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金牛就愛東西多、這星座「物品到手絕不丟」！十二星座最不願意斷捨離排行

聯合新聞網／ 綜合報導
透過星座分析，瞭解什麼樣的人總是捨不得斷捨離。圖片來源／ingimage
透過星座分析，瞭解什麼樣的人總是捨不得斷捨離。圖片來源／ingimage

碰到新年大掃除的時刻，是個趁機清理家中的好時機。不過有的人在個性上，或許會比較捨不得「斷捨離」，總是不願丟棄家中的物品。日本網站「占TV」近來就分析12星座，排行捨不得斷捨離的分別是哪些星座。

第12名 雙子座

雙子討厭障礙物多、不通風的空間，東西都是能丟就丟。

第11名 牡羊座

牡羊的物欲在東西拿到手那一刻就消失殆盡，因此不會有任何眷戀。

第10名 射手座

射手屬於買得快，丟得也快，不斷新陳代謝的類型。

第9名 天秤座

為了維護生活美感，天秤座很懂得捨得放手的重要性。

第8名 水瓶座

雖然對一般的東西不會太執著，但自己興趣的物品，就會拚死留住。

第7名 魔羯座

和工作有關的物品往往都捨不得丟，甚至是已經辭職的前名片也一樣。

第6名 獅子座

牽扯到往日榮光的東西，獅子座一定會好好找個地方保管。

第5名 處女座

處女座一旦買東西，就會拚到不蒐集整套絕不罷休。

第4名 雙魚座

雙魚座有著「救濟」的使命心態，即使放棄一支筆，也會感到無比心痛。

第3名 巨蟹座

多愁善感的巨蟹座，無論是對人還是對物，只要在說道別時，心情就會感到非常可惜。堆在家中和櫥櫃裡的東西，或許都放到要發霉了。應該要定期好好整理，至少把舊的瓶瓶罐罐、雜誌等東西收一收。

第2名 金牛座

金牛座重視經濟上的安穩，會認為東西增加，就等於財產上的增值，因此在家中累積一堆東西，正是讓內心安定的作法。「擁有」的越多，越會讓他們感到放鬆，也不會因為堆積而產生罪惡感。

第1名 天蠍座

天蠍座的人慾望極強，無論是金錢、地位還是名譽，他們都想要弄到手。因此物欲自然也不在話下，再搭配他們強烈的執著心，更是東西一旦到手了，就不會輕言放棄。平時的他們，可是徹底實踐「絕不斷捨離」的生活。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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