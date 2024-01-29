每日星座運勢／射手有外地出差機會 旅途注意安全

2024-01-29

牡羊座

短評：留點時間經營感情。

【整體運★★☆☆☆】

自我防禦心較強，面對異性難以打開心扉，戀情不太明朗；已婚者關心體貼對方，卻得到對方不冷不熱的回應，別太計較，多關心對方的心情。擁有專長者，今天在工作上可獲得很好的發揮。

【愛情運★☆☆☆☆】

希望被伴侶肯定、鼓勵，可是往往等來的是對方的挑剔，應適時表達需求。

【事業運★★★★☆】

英明果決與膽識過人能使你做任何事皆可勢如破竹、進展神速，但切不可讓勝利和慾望沖昏頭腦。

【財富運★★☆☆☆】

危險之運，經商者有暴發暴跌的跡象。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

金牛座

短評：眼光敏銳，適合購物。

【整體運★★★☆☆】

接觸異性的機會多，在交際場合易遇到頗有好感的對象，但談感情還需要時間加深彼此的了解。工作平順，能輕鬆地掌握好進度；多與同事互動，會有不錯的收獲。閒暇時不妨到商場逛逛，容易找到物美價廉的商品。

【愛情運★★★☆☆】

感情上別太在意所發生的小事，那只是一時的低潮罷了。

【事業運★★★☆☆】

雖然面臨較大的工作壓力，但多能樂觀對待，易因貴人相助而渡過難關。

【財富運★★★★☆】

多了解市場訊息，把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 和闐玉白

開運方位：正南方向

雙子座

短評：忽冷忽熱地對待感情很不利。

【整體運★★☆☆☆】

要改變對戀人的態度，不然你令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作有點無精打采，有點雪上加霜，不可太過感情用事哦！

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者一心投入工作，有忽略另一半的傾向，易惹對方生氣；單身者桃花運較弱。

【事業運★★★☆☆】

謙和的工作表現，會幫你招來貴人，當你遇到困難時也能助你渡過難關。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂，要克制衝動的心性。謹防貪心、遠離酒色。其次不要跟人借貴重物品，否則不小心毀損後除了賠錢外還會欠下人情呢！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 萊姆黃

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：多外出走走，是讓今天幸運的重點。

【整體運★★★★☆】

感情方面發展迅速，單身的你今天特別有自信而魅力大增。家人關懷倍增，讓自己的內心充滿溫暖，做起事來衝勁十足，能提前完成工作。財運上多留意身邊的小事，能從中挖掘出很不錯的機會。

【愛情運★★★★☆】

非常注重穿著打扮，容易讓另一半感到賞心悅目，感情升溫。

【事業運★★★★☆】

看似驚險萬分的任務，到了你的手裡卻會變成一樁好事，凡事都較為順利圓滿。

【財富運★★★★☆】

多與朋友聯絡，會有意外商機。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 冷泉藍

開運方位：西北方向

獅子座

短評：理財切忌墨守成規。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人今天的心事很容易被對方看穿，不如開誠布公地告訴對方，反而還能圓滿解決。你會對工作環境產生厭倦感，應摒棄喜新厭舊的情緒才好。理財也不能墨守成規，與時俱進會讓你的財越理越多。

【愛情運★★★★☆】

有機會在聚會中遇到與你心靈相通的對象，談話投機，容易陷入一段浪漫的愛戀。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤的同時還會破壞職場上的和諧融洽。

【財富運★★★★☆】

賺錢企圖心很強，腦中會冒出許多賺錢的方式，但計劃過多遲遲不能決定，做實際的考量為佳。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 石榴紅

開運方位：正北方向

處女座

短評：易有與眾不同的表現。

【整體運★★☆☆☆】

你幾個調皮的動作，可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻能讓伴侶開懷，想要疼愛你。缺乏投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會。工作方面，對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。

【愛情運★★★☆☆】

單身者更喜歡獨處的自由自在，無心戀愛；戀愛中的人與戀人在吃喝玩樂中，感情倍增。

【事業運★★☆☆☆】

想法太多，卻又找不到新的突破，時下的工作便讓你感覺枯燥而乏味，也失去工作的衝勁。

【財富運★★☆☆☆】

手頭鬆就花錢凶。懶散拖延使你無形中喪失賺錢的契機。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 蕃茄紅

開運方位：正南方向

天秤座

短評：身邊的親友會是你的福星。

【整體運★★★★★】

別忽略身邊親友，適度展現友誼及加強人際關係，可為你拓展財路及帶來好運；單身者會有慕名已久的對象出現，如果想進一步發展，可從對方的朋友身上下功夫；工作順利，即使出現棘手問題，也能在同事的幫助下度過難關。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人，快約心上人去郊外踏青、賞月吧；單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，有機會替同事排解紛爭而獲得美名。今日除了處理分內之事外，不妨幫幫同事，順便建立同事情誼。

【財富運★★★★☆】

財運超旺之日，賺錢機會多，而且今日對利潤有強烈的感應，蠻適合金錢遊戲，也適合買賣。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 薰衣草紫

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：退一步海闊天空。

【整體運★☆☆☆☆】

和戀人間各執己見，雙方都不願意退讓，極易捲入戰爭之中；學生族積極參加校園裡的活動，能從中獲得不少收獲；購物運不佳，關注商場發派的傳單，才不會錯過最佳的購買時機。

【愛情運★☆☆☆☆】

爭執不合頻頻的一天，盡可能保持距離以策安全。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業不太平順，口舌上的是非多了點，只要不對號入座，也不會有什麼問題的喔！

【財富運★☆☆☆☆】

金錢運作上易出狀況，手頭吃緊。可尋求親友金援，以解燃眉之急。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 象牙白

開運方位：正東方向

射手座

短評：有苦有樂的一天。

【整體運★★★★☆】

今天有到外地出差的機會，不僅可以學習先進的管理知識，而且可以享受異地美食以及觀賞沿途美景，但旅途中得注意安全；愛情運不佳，本來有點苗頭的戀情，可能會突然夭折；今天有破財的風險，不宜投資。

【愛情運★★☆☆☆】

別太鬱卒，事情沒有你想的嚴重；發生爭執時，趕快道歉就沒事囉！

【事業運★★★★★】

事業運頗優，工作上會有很好的進展，尤其在部門之間的協調上。今日容易感受到人緣好的優勢喔！

【財富運★★★☆☆】

想死守著錢不花很痛苦，不如開開心心去玩一趟，買點喜歡的東西犒賞自己。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 和闐玉白

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：多聆聽他人的聲音。

【整體運★★★☆☆】

價值觀不同會造成個人對待問題的態度不同，試著多用寬容的心去面對與他人在人際關係上的分歧；工作上諸多受阻，需費時應對；熱衷於期貨的投資者可在此日跟著大眾的潮流進行投資。

【愛情運★★★★☆】

單身者對異性的主動示意應多留心，有喜歡的對象別錯過戀愛的好機會。

【事業運★★★☆☆】

感覺工作有點枯燥，積極性一點點被消磨。打起精神來，享受其中才會有成就感。

【財富運★★★☆☆】

偏財運較弱，不宜買彩券、樂透。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 翡翠綠

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。

【整體運★★★☆☆】

今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計劃容易被打亂，需要重新規劃一番。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助於開運。

【愛情運★★★☆☆】

有時間不妨到娛樂場所放鬆身心，有機會遇到令你心動的異性喔！

【事業運★★★★☆】

在減少衝動、三思而行方面再加把勁，更能贏得大家的青睞，得到助力。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定的一天。容易產生投機的念頭，想想就好，不要有大的動作。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 橄欖綠

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：運勢旺盛，諸事順利的一天。

【整體運★★★★☆】

適合表白，有暗戀對象的人多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖然收入不如預想，但相對平衡。

【愛情運★★★★☆】

單身者多留意關係良好的異性朋友，從友情發展成為愛情的機率高。

【事業運★★★★☆】

運勢較好，諸事皆順利，認真處理手中的工作會收到不錯的效果，但切忌急功近利。

【財富運★★★☆☆】

今日在財務、帳單、利潤計算等方面的問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 冷泉藍

開運方位：東南方向

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