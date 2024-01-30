每日星座運勢／水瓶工作易分神闖禍 承擔反而好轉

2024-01-30

牡羊座

短評：有許多事情需要處理，應合理安排好時間。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛中的人沒有時間與戀人約會，應向對方說明情況，若遲到或爽約會讓對方受到打擊。財務易出現問題，多留意與他人的金錢往來，稍不留神易損財。工作任務重，做好時間管理，多與人合作可順利完成。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者與異性接觸的機會不多；有伴侶者多尊重、忍讓對方，小心呵護，愛情才能長久。

【事業運★★★☆☆】

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，可要好好發揮一番喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財運較背的日子，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 嫩芽綠

開運方位：正西方向

金牛座

短評：領悟力強，學習、看書效果都不錯。

【整體運★★★☆☆】

與伴侶和睦相處，關係比較融洽，相約到高雅的餐廳共進晚餐，會有浪漫的幸福感。投資上今天適合學習觀察，默默分析研究，為良好的開端打下基礎。工作上的努力難以得到上司的認同，多注意協調、配合，就會讓對方有所改觀。

【愛情運★★★☆☆】

容易得到伴侶的支持，不妨給對方一些驚喜以示感激，會讓對方很感動。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太穩定，有點心情鬱悶的徵兆，例如：感受到壓力啦、覺得自己不受重用啦…等等。

【財富運★★★☆☆】

財運不佳，別把精力放在無謂的投機上，最好別過分追求金錢，工作累了聽聽音樂會很好！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 琉璃銀

開運方位：正北方向

雙子座

短評：快樂著他的快樂，幸福著他的幸福。

【整體運★★★☆☆】

今天的情緒會受到戀人的影響，因為他的快樂而開心，因為他的悲傷而難過；投資上會出現新的契機，要善於把握；工作中要學會寬容別人的過錯，這樣自己的情緒也沒那麼激動，同事也不會因此產生反感的心理。

【愛情運★★★★☆】

有暗戀對象的人戀情可望明朗化；已婚者彼此關懷，並能感受到愛的力量。

【事業運★★☆☆☆】

看起來有點反應遲鈍，做起事來慢半拍，動作若不迅速點會直接影響你的績效。

【財富運★★★★☆】

暗財比較旺，暗財運上大多來自長輩或長者。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 芥末黃

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：感情較脆弱，容易受到傷害。

【整體運★★★☆☆】

今天愁緒紛飛，憶起過往令內心傷感，不要讓這種情緒伴隨太久才好，以免影響到正常的生活與工作。財運普通，想要有新的進展不易，投資理財需謹慎，小心盲目投資而帶來的經濟壓力。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒有點不穩定，有點像小孩子般的無助，也想要被呵護，怎麼辦呢？快裝無辜、博取同情吧！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，有點倦怠，還有氣無力；乖乖的把分內事做好，以免落人口實。

【財富運★★★☆☆】

短線投資可獲利，但貪多必失。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 芥末黃

開運方位：正北方向

獅子座

短評：兩人對同一件事沒有默契。

【整體運★★★★☆】

今天與愛人有些誤會、不和，但只要一方能理性容忍對方，問題很快就過去了。吃東西時，不宜吃得太多、太雜，當心引起消化不良；多活動活動，以便消化掉肚子裡的食物。今天上班的人會有機會獲得一筆不錯的外快或補助。

【愛情運★★★☆☆】

有桃花主動靠近，不過，切莫遇到愛就奮不顧身地投入，一見鍾情不可靠。

【事業運★★★☆☆】

工作中易有不錯的想法，但是容易想得過多而畏首畏尾，錯失良機。

【財富運★★★★☆】

金錢運不錯，可以期待意外的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 朝霞紅

開運方位：西北方向

處女座

短評：有機會大顯身手。

【整體運★★☆☆☆】

在捷運或公車上，會遇到面貌俊俏的異性，不過並不會與對方有何發展，只當做賞心悅目就好了；下午時，有機會接觸到自己喜歡的任務，好好發揮自身的專長；財運不佳，注意保管好自身的財物，避免不必要的損失。

【愛情運★★☆☆☆】

有以貌取人的傾向，特別喜歡親近長相俊秀的異性，但真想談感情卻不易。

【事業運★★★★☆】

事業運旺盛，上班族在工作上易得貴人相助，有機會聽到峰迴路轉的好消息，讓你輕鬆渡過事業上的難關。

【財富運★☆☆☆☆】

遇到錢財是非中傷的機率高，但只要你行得正，就不怕外力衝擊。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00pm 嫩芽綠

開運方位：正東方向

天秤座

短評：不太如意的一天，須多從自身找原因。

【整體運★★★☆☆】

今天桃花凋零，另一半對你表現出較冷淡的態度，別急著責備對方，多反省自己的所作所為。投資機遇不錯，可別太過猶豫，容易坐失良機。工作上努力付出，但難以得到應有的回報，讓你有些心灰意冷。

【愛情運★☆☆☆☆】

火藥味重了點，別疑神疑鬼的了！額外要注意雙方金錢觀差異所引發的紛爭。

【事業運★★☆☆☆】

能否換位思考是今日工作能否順利的關鍵，溝通時多站在對方的角度思考問題，會更順暢。

【財富運★★★★☆】

有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00pm 鈦晶金

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：生活、事業、愛情都讓你覺得很享受。

【整體運★★★★★】

今天懂得營造生活情趣，活力四射，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會增多。在投資上，可以選擇股市或房地產方面，也算是很不錯的選擇。事業運佳，靈感不斷，對於創意設計者特別有利。

【愛情運★★★★★】

不缺跟異性對象接觸的機會，只是，想要有進一步的感情發展卻需要付出較大心力。

【事業運★★★★★】

今日事業運很好唷！不過，較適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時，也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

【財富運★★★★☆】

財神來報到，有多元得財的機會。收益頗豐，有幸運之神隨侍在側的優越感。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 臘梅白

開運方位：東南方向

射手座

短評：不畏懼失去，才易有所得。

【整體運★★★★☆】

愛情運勢達到最高點，你喜歡的對象其實也在關注你。記住：放下不快樂，才能在生活中重新找到快樂！失去學習興趣的學生，在老師及同學的幫助下，有了重新認識自己的機會，繼而再次燃起希望。

【愛情運★★★★★】

愛情運非常旺，適合扮演主動者的角色。想要告白，就要把握今日的良機；戀愛中人，不妨主動的安排該去哪兒約會。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易感到力不從心，那就把腳步放緩，不要把自己逼得太緊了。

【財富運★★★☆☆】

慾望多的一天，對於物質的企圖心特強，相對的賭性也會增強，花錢也特別的大手筆咧！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00am 蘋果綠

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：微笑將是你的招牌。

【整體運★★★★☆】

今天的你，心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時時提防爛桃花哦；財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大；工作上，不斷接到新任務，但不乏他人的幫助。

【愛情運★★★☆☆】

今日應多約會增進感情。宜到遊樂場、電影院等輕鬆的環境約會、談情說愛。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，積極進取，有所堅持，才能在工作中看到希望，有所收穫。

【財富運★★★★☆】

打起精神做生意，大訂單其實離你不遠了喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 石榴紅

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：不要把黑鍋往他人身上推哦！

【整體運★★☆☆☆】

今天的幸運色會幫你的大忙，連平時視你為冤家的他都會有眼前一亮的新鮮感；財運的風向不錯，開開窗對提升運勢有助益；工作中易分神，有闖禍的危險，勇於承擔責任局勢反而好轉。

【愛情運★★★☆☆】

愛情較平順，已婚者容易得到另一半的支持；單身者無心戀愛，一心投入工作。

【事業運★★☆☆☆】

情緒極不穩定，稍有不順便覺得很煩心，失去耐性，工作必然會屢遭挫折。

【財富運★★★☆☆】

因嘗到一時的甜頭，而賭性、貪念大發或縱於玩樂，只怕會捅出難以收拾的麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：投機取巧者要有所收斂才好。

【整體運★☆☆☆☆】

夢想有朝一日暴富的美夢可做，但是太過沉迷其中就不是明智的人了，浪費財力和精力也未必能得償所願。工作中需要處理的時機問題，可不能取巧，按部就班才能水到渠成。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不佳，戀愛中人特別容易動怒生氣；單身的朋友還是把心思放到別處比較好。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不順，似乎很忙碌，可是有勞而無功的徵兆，勞而無功大多是自己造成的，因為個人的判斷錯誤而做了一堆白工。

【財富運★☆☆☆☆】

今日易因情緒不佳而亂花錢，小心因此把吃飯的錢都揮霍一空，做出讓自己後悔的事。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 櫻桃紅

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【超多人算】你和他為何沒進展？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】

商品推薦