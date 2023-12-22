2024生肖姻緣(上)／蛇當心變小三、虎容易吵架、兩生肖想婚了

二○二四甲辰龍年，想必大家一定很關心這一年的吉凶趨勢吧？不用擔心，慈悲的神明已特賜二○二四年的十二生肖運籤，本篇針對姻緣，提供給大家做為生活的指引和參考。

鼠／無論有無對象，都有正面走向

二○二四甲辰年在姻緣方面會有一個很好的機會，不管是有對象還是沒有對象，都會呈現一個正面的走向。

有對象者，二○二四甲辰年上下半年都有望開花結果；沒有對象者，則會遇到適合自己的另一半。已婚者在過往一年中有一些口角與冷戰的情形，在二○二四甲辰年都會和好如初，甚至還能夠體會到另一半其實是真正關心自己的。

牛／上半年易爭執，下半年有驚喜

上半年容易與另一半發生口角、爭執，也會有冷戰不講話的情況發生，這些情形是屬牛的朋友要特別注意的。不過沒關係，等到了下半年，一切都會好轉，不只會破冰，還會得到另一半給你意想不到的驚喜，甚至你提出什麼建議，另一半大都會支持你。

未婚沒有對象的朋友在二○二四甲辰年會遇到一個不錯的對象，雖然這個對象離你的期待與標準有一些些距離，但內涵與人品其實也是很重要的，建議不要只注重外在條件，多多參考一個人內在的素質與素養。

虎／年初有摩擦，切莫擴大爭端

二○二四甲辰年一開始時，伴侶間會因為各自有各自的堅持和想法，而出現思想上的差異，彼此都希望對方能採納自己的意見卻事與願違。但因為雙方都覺得自己的想法才是正確的，因而產生摩擦，進而發生口角。要特別注意的是，一旦你們之間口角的情況擴大了，可能就有想要結束這一段關係的念頭。因此，建議你，若你和另一半有出現摩擦，請先按捺性子，等到農曆五月跟六月時再來討論。

兔／機緣不錯，未婚者下半年注意小人關

屬兔的朋友二○二四甲辰年的姻緣會出現不錯的機會。

已婚的朋友家庭會很美滿幸福，家庭的氛圍也很不錯；未婚有對象的人，今年會有開花結果步入紅毯的機會。

至於未婚沒有對象者，也有機會經人介紹而遇到適合你的人。不過，下半年同時也有一個小人關，所以要特別當心，如果這位「新朋友」是已經有家庭或有對象者，千萬不要介入，以免讓自己受到傷害。

龍／感情絕佳，比想像中美好

屬龍的朋友二○二四甲辰年的姻緣大部分都是呈現絕佳狀態。

已婚者，跟另一半感情甜蜜，家庭氣氛和樂融融；未婚有對象者，不只有機會在二○二四甲辰年開始籌備婚事，婚後生活也會比想像中美好喔。

至於未婚沒對象者，有望在二○二四甲辰年可以遇到內外兼具的另一半。而且，一旦相識、交往，也會很快就步入紅毯。

《2024問神達人王崇禮神龍接福生肖運籤農民曆》。圖／柿子文化提供

蛇／容易有口角，更要小心「致命吸引力」

在姻緣方面，二○二四甲辰年，屬蛇的朋友容易會因為和伴侶彼此的意見不同，而產生比較多的口角。此外，也還有小人關的問題，也就是要小心第三者。在此特別提醒已婚屬蛇的朋友，二○二四甲辰年如果有遇到「致命的吸引力」時，可要三思而後行。

未婚有對象者亦是如此，會遇到談得來的異性朋友，但切忌去介入他人的感情，甚至成為第三者，這樣對彼此都好，也不會去傷害到彼此。

(本文摘錄自《2024問神達人王崇禮神龍接福生肖運籤農民曆》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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