的時期，無論在順境逆境都是好的，在順境中要保持危機感，不要過分樂觀，在逆境中反而看見問題，可以幫你思考。

五月木星進入處女座的志業宮，處女座會出現很棒的機會。

《財運》

上半年財運平穩，三月和六月要管好錢包，可能會有突發的意外支出，建議身上要留一筆預備金。

《感情運》

單身的處女座如果想戀愛，二月桃花運好，其他時間要避免和複雜的人接觸，擦亮眼睛。有對象的處女座，上半年和另一半如果有問題，要趕快找到方法溝通解決，因為問題拖到下半年會引爆，甚至可能就回不去。如果感情穩定中，也請多關心另一半，注意對方情緒部分，減少不必要麻煩。

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