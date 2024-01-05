一句話讓12星座瞬間對你冷感！巨蟹最討厭別人說他想太多

也許是現代社會生存壓力越來越大，也許是人際互動減少而使得互動技巧與情商都不佳，人的脾氣越來越暴躁，常常交談三兩句話，不是自己踩到別人的雷點，就是對方措詞讓你不爽。科技紫微網現在要從星座角度，來讓大家了解每個星座最不喜歡聽到什麼話，以後你就可以少踩些雷了。

牡羊座討厭聽的話

1、「怎麼還沒好啊。」

（牡羊內心OS：催催催，催什麼催？最急的是我自己，本來就煩，一催我更煩了。）

2、「你這腦子怎麼不長記性的啊。」

（牡羊內心OS：我就這樣，輪不到你來管我吧。）

3、「我真的倒楣死了，好煩啊，人生太沒意思了吧。」

（牡羊內心OS：成天就知道怨天尤人，有這工夫，還不如想想怎麼解決問題。）

金牛座討厭聽的話

1、「我都跟你道歉了，你還要怎麼樣？」

（金牛內心OS：不是，你道歉我就一定得接受嗎？）

2、「你不說話，我怎麼知道你在想什麼。」

（金牛內心OS：第一，我就是不想說話，你為什麼非得讓我說話？第二，你不知道我在想什麼，難道不是你的問題嗎？）

3、「你們金牛座是不是都很摳啊？」

（金牛內心OS：……懶得理你。）

雙子座討厭聽的話

1、「你剛剛說什麼？我沒注意聽。」

（雙子內心OS：既然你不想聽，那我也不想說了。）

2、「不去了吧，感覺有點累。下次好了。」

（雙子內心OS：最討厭掃興的人，沒有下次了。）

3、「是嗎，那人誰啊，我怎麼沒聽你說過啊。」

（雙子內心OS：我不知道都說過多少回了，只是你根本不在意我說過什麼。）

巨蟹座討厭聽的話

1、「我覺得我爸媽真的煩死了，不想跟他們說話。」

（巨蟹內心OS：真的就是還沒長大的屁孩。）

2、「是嗎？我覺得還好，沒什麼感覺。」

（巨蟹內心OS：哎！這都不能體會，我和你真的不是一路人。）

3、「我覺得你想太多了。」

（巨蟹內心OS：我就是這樣的人啊，你真的一點也不懂我，甚至也沒試著理解我。）

獅子座討厭聽的話

1、「我覺得你朋友脾氣不太好，你怎麼會跟這種人玩在一起啊？」

（獅子內心OS：我朋友哪種人啊？不過，我也知道你是哪種人了。）

2、「我覺得那誰挺漂亮的，她穿的那件衣服你要不要也買一件？」

（獅子內心OS：當著我的面誇別人，不是沒腦子就是故意的。）

3、「這種路邊攤我從來都不吃。」

（獅子內心OS：以為自己多金貴，這人怎麼那麼愛裝啊。）

處女座討厭聽的話

1、「就這點事你也要計較？。」

（處女內心OS：自己做錯了還有理了？倒打一耙，倒顯得我小肚雞腸，無語。）

2、「這事你來吧，你反正擅長。」

（處女內心OS：你也沒問我願不願意，就說讓我來，這人真有意思。）

3、「我覺得你在這件事上有點自以為是了。」

（處女內心OS：那你說說哪裡自以為是了，正好我現在很想找人抬槓。）

天秤座討厭聽的話

1、「我隨便。」

（天秤內心OS：真是夠了，我最討厭別人說隨便。）

2、「我感覺這個顏色你穿起來身材有點顯大。」

（天秤內心OS：論斷別人前，拜託先自己照照鏡子。）

3、「@#$/+※的！」

（天秤內心OS：滿嘴髒話，好沒氣質！）

天蠍座討厭聽的話

1、「貼張照片來看啊。」

（天蠍內心OS：你誰啊，讓我貼我就貼。噁心，油膩，自以為是。）

2、「其實有挺多人追我的。」

（天蠍內心OS：你是自我感覺良好還是覺得能刺激到我？）

3、「我今天挺累的，有什麼事明天再說吧。」

（天蠍內心OS：這樣的人真的很沒意思。）

射手座討厭聽的話

1、「這不就順手就能做好的事嗎？」

（射手內心OS：一點都不順手，我欠誰的嗎？講話有點分寸好嗎！）

2、「你不試試怎麼知道啊。」

（射手內心OS：我說不想試就不想試，最煩別人逼我！）

3、「我看人家也有人家的苦，就算了吧，沒必要生氣啊。」

（射手內心OS：他苦是他的事，我生氣是我的事，別跟我搞情緒勒索那一套。）

摩羯座討厭聽的話

1、「今天你必須陪我。」

（摩羯內心OS：不管你是誰，都令我很反感。）

2、「你能不能別裝了。」

（摩羯內心OS：我裝什麼了。）

3、「我答應過嗎？我怎麼不記得了。」

（摩羯內心OS：好失望，我當真的事情，原來你根本沒放在心上。）

水瓶座討厭聽的話

1、「我覺得女生就應該溫溫柔柔。」

（水瓶內心OS：救命，這都什麼年代了，還有這種思想。）

2、「我們關係都這麼好了，你還跟我計較這個？」

（水瓶內心OS：我可以不計較，但這並不是理所當然的！）

3、「我都是為了你才這麼做的。」

（水瓶內心OS：好想翻白眼，我還得配合你表演一下我很感動嗎？）

雙魚座討厭聽的話

1、「你又怎麼啦。」

（雙魚內心OS：原來早就嫌我煩了……）

2、「現實點吧，年紀也不小了。」

（雙魚內心OS：我以為你會理解我，沒想到你跟別人也沒什麼區別。）

3、「我前任就總是這樣。」

（雙魚內心OS：分手了還掛在嘴邊，真沒水準。）

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