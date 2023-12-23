快訊

你也是嗎？iPhone設4鬧鐘都不響！千人苦主現身陷「鬧鐘瘟疫」災情 可能有3原因

酸她們「根本總統保母」！名醫看完政見會舉4字讚：趙少康大勝

5星座耶誕起運勢大好！雙魚投資大賺、射手高薪挖角、第一名恭喜加薪

聯合新聞網／ 文/清水孟國際塔羅小孟老師
圖為耶誕節示意圖。圖片來源/ingimage
圖為耶誕節示意圖。圖片來源/ingimage

這個周末就是耶誕假期了，24日(周日)是耶誕夜，想好要怎麼過了嗎？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有五個星座耶誕假期開始，就運勢大好，旺到耶誕老公公都愛你喔！

第五名　牡羊座

牡羊座的人在聖誕前夕工作與財運上非常的積極進取，不怕麻煩有機會就努力，並且會想辦法拓展自己賺錢的機會跟領域，努力上值得嘉許又擁有不錯的運氣，所以財運算是運勢良好在加個人努力而有好成績。

牡羊座在聖誕節也會有跨國合作的機會，可能是客人多有國際背景，不過在投資理財上需要特別謹慎，若要投資不動產可以考慮，會看到不錯的物件，也容易遇到貴人，有讓事業更上一層樓的新契機，建議有機會多認識新朋友，也多聊天相處，會有好運氣。

第四名　雙魚座

雙魚座在聖誕節的好運氣來自於過去有替自己儲蓄的習慣，或著投資儲蓄相關的項目，在這段時間過去的努力會出現回報，長期投資的產品也開始獲利，建議您可以好好的努力工作，正財運也會有好的收穫，雖然這對你來說似乎還不能滿足，還想要更好的收入，但就是要趁這段時間爆發的決心持續努力，接下來會有更好的回饋。

在正財方面，很適合在聖誕節做新的目標規畫，會有好的轉職機會出現，或者可以經營副業準備斜槓人生，都會有好收入。

第三名　射手座

射手座的人在聖誕節會有一種煥然一新的感覺，過去讓你煩躁的事情漸漸告一段落了，若有想要轉換跑道的人也會遇到不錯的機會。

很有可能是親友帶來的好消息，對方可以舉薦你良好的工作機會，工作上會有被挖角的可能，若遇到其他公司來挖角你，建議可以跟對方談一個較優渥的薪水，大部分會願意接受你開的條件。

第二名　獅子座

獅子座的人在聖誕期間工作運勢非常好，也因為你們越來越堅強，所以在工作上能發揮領袖氣質，讓大家往好的方向前進。

獅子座努力積極掌握好機會，上位者看在眼裡，也會願意給你更好的資源，或者更好的機會讓你去開疆闢土。可以說是有努力就有回報的一群。若前幾個月已經認真打拚，在聖誕節到來時你們會有心滿意足的結果。

第一名　金牛座

金牛座的人家庭財運非常好，很有可能會得到家人給予的一筆意外之財，或者收到家人贈與的昂貴禮物，建議您可以跟家人好好相處會有不錯的回饋。

另外因為你們勇往直前努力不懈，在工作上若做業績的人會有好成績，很得老闆與主管賞識，很有可能有加薪的機會。

耶誕節 財運 加薪 老闆

延伸閱讀

下周生肖運勢／「2生肖」職場遇貴人、牛財運噴發、羊心儀對象主動約你

汐止長安國小聖誕趴 幼兒園孩童開心走秀

2024運勢關鍵字／虎安全第一、蛇桃花旺盛、這生肖「名利雙收」

2024新年運勢最好4星座曝！沒特別爭也好運 他靠人脈廣會成功

相關新聞

5星座耶誕起運勢大好！雙魚投資大賺、射手高薪挖角、第一名恭喜加薪

這個周末就是耶誕假期了，24日(周日)是耶誕夜，想好要怎麼過了嗎？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有五個星座耶誕假期開始，就運勢大好，旺到耶誕老公公都愛你喔！

永遠說到做到！處女誠信第一、這星座只要答應使命必達

有些人講話，總是說到做到，可謂是「一言既出，駟馬難追」，命理網站旺好運分享「這些星座」就是「說到做到」，快看看都有誰上榜。

下周生肖運勢／「2生肖」職場遇貴人、牛財運噴發、羊心儀對象主動約你

命理專家曼樺老師分析，12/24-12/30生肖運勢。上榜的會有誰呢?快點來看看。

每日星座運勢／水瓶花時間觀察對象 以免遇人不淑

2023-12-23牡羊座短評：直覺靈驗的一天，趁著腦子清晰有想法應快速行動。【整體運★★★★☆】安排一些健身運動，會給你帶來好心情，並能在運動的過程中想通長久以來的困擾。給朋友送上一份小小的心意，能

冬至後逢凶化吉！命理師：懂溝通、有熱情 多穿金戴銀

今天(12/22)是一年一度的冬至，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，今年的冬至特別不同，因為一直到明年的冬至為止，一整年都是逢凶化吉的好時機，這段時間「心磁」散發出來的能量很重要，要特別重視溝通，有能力把話說清楚的人才會成功，另一個轉運的關鍵點，就是要熱愛你的工作、事業、財富跟另一半，有積極的心態才能心想事成。邱彥龍老師建議這一整年可以多配戴金飾、銀飾、木質手飾或木質吊飾，提升好人緣，讓事業順利，招財旺運，感情幸福美滿。

從冬至旺過跨年！ 命理師：8生肖把握轉運時刻

今天(12/22)冬至，巧遇今年第一波寒流來襲，全台冷颼颼，但有8個生肖卻運勢強強滾，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，未來16天，屬兔者有神明加持、屬虎者會有意想不到的財富降臨、生肖豬者則特別容易心想事成、屬蛇者這段期間財運特旺、生肖猴者福星高照，屬馬的人則是容易得大財，至於屬狗的人，這段時間偏財運不錯，最後，屬龍者人氣旺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。