財運、桃花、健康我都要！命理師曝「跨年開運轉運大法」 快準備好2024元

2023即將結束，新的一年就要到來，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書上分享「跨年開運轉運大法」，有財運、桃花、健康三種方向。其中財運部分，可以先準備2024元，並在跨年倒數時做一件事，就有機會大發八方財。

開財運大法

在跨年當天準備2024元的錢，代表2024年，在跨年倒數時抓著2024元冥想鈔票掉滿地，就能在2024年大發八方財。

愛情桃花轉運法

在跨年前準備一張青色色紙，在色紙裡畫一個圓，青色為龍年開運色，因龍的身體為青綠色，圓代表正緣，只要在跨年倒數時，握著畫了圓圈的色紙，再冥想一大堆玫瑰花，就能在2024找到正緣。

健康轉運法

想要求健康的人，可以在跨年前準備一罐礦泉水，在礦泉水外綁一條白線代表純白潔淨之水，倒數時握著礦泉水，冥想天使前來，就能得到大天使拉斐爾的加持，之後再喝下就能好運連連，身體不適之處就能得到紓緩。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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