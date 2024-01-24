每日星座運勢／巨蟹接觸陌生的領域 壓力中會進步

2024-01-24

牡羊座

短評：不要期望太高。

【整體運★★★☆☆】

因為抱著太大期待，後來卻發現沒有想像般的完美，失望之餘可能會在無意中傷了他人；喜得年長異性幫助，工作進展快速，可乘勝追擊；偏財風吹得強勁，抽獎、小賭、買彩券，均能有所斬獲。

【愛情運★★★☆☆】

戀人之間容易因小事而爭吵，但很快能和好；單身者易有觸景生情的傷感情緒萌生。

【事業運★★★★☆】

運勢對主管階層以及業務工作者特別有利，付出與收獲成正比，只要勤於動口、跑腿，就能有不錯的收獲！

【財富運★★★★☆】

有不錯的賺錢機會，注意把握。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 青金石藍

開運方位：西北方向

金牛座

短評：虛心求教方能幫你度過難關。

【整體運★★☆☆☆】

金錢觀念比較重的今天還是少參加活動的好，不然容易給人斤斤計較、吝嗇的印象；從未有過的無力感在事業上表現得尤為明顯，請教有經驗的同仁顯然是最為有效的方法；已婚者在柴米油鹽中領悟愛情的真諦。

【愛情運★★★☆☆】

遇到喜歡的對象應主動一些，觀察、等待太久會讓你錯過良緣唷！

【事業運★☆☆☆☆】

今日做事有撈過界、多管閒事的傾向，先做好份內事，別人的事也別插手管太多才好。

【財富運★☆☆☆☆】

今日錢財問題頗多，應控制花錢慾望，合理分配，做好儲蓄規劃。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 玉髓紅

開運方位：東北方向

雙子座

短評：收起你的過多疑問，保持冷靜。

【整體運★★☆☆☆】

愛情顯得平淡，送一個小禮物能使感情迅速升溫；證券投資者，到證券交易所看看盤，不僅能結識到志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議；之前對創業有滿腔熱情者，激情得到降溫，能更理性的分析市場環境。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛、渴望被關心。戀愛中人、已婚者若能主動付出，可獲得對方更多的關愛。

【事業運★★★☆☆】

對自己的要求較高，也會在無意中要求他人，領導氣勢太強，易令人反感。

【財富運★★★☆☆】

時得時散、忽成忽敗的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 蕃茄紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：適當控制脾氣。

【整體運★★★★★】

在另一半面前有些耐性不足，若不收斂，有引發爭執的可能；事業上，輕快的行動力是你今天能夠超越競爭者的最大優勢；偏財運佳，如遇朋友相邀玩牌或抽獎，不妨一試，會有不錯的收穫。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶者不易得到對方的關心，互動較少，易感失落；單身者桃花不多，想戀愛得加把勁。

【事業運★★★★★】

今日是個奮鬥挑戰的日子，不妨提起勇氣接觸陌生的領域，或許會產生壓力，不過呢，在壓力中你一定會有進步！

【財富運★★★★★】

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財，惹人眼紅！商務競爭者，後遺症較少。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 薰衣草紫

開運方位：正南方向

獅子座

短評：困難較多，應用平和的心態看待。

【整體運★☆☆☆☆】

感情易起風波，已婚者對另一半不聞不問的態度會讓對方很惱火，抽時間陪伴對方可化解衝突。面對工作中遇到的疑難問題，別著急，多向有經驗的人士請教，若悶悶不樂、借酒澆愁，不但於事無補還會損失不少錢財哦！

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半易產生審美疲勞，常因不滿而爭吵，需及時調整好心態唷！

【事業運★★☆☆☆】

思緒有些雜亂，工作時很容易想一些與工作無關的事情，既影響了工作思路，也會降低你的工作情緒。

【財富運★☆☆☆☆】

面對錢財易感情用事，不宜做風險性投資，適合保守理財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 深茄紫

開運方位：正北方向

處女座

短評：人際關係暢通無阻，有利拓展事業、開發財源。

【整體運★★★★☆】

夫妻之間相互支持，多能為對方著想、付出。思維活躍，容易有創意表現，辦事效率頗高。財運佳，積極理財，花錢有計劃，有機會與有頭腦的人合作，可望有一筆不小的收入。求職者敢於表現自我，易求得好職位。

【愛情運★★★☆☆】

感情生活缺少一些激情，已婚者應主動與另一半親近，被動等待只會錯過表達愛意的機會。

【事業運★★★★★】

今日是變化萬千的一天，所以也會顯得忙碌，應多用智慧來處理事情，必能獲得良好的成效。

【財富運★★★★☆】

小有財運，要多注意把握。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 和闐玉白

開運方位：西南方向

天秤座

短評：想像力豐富，增強行動力。

【整體運★★★☆☆】

對愛情產生新的認識，面對感情問題能夠正確對待，有利於日後感情的發展；心中的想法不妨在會議中說出來，你的觀點會受到大家的重視；因學習需要，會把錢花在學習用品上。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易被對方誤會，對方時常懷疑你，你可別生氣，用你的柔情感化他吧！

【事業運★★★☆☆】

思路總感覺打不開，特別是腦力工作者易遇到創作瓶頸。與其冥思苦想，不如暫時先放下工作，讓心境開闊些。

【財富運★★★☆☆】

大手筆投資宜多請教有經驗的長輩。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00pm 玉髓紅

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：放寬心，該忘的就忘了吧！

【整體運★★★★☆】

已經過去的事就別放在心上，計較太多反而會拉大兩個人的距離；今天的金錢運頗旺，會讓你實實在在的感受到，原本空空的錢包就這麼豐厚了起來；看似陷入僵局的事業傳來了新的好消息，著實讓你振奮不已。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平。少說兩句挑剔、埋怨的話，才不會引發口角。

【事業運★★★★★】

運氣很不錯喔，外界的助力很強！從事業務競爭工作者，較易感受到好運。

【財富運★★★☆☆】

財氣平平，保守為宜，忌大筆投資，適合把錢拿去銀行存起來。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00pm 祖母綠

開運方位：正北方向

射手座

短評：對愛應多一分包容和珍惜。

【整體運★★★☆☆】

愛情運弱，不要一昧地要求另一半，越想掌控對方就逃得越快。從事娛樂業的人要提高服務水準，財運才會更好。工作平順，下午有機會收到好消息，對你的工作很有利。

【愛情運★★☆☆☆】

渴望戀愛，可是太挑剔會招致反效果。多看到對方的優點，可加速戀情發酵。

【事業運★★★☆☆】

在交際方面的運勢不錯，有機會應常與朋友聯絡、互動，不僅會讓生活感覺輕鬆自在，還有助於尋求事業契機。

【財富運★★★☆☆】

容易破財，有擺闊的傾向，送禮送紅包，高興得合不攏嘴，回頭摸摸荷包卻又後悔不已。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 祖母綠

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：信心滿滿，機會從四面八方湧現。

【整體運★★★★☆】

今天是相親的大吉日，把自己打扮得漂亮一點，成功的機率會更高。財運旺盛，是投資的好時機，不要在目標選擇上花費太多心思，以免錯過良機。嗯，思想較開明，在工作中即使遇到瓶頸，也能憑著敏銳的思維，讓問題迎刃而解。

【愛情運★★★★☆】

有利表現聰明才智，試著表達獨到的見解，為伴侶付出，會讓伴侶刮目相看。

【事業運★★★★☆】

外在環境不錯，長輩、貴人也能大力提攜，適宜開展新計劃。外出洽談者要做到胸有成竹，好運勢將隨之而來，而佩戴白色系飾品能作為成功之助力。

【財富運★★★★★】

得財順利的一天，有天官賜福的力量。所得的財富多偏向智慧、玩樂方式得財，例如：遊戲競賽得到獎金，服務生得到小費等等。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 蘭花紫

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：世上無難事，只怕有心人。

【整體運★★☆☆☆】

情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的收效。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收獲。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者不停的追蹤會讓另一半產生壓力，注意自己說話的語氣，可別像盤問犯人一樣唷！

【事業運★☆☆☆☆】

工作上易遇到困難，不宜單打獨鬥，多與同事合作，可大大提升工作效率。

【財富運★★★☆☆】

花錢時要謹慎評估一番，千萬別出手不計後果唷！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00am 湖水綠

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：工作順利，異性助力強。

【整體運★★★☆☆】

今天與異性特別談得來，工作上多能得到幫助，讓你輕鬆不少。單身者多留意主動幫助你的異性，有機會發展一段戀情。財運相對較弱，支出較多，在與同性進行金錢交易時要多留心，小心對方圖謀不軌。

【愛情運★★★★☆】

頻頻向心儀的對象放電，但對方有些無動於衷；別放棄，直接表白會更有效。

【事業運★★★☆☆】

不求有功，但求無過。少對他人的工作指指點點，做好自己的事情就好。

【財富運★★☆☆☆】

散財日，扮演散財童子的日子。趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 可可棕

開運方位：西南方向

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