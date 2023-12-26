金牛就愛東西多、這星座「物品到手絕不丟」！十二星座最不願意斷捨離排行
碰到新年大掃除的時刻，是個趁機清理家中的好時機。不過有的人在個性上，或許會比較捨不得「斷捨離」，總是不願丟棄家中的物品。日本網站「占TV」近來就分析12星座，排行捨不得斷捨離的分別是哪些星座。
第12名 雙子座
雙子討厭障礙物多、不通風的空間，東西都是能丟就丟。
第11名 牡羊座
牡羊的物欲在東西拿到手那一刻就消失殆盡，因此不會有任何眷戀。
第10名 射手座
射手屬於買得快，丟得也快，不斷新陳代謝的類型。
第9名 天秤座
為了維護生活美感，天秤座很懂得捨得放手的重要性。
第8名 水瓶座
雖然對一般的東西不會太執著，但自己興趣的物品，就會拚死留住。
第7名 魔羯座
和工作有關的物品往往都捨不得丟，甚至是已經辭職的前名片也一樣。
第6名 獅子座
牽扯到往日榮光的東西，獅子座一定會好好找個地方保管。
第5名 處女座
處女座一旦買東西，就會拚到不蒐集整套絕不罷休。
第4名 雙魚座
雙魚座有著「救濟」的使命心態，即使放棄一支筆，也會感到無比心痛。
第3名 巨蟹座
多愁善感的巨蟹座，無論是對人還是對物，只要在說道別時，心情就會感到非常可惜。堆在家中和櫥櫃裡的東西，或許都放到要發霉了。應該要定期好好整理，至少把舊的瓶瓶罐罐、雜誌等東西收一收。
第2名 金牛座
金牛座重視經濟上的安穩，會認為東西增加，就等於財產上的增值，因此在家中累積一堆東西，正是讓內心安定的作法。「擁有」的越多，越會讓他們感到放鬆，也不會因為堆積而產生罪惡感。
第1名 天蠍座
天蠍座的人慾望極強，無論是金錢、地位還是名譽，他們都想要弄到手。因此物欲自然也不在話下，再搭配他們強烈的執著心，更是東西一旦到手了，就不會輕言放棄。平時的他們，可是徹底實踐「絕不斷捨離」的生活。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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