聖誕節起3生肖財運一路旺六天 屬猴還能遇到愛、這生肖炒股炒出金花

今（25）日是聖誕節，《搜狐》指出，即起至周六（30日）有三大生肖財運來勢洶洶，包括屬雞者在股市、彩券上可能有所斬獲，屬猴者在事業、桃花上有好兆頭，而屬狗者橫財唾手可得，不過要留意凡事三思而後行。

生肖雞

生肖雞的人忠誠勤懇，財必照之，福星送福，12月25日至12月30日將成功逆襲，翻身轉運走大財，有錢、有車、有房，日子滋潤、幸福美滿。生肖雞的人，有望「炒股炒出金花，種菜中出金娃娃」，老財神永遠在家，彩券大獎等著拿。

生肖猴

猴年出生之人，12月25日至12月30日鴻運當頭，鈔票如雨、能賺大錢、運勢超好，不僅有望正財橫財一起來，鈔票滾滾進腰包，工作上也會平步青雲，只要能夠把握住大好機遇去努力，將會賺進可觀財富。另外，桃花也會朵朵開，感情上有望遇到心上人，早日走上戀愛之路。

生肖狗

生肖狗的人12月25日至12月30日有望大賺千萬，橫財不斷，金庫大開。再加上對事業熱忱，橫財唾手可得，大賺一筆。可謂是福門鴻運連年盛，寶地財源逐日增。另外也建議做到凡事三思而後行。

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