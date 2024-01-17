每日星座運勢／雙魚工作付出有收穫 事業愛情豐收
2024-01-17
牡羊座
短評：工作用心，方能大獲全勝。
【整體運★★★☆☆】
今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。
【愛情運★★★☆☆】
單身者顯得內斂被動，依然有機會遇到心儀的對象，下午就有表白機會，要好好把握！
【事業運★★★★☆】
運勢平順，很多事情都能把握得當，唯獨玩樂心較重，可別讓自己太懶散喔！
【財富運★★☆☆☆】
今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免做出錯誤的決定。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-7:00am 可可棕
開運方位：正南方向
金牛座
短評：事事小心，安全第一。
【整體運★★★☆☆】
在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。
【愛情運★★★☆☆】
感情關係較複雜，如何處理好與異性的關係是重點，曖昧不清只會讓你暈頭轉向。
【事業運★★☆☆☆】
在與同事討論工作上的問題時，別急著表達意見，留心傾聽會更有領悟。
【財富運★★★★☆】
錢財流失較快，應有所節制。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：1:00-3:00pm 鈦晶金
開運方位：正北方向
雙子座
短評：有貴人出現，要好好把握。
【整體運★★★★☆】
今天情緒控制得不錯，對另一半多花點心思，雙方就能相處很愉快。財運表現一般，切記不可把得失看得太重，免得引發精神焦慮。工作方面，與客戶商談機會增多，會有不錯的結果。
【愛情運★★★☆☆】
感情豐富日，無論是你主動還是他主動，總之，創造新鮮感是很重要的。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，在忙碌中有收穫，而且容易把古靈精怪的一面發揮得淋漓盡致。
【財富運★★★☆☆】
財運順遂，缺錢時不妨找長輩或好朋友協助，很容易得到資助。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-12:00pm 深海藍
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：別把情緒帶到工作中。
【整體運★★☆☆☆】
今天顯得相當容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；今天多把精力花在經驗的積累上，而不是急著找投資對象；心情極易受周圍環境的影響，用空香水瓶裝點水，放在辦公區域內會有不錯的開運效果。
【愛情運★☆☆☆☆】
今日容易吃醋，對伴侶不放心。其實，越緊張越容易出問題，擺正心態最重要。
【事業運★★☆☆☆】
運勢微弱，易心煩意亂；應調整好心態，耐心等待時機，別因一時失意而沮喪。
【財富運★★☆☆☆】
新開發的方向獲利上顯得費力。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：11:00-12:00pm 玉米黃
開運方位：西北方向
獅子座
短評：愛情和婚姻可看成是獨立事件。
【整體運★★★☆☆】
已婚不久者在婚姻和愛情中有些迷茫，兩者太多的差別讓你感到有些恐懼；學生族今天的思維反應比較快，別只顧著玩，適當花點時間在功課上會有不錯效果；長時間上網、看書或熬夜會讓眼睛負荷過重，要注意讓雙眼適當的休息，並給眼部做按摩。
【愛情運★★★☆☆】
愛情暖流來襲，單身者容易陷入戀愛的幻想情節中，編織兩人相遇情節。
【事業運★★★★☆】
腦子的運轉迅速，思維活躍，在些微的引導之下，便能激發出許多靈感，對工作創新非常有幫助。
【財富運★★★☆☆】
要小心不要因為玩樂而過度花錢。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-8:00am 可可棕
開運方位：正西方向
處女座
短評：借力使力會更輕鬆。
【整體運★★☆☆☆】
今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強；向別人借錢，先寫張借據，可避免日後因無字無據而引起糾紛；毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會向心儀的異性表白，感情進展會很快；已婚者容易得到另一半的支持！
【事業運★★☆☆☆】
心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，小心被孤立唷！
【財富運★★☆☆☆】
財運較弱，別想以投機取巧獲利，賭性太強會讓你掉入陷阱，不能自拔喔！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-12:00am 白鋼銀
開運方位：東北方向
天秤座
短評：充滿活力與生機的一天。
【整體運★★★★☆】
單身者有機會參加聚會，自信的微笑容易得到異性青睞，幽默的話語是接近對方的好方法。理財觀念增強，太過昂貴又不切實際的物品，難以讓你掏腰包，頗能守財。工作上有機會成為核心人物，集肯定與崇拜於一身。
【愛情運★★★☆☆】
動動你的腦筋，花點小錢送給心上人一個貼心的小禮物，他就會很感動喔！
【事業運★★★☆☆】
今日事業運普通，沒有特殊的進展，較適合動腦型的事務，特別適合幫同事解決疑難雜症。
【財富運★★★★☆】
開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要努力工作，也能得到應有的報酬。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-12:00pm 蘭花紫
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：做事要保持理智。
【整體運★★★☆☆】
今天情緒比較穩定，情感出現問題的夫妻或情侶可以靜下心來與對方深談，透過溝通你們能找到問題的源頭再設法解決；進行面談的頭腦要保持清醒，理智是你的取勝關鍵；投資理財上切忌跟風，市場的大趨勢會讓你放鬆警惕，帶來的危險、隱患較多。
【愛情運★★★★☆】
單身者如果不想出門，用電話或E-mail傳情也很不錯，會與異性聊得很開心喔！
【事業運★★★☆☆】
事務繁多，要加班超時完成任務的機率很高，將要考驗到你的體力和毅力。
【財富運★★☆☆☆】
外出時身上別帶太多現金，小心破財。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：8:00-10:00pm 象牙白
開運方位：東南方向
射手座
短評：小心言語過激惹來糾紛。
【整體運★★☆☆☆】
公眾場合少說話，眾人談論的八卦話題少摻和進去，易惹是非。在外玩樂要早點回家，否則易引起家人的不滿，聽家人埋怨的話自己也會不太舒服。對金錢的花費要有所節制，不然荷包空空會後悔莫及。
【愛情運★☆☆☆☆】
對愛情信心不足，動力不強，有桃花主動靠近也會產生退縮心理。
【事業運★★☆☆☆】
顯得衝動易怒，易因工作上的事務而與他人惡語相向，職場人際關係易變得緊張。
【財富運★★☆☆☆】
外出少帶錢，以免為錢傷神。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：4:00-6:00pm 湖水綠
開運方位：正南方向
摩羯座
短評：電波超強，桃花盛開。
【整體運★★★★★】
有不錯的姻緣際遇，單身者多向外活動，易有奇緣，譜出戀曲的機率高。錢財多來自異性，多與異性朋友接觸可獲得不錯的商機。心態良好，工作井然有序地進行，完成分內工作的同時，還能為他人排憂解難。
【愛情運★★★★★】
愛情運旺盛，有利多與不同類型的人接觸互動，也有機會結識志趣相投的朋友，感情進展順利。
【事業運★★★★☆】
追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，有利推行新計劃，嘗試新的工作方式。
【財富運★★★★☆】
金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去也能滿足消費慾望，還會沾沾自喜的覺得物超所值！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-11:00am 瑪瑙黑
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：運勢低落，需要適時控制好情緒。
【整體運★☆☆☆☆】
愛情運較差，戀愛中的人容易產生誤會。由於情緒波動厲害，導致工作錯誤百出，應暫時放下工作平靜心情。不妨聽聽音樂以平復激動的情緒，多與他人互動也能讓你想通許多事。
【愛情運★★☆☆☆】
不適合表白，快言快語恐會嚇到對方，先把愛存放在心裡，與對方慢慢培養感情！
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外也會造成同事的困擾喔！
【財富運★☆☆☆☆】
取財有道，理財宜求穩，不可盲目擴大投資，或是聽信讒言，虧損機率高。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：6:00-8:00am 苔蘚綠
開運方位：西北方向
雙魚座
短評：事業、愛情皆豐收。
【整體運★★★★☆】
有月老相助，主動向對方示意，就大有希望從朋友變為戀人；財運上升，有機會享受到一頓免費的午餐；工作運極佳，過去所學的知識派上用武之地，讓你大顯身手。
【愛情運★★★★☆】
已婚者經由讚美另一半而獲得更多的關愛；單身者會有一段美麗的邂逅。
【事業運★★★★★】
事業運頗旺，有付出必有收穫，特別有利於業務工作者、藝術創作者。
【財富運★★★☆☆】
多了解新資訊，才能帶來財運。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：12:00-1:00pm 秋葵綠
開運方位：西南方向
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