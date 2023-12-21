2024生肖財運(下)／猴上半年別亂投資、豬財不露白、這生肖當心小人關

二○二四甲辰龍年，想必大家一定很關心這一年的吉凶趨勢吧？不用擔心，慈悲的神明已特賜二○二四年的十二生肖運籤，本篇針對財運，提供給大家做為生活的指引和參考。

馬／有小獲利機會，下半年以保守為上

過去在投資上曾經被誤導而無法獲利，或者因自己投資錯誤而有虧損的情況，在二○二四甲辰年會有反彈回升的契機，甚至會有小獲利的機會。

不過，建議屬馬的朋友下半年時投資的腳步要放慢，因為財運在下半年會有停滯期，以保守小心為上，或許沒有賺到，但至少沒有虧損。

羊／能補回過去的損失，但要注意小人關

二○二四甲辰年財運走向一開始是呈現低迷的景況，然後會漸漸往上爬升，過去在投資理財上較容易有錯誤決定的情形，也將會出現貴人給你一些專業上的建議，讓屬羊的朋友有機會把過去的一些損失，在二○二四甲辰年補回來。但要注意，由於會有小人關而破財的情況，所以二○二四甲辰年建議不要借貸投資──有多少能力做多少事，把風險降到最低。

下半年中半旬的財運不錯，不論在正財與投資方面都有不錯的進帳，此外還有貴人相助或出現不錯的合作對象，為彼此在合作方面貢獻良多。

猴／上半年不適合投資，尤其是與人合作

在投資理財方面，上半年建議先緩緩，並且儘量避開可能的借貸關係。此外，也不建議做任何高風險的投資，更不適合與人合作投資案，以免無辜受牽累，進而導致破財及產生官司是非。

如果想要進行投資，下半年才是適合的時機點，屆時運勢轉強且有貴人給的專業建議，投資才會比較保險。

雞／上半年以正財為主，下半年保守以待

在正財方面持續平穩，投資方面進展獲利空間有限，上半年期間建議先以正財為主就好，投資方面就順其自然。

下半年屬雞的朋友運勢開始轉弱，投資方面建議可以緩緩就緩緩，不用急。投資日後有的是機會，要提醒自己，雖然現在沒有賺，但也沒有虧。

狗／正財投資都有利，下半年注意因金錢生是非

事業正財得到公司級主管的肯定，有加薪的機會；投資方面會有獲利，過去投資沒有獲利的，在今年應有機會可以反彈回升。

當時間來到下半年時，就需要多加注意了，如果有人想向你金錢借貸或要你背書，記得儘可能婉拒，因為下半年容易因金錢而產生人與人之間的是非。

《2024問神達人王崇禮神龍接福生肖運籤農民曆》。圖／柿子文化提供

豬／正財穩定，投資獲利，注意財不露白

正財穩定，而且往上加薪的機會很高，投資也有不錯的獲利，過去無法獲利的情形，二○二四甲辰年或許有望反轉情勢，不管是正財或投資，都有不錯的表現。唯一一點要注意的是，財不露白，盡量低調，才能為你帶來安定的生活。

(本文摘錄自《2024問神達人王崇禮神龍接福生肖運籤農民曆》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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