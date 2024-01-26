每日星座運勢／獅子是否有金錢依賴 成為評判標準
2024-01-26
牡羊座
短評：心情愉悅，整個世界似乎都變得美好起來。
【整體運★★★★☆】
他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡幫他打上愛的滿分；工作中的緊張、繁瑣在今天似乎也覺得沒什麼大不了的，一整天下來反而感覺過得很充實；在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。
【愛情運★★★★☆】
單身者參加團體活動會有不錯的機緣；戀愛中的人像一對歡喜冤家，在打鬧中感情升溫。
【事業運★★★★☆】
很有主見，對自己負責的工作很有把握，你提出的合理建議會得到大家的一致贊同。
【財富運★★★☆☆】
適合靈活運用財務的一天，例如：投資採取多元化的進行策略，一部分拿去儲蓄，一部分拿去繳帳單，一部分當零用錢！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-10:00am 翡翠綠
開運方位：正西方向
金牛座
短評：情緒沒有太大波動，較平順的一天。
【整體運★★★☆☆】
今天的投資觸覺不錯，可對原有投資進行追加。工作上不適宜繁重的體力工作，選擇一些稍微輕鬆點的文案工作會有所收穫。愛情運較低，有伴侶的人不宜整天黏在一起，易起衝突。
【愛情運★★☆☆☆】
遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧。
【事業運★★☆☆☆】
情緒起伏較大，顯得暴躁，與人合作易生矛盾，適合獨立作業，減少與人正面衝突。
【財富運★★★★☆】
偏財運不錯，可參加抽獎活動。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：4:00-6:00am 琉璃銀
開運方位：西南方向
雙子座
短評：太懶散容易喪失積極性！
【整體運★★☆☆☆】
走馬看花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎能獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者與另一半聚少離多，讓你備感寂寞，多與朋友聚會可讓你的情緒得以穩定。
【事業運★★★☆☆】
適合默默做事，少說話、少插手別人的事情，可讓你避免一些不必要的誤會。
【財富運★★☆☆☆】
與人合作，若功於心計、小氣多計較，易破壞團隊向心力而間接影響自身的利益。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：1:00-3:00pm 朝霞紅
開運方位：正北方向
巨蟹座
短評：運勢遇到小低潮。
【整體運★☆☆☆☆】
戀愛中的人不宜向對方提出過多要求，易讓對方反感。單身者有心儀的對象出現時，別急於表白，易遭到拒絕。有人求你幫忙的可能性很大，你的援助是及時雨，為對方解決了難題。
【愛情運★☆☆☆☆】
對伴侶應多一些真情流露，切忌花言巧語，總是把愛意掛在嘴邊易讓對方反感。
【事業運★★☆☆☆】
事業運不平順，疑難雜症多多，只要能秉持平靜的情緒，再多的難題也都能解決。
【財富運★★☆☆☆】
單打獨鬥的賺錢運，與人合夥易發生爭執。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-6:00pm 香檳金
開運方位：東北方向
獅子座
短評：是否對他有金錢依賴，將會成為他的評判標準。
【整體運★★★★★】
今天情場上的金錢問題會考驗著你，女生要求平均分攤能贏得尊重，男生適當大方會給對方留下好印象；投資理財上，能得到朋友的意見和幫助，可一旦要求金錢援助，他會立刻閃人；職場方面，不宜向老闆提出加薪要求。
【愛情運★★★★★】
甜蜜的日子。對方的溫柔，會讓你感到很溫暖；對方的傾聽，也能讓你找到宣洩情緒的管道。
【事業運★★★☆☆】
今日事業運平平，很適合多動腦筋來做企劃；工作上遇到困難、瓶頸時，換個方式試試看，或許能有不錯的效果！
【財富運★★★★☆】
財運不錯的一天，宜進不宜出。理財宜採取保守的態度，當有金錢入帳時就快點存起來，自然可以避開風險。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-7:00am 脆梅青
開運方位：西南方向
處女座
短評：好運暗藏在細節裡。
【整體運★★★☆☆】
今天適合和戀人一起逛街，有機會獲得意外的驚喜；經營店舖者，今天在收銀櫃檯放個招財貓，做成大筆交易的機率極高；上班族今天適合做工作計劃，對日後工作的實施極有幫助。
【愛情運★★★☆☆】
單身者比較容易與比你年輕的異性走到一起，讓你感覺沒有壓力，感情進展還不錯。
【事業運★★★☆☆】
事業的順利發展會帶動你的情緒，而良好的情緒又會讓你更有動力，所以最重要的是保持良好心態和情緒！
【財富運★★★★☆】
有賺外快的機會，宜善加把握。不辭辛勞、願意四處奔波者可有不少額外收入。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：5:00-6:00am 冷泉藍
開運方位：正北方向
天秤座
短評：對他人有強烈的不信任感，易被人誤解。
【整體運★★☆☆☆】
今天內心常感到不安，總覺得周圍的人對你心存不善，做起事來也畏首畏尾，出錯機率高。下午有機會得到朋友的點撥，讓你頭腦逐漸清醒，也願意與人合作，還能因此結識不錯的異性朋友喔！
【愛情運★☆☆☆☆】
易被甜言蜜語迷惑，只想眼前的情愛，感情有曇花一現的跡象。
【事業運★★☆☆☆】
事業運不佳，難有發揮的機會，有被困住難以突破的感覺。應靜下心來，別急於改變。
【財富運★★★☆☆】
暗中處理錢財、保持神秘感較不會受到外人的干擾而改變決定。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：8:00-9:00am 蕃茄紅
開運方位：東北方向
天蠍座
短評：今天上班很輕鬆。
【整體運★★★☆☆】
深紫色對你有很強的助運作用，中午休息時不妨出門走動走動，能遇到與你性情相近且有益於你事業發展的人；投資的小道消息應接不暇，幸好身邊有人能助你剔除假象；應試者面試受阻，提前半小時出門才能免除阻礙，面試結束還會有意外收穫哦！
【愛情運★★★★☆】
單身者與熱情、活潑的異性特別有緣；戀愛中的人婚姻運佳，適合談婚論嫁。
【事業運★★★☆☆】
心情不穩定，越是煩亂越易出錯，盡量讓自己維持平和心情去處理難題，這樣才能將問題快速解決。
【財富運★★★☆☆】
很捨得把大筆鈔票花在心愛的人身上，偶爾還是要睜大眼睛看看，若遇人不淑，那就血本無歸囉！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：4:00-6:00pm 寶石藍
開運方位：東北方向
射手座
短評：人際關係和諧，外在助力強。
【整體運★★★★☆】
今天會有被人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意與你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計的更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。
【愛情運★★★☆☆】
活躍的一天。穿得美麗、帥氣的再出門，今天的你會特別容易引人注目。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，適合一個人獨處，冷靜地做些分析、推理的工作。
【財富運★★★★☆】
金錢難題在今日可望獲得解決，遇到困難時，不難找到金援者。貴人多來自長輩與老朋友。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：8:00-10:00pm 玫瑰紅
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：今天的精神壓力比較大。
【整體運★★★☆☆】
同性戀人今天面臨的外部壓力會很大，要多多的體諒彼此，只有兩個人一起承擔才能減輕很多心理負擔；手頭上該處理的任務在午後已完成得差不多，比較希望沒有新的任務下達；與以前的同學一起聚聚，不但聯絡了感情，也有機會獲得寶貴的理財訊息。
【愛情運★★★☆☆】
對戀人或另一半的依賴較強，容易讓對方感到疲憊，應注意控制情緒，多為對方考慮。
【事業運★★★☆☆】
情緒比較低落，常會躲進自己的世界獨自哀傷，有點自我憐憫的意味。
【財富運★★☆☆☆】
精神不安定，易為錢財而傷神。不宜借錢給異性朋友，易上當受騙。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-7:00am 艷棗紅
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：上進心強烈，對事物充滿好奇心。
【整體運★★★★☆】
若想感情進一步升溫，為另一半製造一些驚喜是不錯的選擇。事業運走強，創意的點子實際運用時，易產生意想不到的出色效果。財運高漲，理財上用一套與眾不同的方案，也是帶來好運的方式。
【愛情運★★★☆☆】
雙方的關係有點緊張，口角一觸即發；少說兩句，免得後果不堪設想！
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，雖然雜事很多，可是只要冷靜地思考，就能找出捷徑，提高辦事效率。
【財富運★★★★☆】
得財順心，財源不錯，雖然都是小財，但有總比沒有好哇！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-7:00pm 可可棕
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：心神安靜，不被外物所打擾。
【整體運★★☆☆☆】
今天你很想表現自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方產生一種睿智與豁達的感覺，似乎無從下手。
【愛情運★★★☆☆】
單身者想戀愛要做好心理準備，情路較為坎坷。喜歡的難追到，不喜歡的難拒絕。
【事業運★★☆☆☆】
今天你只要按照自己的心意做事就好，強迫自己去幫助他人，反倒容易被誤會。
【財富運★★★☆☆】
欠缺開源的企圖心，恐怕看得到錢卻拿不到錢。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：6:00-8:00pm 玉髓紅
開運方位：正南方向
【延伸閱讀】
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂 🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言