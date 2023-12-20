樂極生悲！耶誕破財3星座 魔羯買過頭、雙子接罰單、「這星座」股市失利

周末就是耶誕節，相信大家都在交換禮物、吃大餐、開心跑趴了。清水孟國際塔羅小孟老師分享有三個星座耶誕節容易破財，在歡樂之餘，請多注意荷包，避免樂極生悲。

Top3魔羯座：太多犒賞，花費較多

聖誕節你會找個方式好好犒賞自己。像是購買喜歡許多的小奢侈品，除了能在穿搭上增添風采外，看到它的時候心情也會好轉。或跟三五好友、家人、愛人，在色香味俱全的餐廳裡，一同享受身心靈的豐盛饗宴，正因如此你會破財。

Top2雙子座：突然破財，財來財去

聖誕節外出容易會有突發破財發生，比如：手機耗損、交通罰單、交換禮物買太貴等。小孟老師建議放個紅包袋在皮夾，能抵擋破財運。

Top1金牛座：投資失利，帳單爆表

想投資股票與基金的金牛朋友，聖誕節期間倘若過度貪心眷戀投資市場由其美股，容易賠錢，另外吃聖誕大餐也要比較一下，現在通膨漲價潮平安夜外出用餐容易點太多帳單爆表。另外也要小心投資小人，切誤聽信他人言語亂投資以免財富受損。小孟建議在房間門打開45度角，放一個公豬噗滿，撲滿裡放888元，能扭轉財運。

小孟老師在此建議你，動動小手查尋網路資訊，說不定能找到優惠資訊唷！也可在床頭放葫蘆能淨化思緒克制想法，讓小人遠離。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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