4星座職場生存能力強！牡羊務實人緣佳 獅子忍辱負重笑傲江湖

職場生涯是一場長達三、四十年的馬拉松，因此一個人的工作能力、態度、EQ和心理韌性等特質，都會成為能否好好生存的關鍵。搜狐網指出，以下四大星座都是職場中的生存高手，牡羊個性務實，雙子不相信命運，獅子善於忍辱負重，天蠍低調卻十分努力。來看看你或你身邊的人有沒有上榜吧！

牡羊座

牡羊座是一個八面威風的星座，因此具備超強的適應能力。牡羊座的人十分務實，清楚自己想要的是什麼，並且為之不斷努力，過程中即便遇到困難與波折，也會選擇正面迎戰。由於經得起所處環境的各種考驗，加上累積了好人緣與好人脈，因此總是能夠巧妙化解職場上遇到的所有困難。

雙子座

「天無絕人之路」這句話用在雙子座身上再適合不過了！雙子座的人不相信宿命論，而且思想天馬行空，遇到任何問題都能及時應對，主動尋找各種解決方法，絕不會坐以待斃或者被動等死。由於雙子座總是主動出擊採取行動，因此對於不同環境的適應能力相當快速，懂得從中積累經驗與實力。

獅子座

獅子座作為十二星座中的王者星座，這封號可不是嘴上說說的，而是絕對的實力星座。有些人認為獅子座的人總是死要面子活受罪，其實則不然，他們總是不斷地完善自己，在各方面努力做到盡善盡美，是一個願意忍辱負重，最終笑傲江湖的人。

天蠍座

低調的個性展現絕對是天蠍座的真實寫照，就如同天蠍座是一個神秘星座一樣，你永遠摸不透他們的底，個性可說是十分低調，一點也不張揚。在職場上，每當有人風生水起、洋洋自得的時刻，天蠍座都在一旁默默努力的充實自己，而且做事精細，簡直深藏不露，是隱形高人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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