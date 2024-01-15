每日星座運勢／摩羯今天哪家有喜事 串門子沾財氣

2024-01-15

牡羊座

短評：愛與不愛，直接說出來就好。

【整體運★★★★★】

感情的培養總有結束的時候，拖泥帶水會令對方心生反感，今天便是個不錯的澄清時機。步步為營的投資策略令你斬獲頗多，財運更是水漲船高；懂得活學活用，收穫會更加明顯。

【愛情運★★★★☆】

愛情開花結果的好日子，有利談情說愛。單身者無論是相親還是自由戀愛，都易結良緣。

【事業運★★★★☆】

今日的事業運頗旺，可是辛苦難免，必須費心地與人周旋、交涉；多聽長官的意見，不要太衝動或一意孤行。

【財富運★★★★★】

有收到禮物或禮金的機會喔！有機會時，可以小賭一把，因為偏財運還不錯唷！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 睡蓮紫

開運方位：東南方向

金牛座

短評：人際關係和諧，愛情明朗。

【整體運★★★★☆】

人多的地方是你今天的幸運場所，單身者會有奇緣，感情可望進一步發展；戀愛中的人，在打情罵俏中感情倍增。工作上，因好奇心強烈而有新的發現，對企劃、廣告工作者特別有利。錢財不宜露白，小心被人算計。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人，快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，有利動腦筋多思考，易有出乎意料的創意出現。

【財富運★★★☆☆】

有利做好理財規劃，正是考慮投資何種專案、市場動態如何等問題的日子。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 香吉士黃

開運方位：正西方向

雙子座

短評：備好糧草，有所準備再出發。

【整體運★★☆☆☆】

商談的對象會趁隙提出無理的要求。調整好心態，多想想以前成功的案例。要鬥智鬥勇，十八般武藝都搬出來靈活運用，方能扭轉局面。今天在裝扮方面不宜穿得太誇張，套裝最好，給人精明幹練的感覺。

【愛情運★★★☆☆】

單身者身邊時常圍繞著異性，但多為吃喝玩樂的夥伴，想戀愛還應擦亮眼睛。

【事業運★★☆☆☆】

按部就班地工作，還需要多動腦，改進工作方法會有更多的收穫。

【財富運★★☆☆☆】

錢都花在享受上，對外人斤斤計較！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 冷泉藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：今天身體狀況不錯，宜運動。

【整體運★★★☆☆】

感情生活較平淡，可抽出時間約伴侶到高雅的餐廳共進晚餐，增進彼此的感情。財運普通，獲取新機遇的機率不大，不過有投資計劃者可放手一搏。工作上有點心不在焉，因粗心而犯錯的機率高。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人對另一半較依賴，缺乏主見；單身者多表現機靈的一面，易博得異性好感。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上會有小障礙出現，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。

【財富運★★★☆☆】

多多向外活動，是提升你財運的不二法門，如果封閉自己的交友圈，會導致財運停滯不前。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 冷泉藍

開運方位：西南方向

獅子座

短評：靈感湧現，有機會發揮策劃、組織能力。

【整體運★★★★☆】

有創意的一天，在創作、企畫上易有突出的表現；工作時，有新想法可以盡量提出來，被採納的機率高。若與戀人約會，在個人形象上要多留意，讓對方有賞心悅目的感覺，對愛情會有增溫的效果。

【愛情運★★★☆☆】

運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面幫助，有空閒者可以去剪個新髮型！

【事業運★★★★☆】

思維很活躍，創意工作者可以有所表現，想出新穎獨特的點子。

【財富運★★★☆☆】

想靠投資進財者，應廣交朋友，多了解市場動態！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00pm 蕃茄紅

開運方位：正東方向

處女座

短評：處理好人際關係是今天的重點。

【整體運★★☆☆☆】

上午運勢不錯，有機會得到長輩的關照，獲得不錯的商機。下午運勢微跌，少參與他人的爭論，一不小心會讓你陷入是非當中。工作上應低調行事，對上司的要求盡量順從，提意見時注意方式與方法。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者常有人主動給你介紹異性朋友，若不想被此糾纏，找個清靜的地方獨自享受寧靜！

【事業運★★☆☆☆】

運勢不是很理想，工作熱情情有所退減，事業上的表現很平淡。

【財富運★★★☆☆】

開源能力不強，操勞奔波中生財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 大理石灰

開運方位：正北方向

天秤座

短評：不同場合不同表現。

【整體運★★★☆☆】

正處在矛盾中的伴侶，若還一昧講求面子不肯放低身段，將會進入很長的冷戰期；求職者面試時易有緊張感，難有最佳表現；今天適合洽談生意，落落大方的表現將留給對方穩重可信的印象。

【愛情運★★☆☆☆】

容易忽略伴侶的感受，產生矛盾、衝突的機率高。應主動示好，聽一聽伴侶的想法。

【事業運★★★☆☆】

運勢還好，只要能克服自卑心理就好。若再多下些功夫將專業能力表現出來，還有機會獲得上司表揚。

【財富運★★★★☆】

財運佳，可以相信直覺碰碰運氣，有小利可圖。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 鈦晶金

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：從實際出發。

【整體運★★★☆☆】

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

【愛情運★★★☆☆】

在聚會中有機會認識新朋友，也有互相看對眼的異性朋友，可望發展一段感情。

【事業運★★★★☆】

人緣佳，憑借隨機應變的能力在交際場合如魚得水，有難題只要開口就能得到貴人幫助。

【財富運★☆☆☆☆】

有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望，純當娛樂就好。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 碧空藍

開運方位：正西方向

射手座

短評：對待愛情太執著，容易吃虧上當。

【整體運★★★☆☆】

有得到愛情果實的強烈想法，把握好分寸才易覓得真愛！財運良好，易遇到自己的命中貴人，並得到不小的幫助。事業運平平，把工作當成生活的重心並不妥當，妥善分配作息時間反而收穫更多。

【愛情運★★☆☆☆】

容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其發生衝突，不如選擇獨處。

【事業運★★★☆☆】

你渴望在工作中掌握主導權，並樹立威望，若太過心急，恐怕很難如願以償。

【財富運★★★☆☆】

花錢的慾望強烈，想要滿足物慾而不思後果。小心當時很痛快，過後卻心痛不已！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 水晶紫

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：借來的好運在你身上效用更大。

【整體運★★☆☆☆】

今天哪家有喜事，不妨去串串門子，沾點財氣。身邊不乏事業有成的朋友，別太固執，借用一下別人的力量，會讓你的工作順利很多。愛情運普通，單身者可參加聯誼活動，可提升愛情運。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會遇到不錯的對象；戀愛中的人想要穩定，不妨與戀人商討未來生活。

【事業運★★☆☆☆】

事業的生殺大權握在自己手上，會如何發展就要看你怎樣管理自己的負面情緒！

【財富運★★☆☆☆】

感情不如意間接影響工作意願，若無法有效控制情緒恐會自斷財路。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00pm 雪花銀

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：勇於爭取者可得好運。

【整體運★★★★☆】

不同類型的異性主動靠近，讓你沉浸在喜悅當中，不過，也別忘記及時做出選擇。財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，應果斷下決定，財富才不會離你遠去。工作中會遇到一些困難，但只要增強自信，就能彰顯才能。

【愛情運★★★★☆】

異性緣相當好的一天，特別容易得到異性朋友的關心與照顧。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味性的領域，工作性質太枯燥單一，反而會讓你欲振乏力。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，要注意金錢上可能會有大量流通情形；花錢上也顯得海派、衝動，控制不佳時，則有亂花錢的現象。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 白鋼銀

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：切忌將對方的缺點常掛嘴邊。

【整體運★☆☆☆☆】

常拿伴侶的不足與別人的優點做比較，不僅會讓他厭煩，更會使他喪失進取心；工作上承受壓力大，遇事需沉得住氣，煩悶時可放點音樂讓心情舒緩些；小忍成事，大忍成仁，「忍」是你今天的必修課。

【愛情運★☆☆☆☆】

情緒易受感情影響，不利談論感情。單身者切莫招惹桃花，易惹禍上身。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事物不太容易接受，因而容易心生反感。

【財富運★★☆☆☆】

不要太貪心，要知足常樂，否則徒增煩惱與糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 琥珀橙

開運方位：東北方向

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