每日星座運勢／獅子是否有金錢依賴 成為評判標準

2024-01-26

牡羊座

短評：心情愉悅，整個世界似乎都變得美好起來。

【整體運★★★★☆】

他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡幫他打上愛的滿分；工作中的緊張、繁瑣在今天似乎也覺得沒什麼大不了的，一整天下來反而感覺過得很充實；在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

【愛情運★★★★☆】

單身者參加團體活動會有不錯的機緣；戀愛中的人像一對歡喜冤家，在打鬧中感情升溫。

【事業運★★★★☆】

很有主見，對自己負責的工作很有把握，你提出的合理建議會得到大家的一致贊同。

【財富運★★★☆☆】

適合靈活運用財務的一天，例如：投資採取多元化的進行策略，一部分拿去儲蓄，一部分拿去繳帳單，一部分當零用錢！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 翡翠綠

開運方位：正西方向

金牛座

短評：情緒沒有太大波動，較平順的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天的投資觸覺不錯，可對原有投資進行追加。工作上不適宜繁重的體力工作，選擇一些稍微輕鬆點的文案工作會有所收穫。愛情運較低，有伴侶的人不宜整天黏在一起，易起衝突。

【愛情運★★☆☆☆】

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧。

【事業運★★☆☆☆】

情緒起伏較大，顯得暴躁，與人合作易生矛盾，適合獨立作業，減少與人正面衝突。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可參加抽獎活動。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 琉璃銀

開運方位：西南方向

雙子座

短評：太懶散容易喪失積極性！

【整體運★★☆☆☆】

走馬看花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎能獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者與另一半聚少離多，讓你備感寂寞，多與朋友聚會可讓你的情緒得以穩定。

【事業運★★★☆☆】

適合默默做事，少說話、少插手別人的事情，可讓你避免一些不必要的誤會。

【財富運★★☆☆☆】

與人合作，若功於心計、小氣多計較，易破壞團隊向心力而間接影響自身的利益。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 朝霞紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：運勢遇到小低潮。

【整體運★☆☆☆☆】

戀愛中的人不宜向對方提出過多要求，易讓對方反感。單身者有心儀的對象出現時，別急於表白，易遭到拒絕。有人求你幫忙的可能性很大，你的援助是及時雨，為對方解決了難題。

【愛情運★☆☆☆☆】

對伴侶應多一些真情流露，切忌花言巧語，總是把愛意掛在嘴邊易讓對方反感。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不平順，疑難雜症多多，只要能秉持平靜的情緒，再多的難題也都能解決。

【財富運★★☆☆☆】

單打獨鬥的賺錢運，與人合夥易發生爭執。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 香檳金

開運方位：東北方向

獅子座

短評：是否對他有金錢依賴，將會成為他的評判標準。

【整體運★★★★★】

今天情場上的金錢問題會考驗著你，女生要求平均分攤能贏得尊重，男生適當大方會給對方留下好印象；投資理財上，能得到朋友的意見和幫助，可一旦要求金錢援助，他會立刻閃人；職場方面，不宜向老闆提出加薪要求。

【愛情運★★★★★】

甜蜜的日子。對方的溫柔，會讓你感到很溫暖；對方的傾聽，也能讓你找到宣洩情緒的管道。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，很適合多動腦筋來做企劃；工作上遇到困難、瓶頸時，換個方式試試看，或許能有不錯的效果！

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，宜進不宜出。理財宜採取保守的態度，當有金錢入帳時就快點存起來，自然可以避開風險。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 脆梅青

開運方位：西南方向

處女座

短評：好運暗藏在細節裡。

【整體運★★★☆☆】

今天適合和戀人一起逛街，有機會獲得意外的驚喜；經營店舖者，今天在收銀櫃檯放個招財貓，做成大筆交易的機率極高；上班族今天適合做工作計劃，對日後工作的實施極有幫助。

【愛情運★★★☆☆】

單身者比較容易與比你年輕的異性走到一起，讓你感覺沒有壓力，感情進展還不錯。

【事業運★★★☆☆】

事業的順利發展會帶動你的情緒，而良好的情緒又會讓你更有動力，所以最重要的是保持良好心態和情緒！

【財富運★★★★☆】

有賺外快的機會，宜善加把握。不辭辛勞、願意四處奔波者可有不少額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00am 冷泉藍

開運方位：正北方向

天秤座

短評：對他人有強烈的不信任感，易被人誤解。

【整體運★★☆☆☆】

今天內心常感到不安，總覺得周圍的人對你心存不善，做起事來也畏首畏尾，出錯機率高。下午有機會得到朋友的點撥，讓你頭腦逐漸清醒，也願意與人合作，還能因此結識不錯的異性朋友喔！

【愛情運★☆☆☆☆】

易被甜言蜜語迷惑，只想眼前的情愛，感情有曇花一現的跡象。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，難有發揮的機會，有被困住難以突破的感覺。應靜下心來，別急於改變。

【財富運★★★☆☆】

暗中處理錢財、保持神秘感較不會受到外人的干擾而改變決定。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 蕃茄紅

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：今天上班很輕鬆。

【整體運★★★☆☆】

深紫色對你有很強的助運作用，中午休息時不妨出門走動走動，能遇到與你性情相近且有益於你事業發展的人；投資的小道消息應接不暇，幸好身邊有人能助你剔除假象；應試者面試受阻，提前半小時出門才能免除阻礙，面試結束還會有意外收穫哦！

【愛情運★★★★☆】

單身者與熱情、活潑的異性特別有緣；戀愛中的人婚姻運佳，適合談婚論嫁。

【事業運★★★☆☆】

心情不穩定，越是煩亂越易出錯，盡量讓自己維持平和心情去處理難題，這樣才能將問題快速解決。

【財富運★★★☆☆】

很捨得把大筆鈔票花在心愛的人身上，偶爾還是要睜大眼睛看看，若遇人不淑，那就血本無歸囉！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 寶石藍

開運方位：東北方向

射手座

短評：人際關係和諧，外在助力強。

【整體運★★★★☆】

今天會有被人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意與你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計的更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。

【愛情運★★★☆☆】

活躍的一天。穿得美麗、帥氣的再出門，今天的你會特別容易引人注目。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合一個人獨處，冷靜地做些分析、推理的工作。

【財富運★★★★☆】

金錢難題在今日可望獲得解決，遇到困難時，不難找到金援者。貴人多來自長輩與老朋友。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 玫瑰紅

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：今天的精神壓力比較大。

【整體運★★★☆☆】

同性戀人今天面臨的外部壓力會很大，要多多的體諒彼此，只有兩個人一起承擔才能減輕很多心理負擔；手頭上該處理的任務在午後已完成得差不多，比較希望沒有新的任務下達；與以前的同學一起聚聚，不但聯絡了感情，也有機會獲得寶貴的理財訊息。

【愛情運★★★☆☆】

對戀人或另一半的依賴較強，容易讓對方感到疲憊，應注意控制情緒，多為對方考慮。

【事業運★★★☆☆】

情緒比較低落，常會躲進自己的世界獨自哀傷，有點自我憐憫的意味。

【財富運★★☆☆☆】

精神不安定，易為錢財而傷神。不宜借錢給異性朋友，易上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 艷棗紅

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：上進心強烈，對事物充滿好奇心。

【整體運★★★★☆】

若想感情進一步升溫，為另一半製造一些驚喜是不錯的選擇。事業運走強，創意的點子實際運用時，易產生意想不到的出色效果。財運高漲，理財上用一套與眾不同的方案，也是帶來好運的方式。

【愛情運★★★☆☆】

雙方的關係有點緊張，口角一觸即發；少說兩句，免得後果不堪設想！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，雖然雜事很多，可是只要冷靜地思考，就能找出捷徑，提高辦事效率。

【財富運★★★★☆】

得財順心，財源不錯，雖然都是小財，但有總比沒有好哇！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 可可棕

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：心神安靜，不被外物所打擾。

【整體運★★☆☆☆】

今天你很想表現自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方產生一種睿智與豁達的感覺，似乎無從下手。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想戀愛要做好心理準備，情路較為坎坷。喜歡的難追到，不喜歡的難拒絕。

【事業運★★☆☆☆】

今天你只要按照自己的心意做事就好，強迫自己去幫助他人，反倒容易被誤會。

【財富運★★★☆☆】

欠缺開源的企圖心，恐怕看得到錢卻拿不到錢。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 玉髓紅

開運方位：正南方向

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