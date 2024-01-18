每日星座運勢／水瓶交際能力對成功 具有重要作用

2024-01-18

牡羊座

短評：精神飽滿的一天，情緒很激昂。

【整體運★★★★☆】

與伴侶和睦相處，兩人互動融洽，共進晚餐更能增進彼此的感情。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有收穫。工作上能與同事友好合作，群策群力之下，讓你的才能得到更好的發揮。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天，無論是否有實質的進展，自己幻想一下倒也無妨！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有好有壞，好事指向同事間有良性的互動，壞事則是自己提不起勁！

【財富運★★★★☆】

冥冥之中你似乎能感覺偏財已經朝你走來，但你能抱著一顆平常心，得失隨天意。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 臘梅白

開運方位：正西方向

金牛座

短評：與異性的交往不可太曖昧。

【整體運★★☆☆☆】

戀人對這種友誼可不馬虎，你也要把握好分寸，若想腳踏兩條船，到頭來只會玩火自焚。多看看財經新聞，瞭解一些最新信息，把前期進行的投資再冷靜地分析一下未來的走向，免得到時搞砸局面可就頭痛了。

【愛情運★☆☆☆☆】

易與伴侶產生衝突的日子，遇到意見不一時，少說兩句可避免激烈爭吵；單身者戀愛機會少。

【事業運★★★☆☆】

還是保持謙遜的態度較好，勇於承擔責任才會給大家好印象。

【財富運★★☆☆☆】

求財方式激進極端，略為短視近利。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 深海藍

開運方位：東北方向

雙子座

短評：運勢低迷，情緒容易激動。

【整體運★☆☆☆☆】

財運低迷，遠離金錢遊戲，才能讓錢財得以留守。在書房的抽屜中存放幾枚銅錢，可以提升財運。愛情運欠佳，戀愛中的人在相處時，財務問題會成為雙方互相攻擊的主因。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人對於穩定的感情生活很嚮往，有結婚的念頭，但時機未到，還需慎重考慮。

【事業運★★☆☆☆】

工作進展較緩慢，容易因生活瑣事困擾而分心。工作時應把一切雜念拋開，以免得不償失。

【財富運★☆☆☆☆】

偏財運不佳，應把重心放在正財上，少買樂透、彩券，切忌沉迷賭博。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00pm 寶石藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：揚長避短，拓展人脈。

【整體運★★☆☆☆】

今天你容易被人利用，但自己還蒙在鼓裡，所以察言觀色很重要哦，有自己的主見，千萬不要人云亦云；戀愛中的人今天易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過哦！今天財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。

【愛情運★☆☆☆☆】

少與伴侶黏在一起，各忙各的，互不干擾，可避免許多紛爭；單身者不宜湊熱鬧，小心爛桃花。

【事業運★★☆☆☆】

做起事來有些漫不經心，小心在工作上出紕漏喔！

【財富運★★★☆☆】

斤斤計較、交涉應酬中得財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 杜鵑粉

開運方位：正西方向

獅子座

短評：簡單實用的方法，有助於提高工作效率。

【整體運★★★☆☆】

工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話，就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才不致受影響能做出正確判斷。

【愛情運★★★★☆】

單身者與異性接觸的機會較多，多微笑，表現出你的親和力，可提高戀愛機會。

【事業運★★★☆☆】

情緒不錯，對人、對事都特別寬容，不過，工作方面容易鬆懈，應懂得拿捏才好。

【財富運★★☆☆☆】

今日花錢特別海派，錢財難留住。應減少吃喝玩樂、應酬消費，切莫為了面子而花冤枉錢。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 鈦晶金

開運方位：正北方向

處女座

短評：人無完人，亡羊補牢，猶未晚矣。

【整體運★★★☆☆】

今天疑心病過重，易錯怪朋友，用最有誠意的方式向朋友道歉吧！去逛書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通驅散掉。財運不錯，但不能太貪心，應見好就收。

【愛情運★★★★☆】

感情生活平淡，讓你覺得有點悶。何不主動創造，讓生活更有情趣呢？

【事業運★★☆☆☆】

少管閒事，靜心修身。做好本職工作就好，管得太多易得罪人。

【財富運★★★☆☆】

在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，勤勞做點功課，偷懶而草率做出決定，肯定會有危險！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-4:00pm 燻鮭紅

開運方位：正北方向

天秤座

短評：有意見的話與別人當面談清楚。

【整體運★★★☆☆】

單身女性今天容易惹出緋聞，如不想是非上身就須盡量注意自己的言行舉止；千萬不要在背後談論同事的是非，話一旦出口就很容易傳進對方的耳中，影響同事關係；今天財運比較不錯，會有人找上門來洽談生意。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人在親友的催促下，想結婚的念頭益發強烈，但苦於找不到合適的伴侶！

【事業運★★★☆☆】

情緒平穩，內心易有滿足感，平淡祥和的感覺能降低你工作的壓抑感。

【財富運★★★★☆】

多與朋友聯系，有機會賺取外快。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 香檳金

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：做任何事都要保持一貫態度。

【整體運★★★★☆】

單身者面對心儀的對象，可以用積極的方式和態度表達自己的情感，能讓對方更快接受你；理財上會出現一點問題，要及時跟進與糾正錯誤，避免遭受更大損失；工作時若能展現強勢作風，可以讓你的合作夥伴更積極配合，但要注意不能太超過，不然會讓他產生反抗心理。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，戀愛中的人要互相包容、和睦相處；單身者則適合把心思放在工作上吧！

【事業運★★★★☆】

企畫、組織能力突顯，將這方面的優勢運用到工作中，容易有實質性的收穫。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，多運用智慧理財，隨時精算近日的收支狀況。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 白鋼銀

開運方位：正西方向

射手座

短評：今天比較繁忙。

【整體運★★☆☆☆】

工作中讓你頭疼的事很多，顧得了這件顧不了那件，弄得自己很煩燥；忙碌的工作使你無暇顧及伴侶，對於他的理解和體貼深感窩心；投資上進展不大，可保持原來的狀況。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者應給感情生活注入新的活力，太過平淡會讓兩人的感情疏遠喔！

【事業運★★☆☆☆】

情緒起伏很大，喜歡意氣用事。如不能嚴格控制情緒，最好不要參與有利益之爭的交易和談判。

【財富運★★☆☆☆】

經商者有頻頻周轉的跡象，在周轉的過程中務必謹慎，謹防財務破洞加大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00pm 薔薇粉

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：機會暗藏在小事之中。

【整體運★★★☆☆】

今天黃昏之時很適合約心儀的異性共進晚餐，彼此能暢所欲言，吃得也很開心；財運不錯，參加購物抽獎之類的活動，獲獎機率很高；工作上前期遺留下來的問題，都堆積到今天處理，讓你手忙腳亂。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情上雖然偶爾會有一些爭執，但不會影響彼此的感情！

【事業運★★☆☆☆】

職場恐有小人在背後作梗，與同事合作公事時，最好制定詳細計劃以及完成時間明細表，步步跟進，以防遺漏。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，是投資的好時機。有投資打算者不妨與有經驗的人士討論評估一番，容易獲利！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 水鑽藍

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：交際能力對於你的成功具有重要作用。

【整體運★★★★★】

今天口頭表達及談判能力顯得比較突出，對業務工作者洽談生意會有很好的幫助，並且也是邁入成功的關鍵一步；單身者易因雄辯滔滔而得到異性的欣賞；要注意飲食衛生，以免感染到流行性病毒。

【愛情運★★★★☆】

今日身邊不乏異性桃花在你身邊轉，也易迷惑了雙眼產生不知如何選擇的困擾。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合做點富有挑戰性的事務，競爭挑戰能提升你的工作能力喔！工作性質不宜枯燥單一，否則會讓你欲振乏力。

【財富運★★★★☆】

理財思路清晰，有利金錢運作，比如：討債、借款、討價還價、儲蓄、投資、薪資談判等等。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 燻鮭紅

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：懂得合理分配錢財。

【整體運★★★★☆】

與喜歡的人一起共度美好時光，不需要太多言語，也能傳情達意；商務洽談得他人從旁協助，CASE完成得很漂亮，獲得上司嘉獎；金錢方面花費不少，好在自己預算充足，用度有方，並無多大經濟壓力。

【愛情運★★★★☆】

今日是表達愛意的好時機。有伴侶的人，彼此多說些甜言蜜語；單身者可向心儀對象表白。

【事業運★★★★☆】

工作上的收穫頗豐，上班族易受到重視，生意人有機會遇到不錯的合作夥伴。

【財富運★★★☆☆】

金錢流量頗大，但收入還不錯。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 臘梅白

開運方位：西北方向

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