冬至當天這樣做...2024招財換運！剪髮、穿這色、「這時間」記得喝水

明天12月22日(周五)就是冬至了，冬至是24節氣中最重要的節氣之一，命理老師湯鎮瑋分享影片，提供三個小撇步，讓自己提前改運，讓2024年一切順利。

撇步一：剪髮除穢

如果覺得自己的運勢並不是很順利的話，可以在冬至當天安排剪髮，達到改頭換面的寓意。如果不想剪短的話，也可以用染髮或是修髮尾來代表性的達到效果。如果是時間上無法配合，或是有其他因素，也可以去做臉、敷面膜甚至是刮鬍子，都可以達到除穢的效果。

如果不想在自己身體上做改變的話，也可以透過穿新衣來達到同樣的效果，而新衣服的顏色最好是紅色，不太敢穿太紅的衣服也沒有關係，只要在當天配戴任何「紅色」的東西都可以，像是穿紅襪、戴紅繩、戴紅色飾品，只要有紅色的元素都可以。

撇步二：迎接火運

除穢完就要準備迎新運了，如果在冬至當天天氣不錯，可以在中午11:50～下午1:00去曬太陽，站個10分鐘，讓全身充滿陽光能量。如果時間允許的話，可以去泡溫泉、泡腳，讓全身感受到溫暖。俗話說：「一燈能滅千年暗」，所以當天去佛堂點燈也是很好的選擇。

撇步三：添新水

如果想要求財運的話，可以在早上7:00～9:00、晚上7:00～9:00、凌晨1:00～3:00、下午1:00～3:00這四個時間，準備一杯家裡的飲用水，瓶裝水也可以，坐在家裡的東北方，並對這杯水默念108次六字大明咒或7遍大悲咒，念完後許願，然後立即將水喝掉，這樣可以讓剛剛的願望更好的實現。

由於冬至當天是平日，所以可能有很多人不在家裡，在上述的時間，在辦公室許願也是可以的，如果情況允許的話，也可以去銀行裝水，銀行的水象徵財水，等下班後再回家將水喝掉，也是有效的！

有些人可能會害羞，也可以在家裡、房間的東北方點檀香或精油，讓空間的氣味做一些改變，同樣也可以達到開運的效果。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

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