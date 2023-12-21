快訊

2024生肖財運(上)／鼠量力而為、龍別借貸投資、兩生肖下半年當心被詐騙

黑道揭秘日本監獄生態！看病免費但風險高 休息時讀「三國」小說最夯

救通膨靠一張嘴？阿根廷新政府的貨幣貶值政策

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024生肖財運(上)／鼠量力而為、龍別借貸投資、兩生肖下半年當心被詐騙

柿子文化／ 文‧王崇禮
圖為2024財運示意圖。圖片來源/ingimage
圖為2024財運示意圖。圖片來源/ingimage

二○二四甲辰龍年，想必大家一定很關心這一年的吉凶趨勢吧？不用擔心，慈悲的神明已特賜二○二四年的十二生肖運籤，本篇針對財運，提供給大家做為生活的指引和參考。

鼠／有望回收，下半年要避免糾紛

過去一些投資上的損失，在二○二四甲辰年有望回收。

從大方向來看，二○二四甲辰年的財運不錯，投資理財方面會有些收穫，但還是建議要量力而為。

此外，由於下半年比較容易會有因財務而與人起衝突的現象發生，因此，建議在下半年時，如果有人要向你借貸或周轉，請盡量婉拒，以免發生糾紛與爭議。

牛／初期不順，下半年有獲利機會

投資理財初期會有不順的情況，獲利空間也有限。如果要投資理財的話，時機點是在二○二四甲辰年下半年。如果已經有虧損的情況，下半年會有獲利回補的機會。

虎／投資到五、六月後再決定

屬虎的朋友在二○二四甲辰年一開始時，先不要急著投資，就算有人給你不錯的建議，也最好要等到農曆五月跟六月時，再來決定你要不要做投資，因為這個時候是你運勢最強的時候──在運勢強的時候做決定，失敗率才會是最低的。

兔／上半年平穩，下半年小心詐騙

二○二四甲辰年在投資理財方面，上半年會呈現平穩狀態，獲利雖沒有很大，但相對穩定。下半年則要特別注意詐騙事件，如果有人在下半年邀請你投資或做什麼買賣，千萬要當心，不要被騙了！

龍／呈爬升態勢，忌用借貸來投資

二○二四甲辰年呈現往上爬升之勢，正財方面沒有漏財的情況，過去投資而沒有獲利的情況可望在二○二四甲辰年漸漸回本，甚至得到利潤；此外，如果二○二四甲辰年有新的投資，也大都能稱心如意。

話雖如此，投資還是要謹慎，千萬不要去借貸來投資，這樣會使自己陷入時間上的壓力，反而容易做出錯誤的決定。

《2024問神達人王崇禮神龍接福生肖運籤農民曆》。圖／柿子文化提供
《2024問神達人王崇禮神龍接福生肖運籤農民曆》。圖／柿子文化提供

蛇／注意虧損及詐騙，尤其是下半年

二○二四甲辰年在財運方面要特別注意虧損及詐騙情形發生，下半年更是容易有類似的情形發生。所以，屬蛇的朋友在二○二四甲辰年在財運上要更加謹慎，尤其是詐騙事件，建議你要好好把持住，不要輕易聽信一些過於誇大的言論，若能做到這點，應該就不會有什麼事發生，可以平安順利守好財。

(本文摘錄自《2024問神達人王崇禮神龍接福生肖運籤農民曆》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 生肖

延伸閱讀

2024生肖運勢(上)／鼠如有神助、蛇立春後轉運、這生肖當心被騙

2024生肖運勢(下)／馬別亂挺兄弟、猴下半年強運、這生肖會成功但小心得罪人

龍年這3個生肖運勢最旺！還有這5生肖記得安太歲

苦日子完結！4生肖新年元月運勢更好 屬龍吉星照耀、屬羊耐心等機會

相關新聞

明天入冬至...9招開運大法 命理師：吃這食品可旺財增智

明天上午11時28分將進入「冬至」節氣，過此其節氣後「陽氣漸始」，命理師楊登嵙說，此節氣可以吃水餃，有旺財的寓意，而想召...

冬至轉運好時機！讓運勢一飛沖天「湯圓要吃這個數」

明(22)日是廿四節氣「冬至」，《李行開運攻略》臉書粉專分享「冬至」代表的意義，還有當天的轉運事項，快來看看吧！

2024生肖財運(上)／鼠量力而為、龍別借貸投資、兩生肖下半年當心被詐騙

二○二四甲辰龍年，想必大家一定很關心這一年的吉凶趨勢吧？不用擔心，慈悲的神明已特賜二○二四年的十二生肖運籤，本篇針對財運，提供給大家做為生活的指引和參考。

「3生肖女」年紀越大越有福氣 不僅能成為富婆還能長壽！

人生最怕少年得志，老來悲哀，若是倒吃甘蔗，漸入佳境，才能越老越香甜，在十二生肖中，有些人特別容易讓自己越老越有福氣，不僅有財，也能長壽，一起來看看是哪幾個生肖能有如此好運。

2024新年運勢最好4星座曝！沒特別爭也好運 他靠人脈廣會成功

2024年即將到來，陸媒《搜狐》分析四個星座雖然沒有特別積極進取，但運勢卻會出奇的好，包括雙子座、天秤座、水瓶座和雙魚座，雙子座善於抓住機會，沒有刻意爭取也能獲得成功；天秤座善於與人相處，有更多機會與資源讓他們實現目標。

每日星座運勢／射手工作中發現興趣 注意財產安全

2023-12-21牡羊座短評：主觀意識強烈，易疏忽他人的感受。【整體運★★☆☆☆】情緒激昂，單身者要特別小心因衝動表白而受到打擊；已婚者顯得強勢，容易給對方造成壓力。工作上顯得較獨斷，聽不進他人的意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。