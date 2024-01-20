每日星座運勢／獅子財運旺尋找商機 可望豐厚進帳

2024-01-20

牡羊座

短評：運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。

【整體運★★★☆☆】

愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特別的進出。閒暇時可外出購物，多走走看看，認真比較就能發掘到價廉物美的實用商品。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，相互尊重才好喔！

【事業運★★★☆☆】

較重視職場人際關係，並能如期完成份內工作，容易得到他人的欣賞。

【財富運★★★☆☆】

金錢的用法趨於保守，更為看重錢財的累積。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 翡翠綠

開運方位：東北方向

金牛座

短評：尊重別人也是尊重自己。

【整體運★★★★☆】

伴侶在某件事情上表現較愚蠢，應克制自己別搶話或嘲笑，彼此尊重可讓兩人的關係更緊密；與人相處，哪怕是自己不喜歡的人也應尊重對方，嘲諷他人會讓周圍人懷疑你的修養；營銷者不宜實行降價策略，易給品牌帶來影響。

【愛情運★★★★☆】

人氣指數不斷攀升，有許多認識新對象的機會，讓你玩得不亦樂乎，感到浪漫甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

可以多利用時間想想你的夢想，不要太過在意現在的成敗，心情會由低落轉好喔！

【財富運★★★★☆】

今天的財運有利於高額現金交易，適合操作大筆的買賣諸如土地仲介、移轉等。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 深海藍

開運方位：正東方向

雙子座

短評：多聽聽他的聲音。

【整體運★★★★☆】

容易因為戀人漏接了你的電話，心存猜忌為此而生悶氣，不妨聽對方的解釋再下斷定；今天是維護與主導同事間關係的好時機，把好東西與大家分享最能收買人心；今天與長輩聊天易有所收穫。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者眷戀居家生活，無意介入外界的種種紛擾；單身者容易結識趣味相投的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，心情愉快的一天，身邊的人也受到你的感染。

【財富運★★★★☆】

錢財來得快，積蓄會越來越多。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 葡萄紫

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：多交益友，增強人脈。

【整體運★★★★★】

有利出門，行動起來易有好運。在交友、聚會、與朋友交流的過程中，不僅身心愉悅，還易獲得不少工作靈感，收穫滿滿。愛情頗順遂，有機會與各方面都讓你稱心如意的對象結緣。

【愛情運★★★★☆】

單身者有不少發展戀情的機會；戀愛中的人容易在戀人身上獲得驚喜，別忘了感恩。

【事業運★★★★☆】

與夥伴合作默契十足，適合參加團體競賽、表演等，拿到好成績的機會大，獎金頗豐。

【財富運★★★★☆】

財運旺，想賺錢的慾望強烈，因自信、敢冒險而得財，但也要小心因自信膨脹而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 桐花白

開運方位：正北方向

獅子座

短評：保持平靜，安撫心靈。

【整體運★★★★★】

今天做什麼都充滿熱情，因此也容易把事情辦好。送一份精美的禮物給戀人吧，看著對方如花般的笑容，也會讓你很有滿足感。異性緣佳，單身者易遇到有緣人，約同性朋友出去玩的話比較難以約到。

【愛情運★★★★☆】

已婚者感情波動較大，易因小事而爭吵；單身者有機會在閒聊中結識趣味相投的異性朋友。

【事業運★★★☆☆】

少參與他人的事，以免吃力不討好。閒暇可多聽音樂，好好放鬆心情。

【財富運★★★★★】

正財、偏財都很旺。主動尋找商機，並及時出手，可望有豐厚的進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-2:00pm 深海藍

開運方位：正北方向

處女座

短評：適合約會，愛情進展不錯。

【整體運★★★☆☆】

單身者多與老朋友聯繫，有機會因朋友介紹而結識性情相合的異性朋友；有伴侶的人抽點時間安排約會，精心打扮一番，會讓對方眼睛為之一亮，感情升溫。今天支出較多，但都是生活所需，不必太計較。

【愛情運★★★★☆】

把你的想法說出來，容易得到另一半的支持；戀愛中的人別整天黏著對方，距離產生美感喔！

【事業運★★☆☆☆】

別把煩惱藏在心裡面，與親人、好友聊聊天會讓你釋懷，感到愉快。

【財富運★★★☆☆】

財務沒有大的起落，但是會有緊急的支出。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 燻鮭紅

開運方位：正南方向

天秤座

短評：花錢慾望強烈，應有所克制。

【整體運★★★☆☆】

有花錢購置昂貴物品來犒賞自己的衝動，若能換得好心情，也是值得，但不可過於鋪張。想戀愛的心蠢蠢欲動，你會給自己安排認識新對象的機會，效果不錯。不過今天身體狀態不是很好，要注意休息。

【愛情運★★★☆☆】

很久沒有與另一半約會了吧？找時間多陪對方吃吃飯，聊聊心事吧！

【事業運★★★☆☆】

心情蠻不錯，有時間不妨多陪陪家人，會讓你有出乎意料的收穫！

【財富運★★☆☆☆】

避免太過刻意，採取損人利己的方法，到頭來損失會很慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 深茄紫

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：拋除所有的煩惱，運勢也會跟著好起來。

【整體運★★★★☆】

與喜歡的人一起做頓晚餐，能增進你們之間的感情；小賭怡情，大賭傷身，可以找些朋友娛樂性質的的玩玩，賺點零用錢也不錯哦；工作運很好耶，做什麼都能得心應手。

【愛情運★★★☆☆】

愛情上易有讓你感動的小驚喜，對另一半的用心要以滿滿的愛意回饋才好喔！

【事業運★★★★★】

與家人在一起的時間增多，與家人聊學習、工作和生活，分享彼此的想法，收穫頗多。

【財富運★★★★☆】

無法日進斗金，但可耐心期待水漲船高。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 雪花銀

開運方位：正西方向

射手座

短評：謙虛就能掌握更多的知識。

【整體運★★★☆☆】

愛情起伏不斷，徘徊在對方的好與壞之間，難以抉擇。賺錢的慾望不強，可以安排時間休閒，以此積聚自己的財運。學生族不願妥協於他人的學習方法，卻又想不出更適合自己的方法，虛心接受會讓你有新的發現。

【愛情運★★★☆☆】

感情上還需要多花點心思，耐心處理好與情人之間的關係，還應和氣對待另一半！

【事業運★★★☆☆】

很多臨時狀況會不定時的冒出來，雖然很讓你頭疼，但只要冷靜面對，便會有所轉機。

【財富運★★☆☆☆】

有經濟上的難題，讓你懊惱不已。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 萊姆黃

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：有時候幸福就在行動之後到來。

【整體運★★★☆☆】

今天要處理的事情雜亂，試著平靜下來，冷靜的頭腦才是處理問題的關鍵；遇到對眼的異性，趕快採取行動吧；財運不太妙，手氣也欠佳，把時間放在其他有意義的事上，會更有收穫。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身傷神。

【事業運★★★☆☆】

想離開現在的環境，但諸多的現實考慮，還是無法完全脫身。

【財富運★★☆☆☆】

提醒自己莫因物慾過重、貪戀花酒而舉債度日。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 辣椒紅

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：有機會與能力優秀者合作，獲利的希望很大。

【整體運★★★☆☆】

今天有機會參加商業聚會，因貴人引薦而結識有權有勢的上層人物，也因此而獲得不錯的合作機會，成功的機率高。在聚會中也認識了一些新朋友，單身者有機會挑選到不錯的交往對象。

【愛情運★★★☆☆】

桃花紛飛，愛情運強。可是你在選擇上意念飄忽轉變，容易錯過好桃花喔！

【事業運★★★☆☆】

比較粗心，又想貪快，容易有小失誤。其實事情很簡單，稍微細心就能做得很好。

【財富運★★★★☆】

因深厚的手足之情而得兄弟姐妹的幫助，獲得額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 深茄紫

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：感情纖細，易有新的感觸。

【整體運★★★★☆】

今天你的心思多放在家庭生活上，雖然為家人破費不少，但花錢讓大家開心，製造良好的家庭氛圍很值得。夫妻感情融洽，你若能表現出熱情如火的一面，更能挑動起對方的熱情；單身者因親友撮合而結識不錯的對象。

【愛情運★★★★☆】

展現溫柔體貼的一面，笑容燦爛，情人節還不忘送上貼心的禮物，感情迅速升溫。

【事業運★★★★☆】

好運相伴，容易有心想事成的喜悅，多與身邊的人分享你的快樂，你會更快樂！

【財富運★★☆☆☆】

過度冒險，沒有充分的分析，只會讓金錢大筆流失。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 葡萄紫

開運方位：正北方向

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