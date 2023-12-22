2024生肖姻緣(下)／猴別衝動提分手、狗遇見好對象、這生肖好好說話

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柿子文化／ 文‧王崇禮
圖為示意圖。圖片來源/ingimage
圖為示意圖。圖片來源/ingimage

二○二四甲辰龍年，想必大家一定很關心這一年的吉凶趨勢吧？不用擔心，慈悲的神明已特賜二○二四年的十二生肖運籤，本篇針對姻緣，提供給大家做為生活的指引和參考。

馬／感情美好，對伴侶多鼓勵讚美

已婚者婚姻維持美好狀態，家庭氛圍也很好，唯一要注意的是，如果另一半的表現沒有符合你的期待與標準，不要太過於苛責，因為對方已經很努力在進步了，要多多以鼓勵與讚美來替代苛責。

未婚有對象者也是一樣，盡量以鼓勵替代苛責，如此一來，屬馬的朋友便有望在二○二四甲辰年雙方感情昇華，步入紅毯。

未婚沒有對象者，今年會遇到適合的對象，雖然這位對象的外在條件不符合你的期待，卻是能夠包容你的理想伴侶。

羊／往昔紛爭將消失，多付出包容與關心

已婚及未婚有對象者，在過往一年中有彼此爭吵到可能要結束關係的緊張情況，在二○二四甲辰年可以得到緩解，而且氣氛不只變好，紛爭與糾結也即將消失，甚至彼此心裡還有一種要珍惜這段感情的情懷。二○二四甲辰年是一個好的開始，包容與關心是一帖讓感情升溫的良藥，也是一種穩定這段感情的最好方法。在經過過去那段考驗期後，屬羊的朋友會發現彼此是真的需要對方的。

未婚沒對象者在二○二四甲辰年可以遇到不錯的對象，如果在剛開始認識階段因意見或價值觀不同，也請先不要否定對方，再多一些時間觀察，或許你會有不一樣的想法。

猴／上半年恐有感情衝突，切勿衝動行事

已婚者，要注意夫妻雙方容易發生口角，不僅讓家庭氛圍很不好，也間接影響到孩子的成長，這一點務必特別注意。

未婚有對象者，容易因為常拿別人來和伴侶比較而產生口角，可能會讓爭執的火勢蔓延開來，最後一發不可收拾。要提醒屬猴的朋友，千萬不要輕易地把分手或離婚掛在嘴邊，一旦衝動說了出來，會讓這段原本已有傷痕的感情再次受到傷害。下半年開始這樣的情況就會有所改善，所以建議上半年在面對感情問題時，千萬不要太衝動。

未婚沒有對象者，上半年容易遇到不適合的對象，下半年才比較有正緣的機會。

雞／感情平順，小心衝突

已婚者在上半年感情平穩順利，未婚有對象者也可以計畫在二○二四甲辰年成立家庭，只是在籌備婚事過程中彼此都得按捺住火氣，才不會使這件好事徒生波折。

未婚沒有對象者在上半年有機會認識另一半，唯一要提醒的是，要積極拓展交友層面，這樣才可以使自己有更多認識對方的機會。

狗／是感情發展不錯的一年

二○二四甲辰年對屬狗的朋友來說是不錯的一年。

已婚者夫妻的感情很好，全家的氣氛也非常不錯。未婚有對象者雙方能相知相惜，都很珍惜彼此這一段感情，如果感情穩定，有望在二○二四甲辰年開始好好思考結婚方面的事了。至於未婚沒對象者，可以經由朋友的介紹而認識到不錯的異性朋友，而且雙方進展速度也很快。

《2024問神達人王崇禮神龍接福生肖運籤農民曆》。圖／柿子文化提供
《2024問神達人王崇禮神龍接福生肖運籤農民曆》。圖／柿子文化提供

豬／幸福浪漫滿分，要注意說話態度

已婚者的家庭美滿幸福更甚過去，夫妻會更加彼此體諒，其中一方要做什麼，另一方大多會鼎力支持，幸福指數可以說接近滿分。未婚有對象者二○二四甲辰年有機會修成正果，甚至會有一個期待已久的浪漫婚禮！未婚沒對象者，則有機會遇到內外條件都不錯的對象。

在姻緣方面，屬豬的朋友需要特別注意的是，避免講話太過直接，免得另一半或新認的對象聽得心裡很不舒服，間接影響到你們的感情。

(本文摘錄自《2024問神達人王崇禮神龍接福生肖運籤農民曆》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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