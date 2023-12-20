水逆遇上業力之結！吠陀星座：雙魚防車關、巨蟹有爛桃花、「3星座」當心破財

12/13下午4：00左右水星在射手開始逆行，這次逆行會在射手到天蠍中擺盪，逆行雖不可怕，但是這次逆行行經兩個星座的甘達點，氛圍確實不太一樣！

在吠陀占星學中，「GandAnta」指的是黃道上的特定交界點，成為精神之結或是業力之結， 這些交界點被認為非常敏感，與重要的命運挑戰和精神轉化相關聯也代表著我們內在的心結，需要試圖去理解的更深層議題，同時也提供了精神成長、轉化和解決宿命問題的機會。

12/13水星開始逆行，太陽也在天蠍座進入「窒息點」，一直到12/17過境射手座與水逆合相，所以這個12月就有三個甘達點。

11/29羅喉入雙魚的「業力之結」： 注意中國黴漿菌病毒對全球醫療業旅遊業的影響。 12/13-12/20太陽入射手「業力之結」： 注意政治、宗教界權威領袖溝通不良或突發意外災難。 2/23-12/31火星入射手的「業力之結」： 注意政治圈、演藝圈、運動圈的陰謀論或醜聞被曝光

12/28太陽再度與火星合相，火星跟戰爭武力有關，地緣政治衝突有可能越演越烈！此外年底前全球還是要小心地震火山爆發引發海嘯洪水等天災，水逆也不利溝通和人際關係，所有跟高科技網路電力相關用品容易狀況百出，出外也要特別注意交通工具的意外災難！因此在年底之前，建議大家還是要小心開車，小心火燭，小心說話！

12/13~1/2水逆從射手座到天蠍座，雖然水逆每年都會發生3-4次，但是這次水逆因為行經兩個甘達（業力之結），大家都要特別謹言慎行，小心舟車意外。（以下為吠陀星座，非太陽星座）

牡羊座（4/15-5/14）：小心交通工具意外狀況&因為健康破財 金牛座（5/15-6/14）：小心誤碰伴侶地雷成為重災戶&破財消災 雙子座（6/15-7/14）：小心競爭對手不懷好意&與伴侶溝通不良 巨蟹座（7/15-8/14）：小心與子女或前任爆發衝突&爛桃花糾纏 獅子座（8/15-9/14）：小心與家人易擦槍走火&注意母親健康 處女座（9/15-10/14）：小心團隊夥伴中傷&與母親雞同鴨講 天秤座（10/14-11/15）：小心破財&與手足或工作夥伴溝通不良 天蠍座（11/15-12/14）：小心無名火注意情緒控管&報復性消費 射手座（12/15-1/14）：小心陷入憂鬱怨天尤人&對自我產生懷疑 摩羯座（1/15-2/14）：小心被男性小人欺騙背叛&投資錯誤 水瓶座（2/15-3/14）：小心工作上的意外失誤&與長官意見不合 雙魚座（3/15-4/14）：小心車關血光&保持職場上的良好溝通

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦