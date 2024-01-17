每日星座運勢／雙魚工作付出有收穫 事業愛情豐收

2024-01-17

牡羊座

短評：工作用心，方能大獲全勝。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。

【愛情運★★★☆☆】

單身者顯得內斂被動，依然有機會遇到心儀的對象，下午就有表白機會，要好好把握！

【事業運★★★★☆】

運勢平順，很多事情都能把握得當，唯獨玩樂心較重，可別讓自己太懶散喔！

【財富運★★☆☆☆】

今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免做出錯誤的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 可可棕

開運方位：正南方向

金牛座

短評：事事小心，安全第一。

【整體運★★★☆☆】

在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。

【愛情運★★★☆☆】

感情關係較複雜，如何處理好與異性的關係是重點，曖昧不清只會讓你暈頭轉向。

【事業運★★☆☆☆】

在與同事討論工作上的問題時，別急著表達意見，留心傾聽會更有領悟。

【財富運★★★★☆】

錢財流失較快，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 鈦晶金

開運方位：正北方向

雙子座

短評：有貴人出現，要好好把握。

【整體運★★★★☆】

今天情緒控制得不錯，對另一半多花點心思，雙方就能相處很愉快。財運表現一般，切記不可把得失看得太重，免得引發精神焦慮。工作方面，與客戶商談機會增多，會有不錯的結果。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富日，無論是你主動還是他主動，總之，創造新鮮感是很重要的。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在忙碌中有收穫，而且容易把古靈精怪的一面發揮得淋漓盡致。

【財富運★★★☆☆】

財運順遂，缺錢時不妨找長輩或好朋友協助，很容易得到資助。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 深海藍

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：別把情緒帶到工作中。

【整體運★★☆☆☆】

今天顯得相當容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；今天多把精力花在經驗的積累上，而不是急著找投資對象；心情極易受周圍環境的影響，用空香水瓶裝點水，放在辦公區域內會有不錯的開運效果。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日容易吃醋，對伴侶不放心。其實，越緊張越容易出問題，擺正心態最重要。

【事業運★★☆☆☆】

運勢微弱，易心煩意亂；應調整好心態，耐心等待時機，別因一時失意而沮喪。

【財富運★★☆☆☆】

新開發的方向獲利上顯得費力。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 玉米黃

開運方位：西北方向

獅子座

短評：愛情和婚姻可看成是獨立事件。

【整體運★★★☆☆】

已婚不久者在婚姻和愛情中有些迷茫，兩者太多的差別讓你感到有些恐懼；學生族今天的思維反應比較快，別只顧著玩，適當花點時間在功課上會有不錯效果；長時間上網、看書或熬夜會讓眼睛負荷過重，要注意讓雙眼適當的休息，並給眼部做按摩。

【愛情運★★★☆☆】

愛情暖流來襲，單身者容易陷入戀愛的幻想情節中，編織兩人相遇情節。

【事業運★★★★☆】

腦子的運轉迅速，思維活躍，在些微的引導之下，便能激發出許多靈感，對工作創新非常有幫助。

【財富運★★★☆☆】

要小心不要因為玩樂而過度花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 可可棕

開運方位：正西方向

處女座

短評：借力使力會更輕鬆。

【整體運★★☆☆☆】

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強；向別人借錢，先寫張借據，可避免日後因無字無據而引起糾紛；毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會向心儀的異性表白，感情進展會很快；已婚者容易得到另一半的支持！

【事業運★★☆☆☆】

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，小心被孤立唷！

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，別想以投機取巧獲利，賭性太強會讓你掉入陷阱，不能自拔喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 白鋼銀

開運方位：東北方向

天秤座

短評：充滿活力與生機的一天。

【整體運★★★★☆】

單身者有機會參加聚會，自信的微笑容易得到異性青睞，幽默的話語是接近對方的好方法。理財觀念增強，太過昂貴又不切實際的物品，難以讓你掏腰包，頗能守財。工作上有機會成為核心人物，集肯定與崇拜於一身。

【愛情運★★★☆☆】

動動你的腦筋，花點小錢送給心上人一個貼心的小禮物，他就會很感動喔！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運普通，沒有特殊的進展，較適合動腦型的事務，特別適合幫同事解決疑難雜症。

【財富運★★★★☆】

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要努力工作，也能得到應有的報酬。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00pm 蘭花紫

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：做事要保持理智。

【整體運★★★☆☆】

今天情緒比較穩定，情感出現問題的夫妻或情侶可以靜下心來與對方深談，透過溝通你們能找到問題的源頭再設法解決；進行面談的頭腦要保持清醒，理智是你的取勝關鍵；投資理財上切忌跟風，市場的大趨勢會讓你放鬆警惕，帶來的危險、隱患較多。

【愛情運★★★★☆】

單身者如果不想出門，用電話或E-mail傳情也很不錯，會與異性聊得很開心喔！

【事業運★★★☆☆】

事務繁多，要加班超時完成任務的機率很高，將要考驗到你的體力和毅力。

【財富運★★☆☆☆】

外出時身上別帶太多現金，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 象牙白

開運方位：東南方向

射手座

短評：小心言語過激惹來糾紛。

【整體運★★☆☆☆】

公眾場合少說話，眾人談論的八卦話題少摻和進去，易惹是非。在外玩樂要早點回家，否則易引起家人的不滿，聽家人埋怨的話自己也會不太舒服。對金錢的花費要有所節制，不然荷包空空會後悔莫及。

【愛情運★☆☆☆☆】

對愛情信心不足，動力不強，有桃花主動靠近也會產生退縮心理。

【事業運★★☆☆☆】

顯得衝動易怒，易因工作上的事務而與他人惡語相向，職場人際關係易變得緊張。

【財富運★★☆☆☆】

外出少帶錢，以免為錢傷神。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 湖水綠

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：電波超強，桃花盛開。

【整體運★★★★★】

有不錯的姻緣際遇，單身者多向外活動，易有奇緣，譜出戀曲的機率高。錢財多來自異性，多與異性朋友接觸可獲得不錯的商機。心態良好，工作井然有序地進行，完成分內工作的同時，還能為他人排憂解難。

【愛情運★★★★★】

愛情運旺盛，有利多與不同類型的人接觸互動，也有機會結識志趣相投的朋友，感情進展順利。

【事業運★★★★☆】

追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，有利推行新計劃，嘗試新的工作方式。

【財富運★★★★☆】

金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去也能滿足消費慾望，還會沾沾自喜的覺得物超所值！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 瑪瑙黑

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：運勢低落，需要適時控制好情緒。

【整體運★☆☆☆☆】

愛情運較差，戀愛中的人容易產生誤會。由於情緒波動厲害，導致工作錯誤百出，應暫時放下工作平靜心情。不妨聽聽音樂以平復激動的情緒，多與他人互動也能讓你想通許多事。

【愛情運★★☆☆☆】

不適合表白，快言快語恐會嚇到對方，先把愛存放在心裡，與對方慢慢培養感情！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外也會造成同事的困擾喔！

【財富運★☆☆☆☆】

取財有道，理財宜求穩，不可盲目擴大投資，或是聽信讒言，虧損機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 苔蘚綠

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：事業、愛情皆豐收。

【整體運★★★★☆】

有月老相助，主動向對方示意，就大有希望從朋友變為戀人；財運上升，有機會享受到一頓免費的午餐；工作運極佳，過去所學的知識派上用武之地，讓你大顯身手。

【愛情運★★★★☆】

已婚者經由讚美另一半而獲得更多的關愛；單身者會有一段美麗的邂逅。

【事業運★★★★★】

事業運頗旺，有付出必有收穫，特別有利於業務工作者、藝術創作者。

【財富運★★★☆☆】

多了解新資訊，才能帶來財運。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 秋葵綠

開運方位：西南方向

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