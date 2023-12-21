冬至轉運好時機！讓運勢一飛沖天「湯圓要吃這個數」

明(22)日是廿四節氣「冬至」，《李行開運攻略》臉書粉專分享「冬至」代表的意義，還有當天的轉運事項，快來看看吧！

冬至(陽曆12月22日午時)

陽宅風水以節氣『冬至』日為換年啟始日，年氣開始進行轉換，直到『立春』日，才會真正換到甲辰龍年，粉專同學們要把握冬至換年頭香小撇步！今年的冬至日非常特別！當天是甲寅日，吉日皆匯於『東北方』，請記得早起在東北方『焚香引動』‼️

💁🏻‍♂️「引動的概念是什麼？」

就好比F1賽車進站加油換胎！自然是要讓它跑的快一點！順一點！

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💫《李行老師 天天轉運日》💫

2023.12.22(五) 甲寅日

癸卯兔年(農)十一月初十

👉轉運色：鵝黃、灰色

👉轉運數：3、4、6

👉轉運時：13:00~15:00

👉轉運生肖：牛虎羊

👉當沖生肖：猴

💵求財運：東北方

💼求事業：東北方

👤求貴人：東北方、西南方

💑求桃花：東北方

🌞暖男老師小提醒： 這天是冬至，可以嘗試吃9顆湯圓，讓自己陽氣更足，運勢更暢旺喔！

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