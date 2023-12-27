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四生肖1月上旬順風順水！猴升官加薪、這生肖錢脈通人脈

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為財運示意圖。來源／ingimage
圖為財運示意圖。來源／ingimage

馬上就到了2024年了，搜狐網分享有四個生肖一月上旬，事業步步高升，升職加薪一帆風順，快看看都有誰上榜。

▍蛇

蛇年出生的人，富有同情心，一月開始生活變更好，人際關係更順利。一月起對蛇來說，錢脈也跟著人脈進來了。

▍猴

猴年出生的人一月初開始好運連，尤其財運驚人。在工作上竭盡全力，就獲得金錢上的回報，不但加薪升官，理財順利「以錢滾錢」，生活也過得更順心富足。

▍龍

龍年出生的人，事業運普普，但感情運不錯。一月起感情生活多采多姿，桃花茂盛，容易認識新朋友。

▍虎

虎年出生的人，好星閃耀，福德宮又添了「財」、「逢吉」的好星，財運頗佳。但要注意的是健康運勢不佳，要注意內分泌問題，不要睡太晚。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運 理財

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