2024生肖財運(上)／鼠量力而為、龍別借貸投資、兩生肖下半年當心被詐騙

二○二四甲辰龍年，想必大家一定很關心這一年的吉凶趨勢吧？不用擔心，慈悲的神明已特賜二○二四年的十二生肖運籤，本篇針對財運，提供給大家做為生活的指引和參考。

鼠／有望回收，下半年要避免糾紛

過去一些投資上的損失，在二○二四甲辰年有望回收。

從大方向來看，二○二四甲辰年的財運不錯，投資理財方面會有些收穫，但還是建議要量力而為。

此外，由於下半年比較容易會有因財務而與人起衝突的現象發生，因此，建議在下半年時，如果有人要向你借貸或周轉，請盡量婉拒，以免發生糾紛與爭議。

牛／初期不順，下半年有獲利機會

投資理財初期會有不順的情況，獲利空間也有限。如果要投資理財的話，時機點是在二○二四甲辰年下半年。如果已經有虧損的情況，下半年會有獲利回補的機會。

虎／投資到五、六月後再決定

屬虎的朋友在二○二四甲辰年一開始時，先不要急著投資，就算有人給你不錯的建議，也最好要等到農曆五月跟六月時，再來決定你要不要做投資，因為這個時候是你運勢最強的時候──在運勢強的時候做決定，失敗率才會是最低的。

兔／上半年平穩，下半年小心詐騙

二○二四甲辰年在投資理財方面，上半年會呈現平穩狀態，獲利雖沒有很大，但相對穩定。下半年則要特別注意詐騙事件，如果有人在下半年邀請你投資或做什麼買賣，千萬要當心，不要被騙了！

龍／呈爬升態勢，忌用借貸來投資

二○二四甲辰年呈現往上爬升之勢，正財方面沒有漏財的情況，過去投資而沒有獲利的情況可望在二○二四甲辰年漸漸回本，甚至得到利潤；此外，如果二○二四甲辰年有新的投資，也大都能稱心如意。

話雖如此，投資還是要謹慎，千萬不要去借貸來投資，這樣會使自己陷入時間上的壓力，反而容易做出錯誤的決定。

《2024問神達人王崇禮神龍接福生肖運籤農民曆》。圖／柿子文化提供

蛇／注意虧損及詐騙，尤其是下半年

二○二四甲辰年在財運方面要特別注意虧損及詐騙情形發生，下半年更是容易有類似的情形發生。所以，屬蛇的朋友在二○二四甲辰年在財運上要更加謹慎，尤其是詐騙事件，建議你要好好把持住，不要輕易聽信一些過於誇大的言論，若能做到這點，應該就不會有什麼事發生，可以平安順利守好財。

(本文摘錄自《2024問神達人王崇禮神龍接福生肖運籤農民曆》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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