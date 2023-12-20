12星座「作繭自縛」排行 處女易被孤立、這星座「人太好」害慘自己

俗話說「性格決定命運」，有些人的成功與失敗，往往和自己的個性非常有關。日本網站「占TV」近來就排行12星座，分析哪些星座是容易作繭自縛，招致失敗的性格。

第12名 雙子座

雙子個性相當機智，幾乎不會有作繭自縛的狀況。

第11名 魔羯座

魔羯座做事慎重，注重合理性。不過有時會追尋野心過了頭。

第10名 射手座

儘管可能會因為魯莽的舉動招致失敗，但自己也不會太過在意。

第9名 水瓶座

在貫徹自我下，就算失敗了，也會從中找到亮點。

第8名 獅子座

獅子座常常大言不慚，但如果被提點到痛處，就會修正說法。

第7名 天蠍座

天蠍座個性自虐，有時會一時衝動，而走向讓自己失敗的道路。

第6名 牡羊座

堅持把目標放在高處，無論什麼困難都正面迎擊，卻也因此容易自滅。

第5名 天秤座

太過於迎合他人，結果處處順從而作繭自縛。

第4名 雙魚座

雙魚座不管現實狀況如何，只在乎自己的想法，因此只要不合就容易出事。

第3名 金牛座

金牛座雖然看似溫柔，不過在內心深處，確有像個老頭子般頑固的一面。他們一旦決定了事情，就沒有任何改變的餘地，更容易因此和周圍產生隔閡，把自己推向危險的地方。

第2名 處女座

處女座是有潔癖的完美主義者，一點小地方都不願意妥協，自然容易把路走得越來越窄。另外，他們看到別人犯點小錯，也會毫不猶豫地表達批評，漸漸地讓自己越來越被孤立。

第1名 巨蟹座

巨蟹座因為太過替人著想，不管別人說什麼，他們都會說「可以喔」、「沒問題」，結果把太多事情攬在身上，讓自己忙得喘不過氣。當別人加以勸說時，甚至還會覺得這沒什麼，因而對勸說者感到不滿。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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