每日星座運勢／射手主動追求才感受 愛情的甜蜜唷

2024-01-14

牡羊座

短評：今天愛神降臨，情緒高昂。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓週遭的人都充滿歡笑，自己心儀的對象也會對你側目而看，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。可去逛逛商場，有機會挑到物美價廉的東西，並使得心情也好好。

【愛情運★★★★★】

今日是女性的大吉戀愛日，容易遇到滿意的情人。戀愛中人可以享受被人呵護的滋味。

【事業運★★★★☆】

藝術細胞活躍，不妨抽時間閱讀這方面書籍，或看藝術展，能提升你的品味，與朋友或客戶聊天時也更有話題。

【財富運★★★★☆】

運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子，對於創意工作者特別有機會。有小小的賭運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 湖水綠

開運方位：東南方向

金牛座

短評：拓展人脈，尋找商機的日子。

【整體運★★★★★】

今天多與人互動，參加社團活動，會有好運降臨。不僅增長見識，還能結識不少新朋友，獲得不錯的投資機會。單身者在朋友的撮合下，與形象良好、口才出眾的異性結緣，感情可望進一步發展。

【愛情運★★★★☆】

單身者多參加社團活動，容易感受到異性投來的強烈電波；已婚者感情甜蜜。

【事業運★★★★☆】

行動力十足，有利於新計劃的迅速推行，如果你還能放開心胸接受不同意見，成功的機率將會更大。

【財富運★★★★★】

財運很不錯，有機會得到貴人援助，遇到財務困難可向好友、同學求助。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 苔蘚綠

開運方位：西北方向

雙子座

短評：有機會一展才華，進財機率高。

【整體運★★★★☆】

今天有不錯的財運，運勢對文藝工作者、主持人、演說家特別有利，可因形象良好、口碑佳而進財豐厚，也容易因口才出眾而獲得異性青睞。花錢學習，參加培訓班，或是買書自學，做知識投資是明智之舉。

【愛情運★★★★☆】

有機會收到異性寫給你的情書，或者有異性向你表白，心動了嗎？那就表明你的心意吧！

【事業運★★★☆☆】

有機會擔當重任，但自信心較弱，容易遇到挫折，但能得貴人相助。

【財富運★★★★☆】

財運佳，聲望高者可輕鬆得財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 杜鵑粉

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：今天是展現口才的一天。

【整體運★★★★☆】

愛情運普通，情侶間可透過甜言蜜語來調劑，但要注意場合，避免尷尬發生；生意之人，交易方面稍作妥協更能促成買賣；做事時很容易進入狀態，因全身心投入，任務能較快的完成。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易在社交活動中結識異性朋友，可望戀愛；戀愛中的人愛情平穩發展。

【事業運★★★★☆】

精神飽滿的一天，有機會擔任重要角色，別急著發號施令，先從自己做起。

【財富運★★★☆☆】

避免腦袋發暈，投入超標。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-4:00pm 寶石藍

開運方位：正西方向

獅子座

短評：社交活動頻繁，吃喝玩樂的機會多。

【整體運★★★☆☆】

單身者有機會在朋友聚會中結識極具個性、眼光獨到的異性朋友，激情碰撞，讓你感受到愛情的火熱。雖然請客花掉一筆不小的錢財，但你的消息靈通，能從朋友不經意的言語中受到啟發，從中挖掘到商機。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易成為眾人矚目的對象，但真想戀愛還得耐心觀察，太快投入一段感情會後悔！

【事業運★★★☆☆】

同事間關係良好，有機會獲得助力，但也容易因為對方的疏忽而讓你的名聲受損。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，小部份的資金方可投入短線、高風險的範圍。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 青金石藍

開運方位：正南方向

處女座

短評：心情愉悅，好運降臨。

【整體運★★★★☆】

有沒有風度決定今天有沒有好運氣。待人接物有風度者，即使做錯一些事也能獲得諒解；風度不佳者，話說得再好也難得他人好感。單身者有機會與一起出遊的夥伴，發展成為戀人。學生族有做兼職的機會，賺取不少零用錢。

【愛情運★★★★☆】

已婚者雖然會發生小吵小鬧，但能快速和好；單身者有異性主動示愛，注意把握！

【事業運★★★☆☆】

平穩中求進步，不要太過閒散也不必太過緊張，一切循序漸進即可。

【財富運★★★☆☆】

在大筆錢財上一擲千金，導致錢財流失較快。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 深海藍

開運方位：東南方向

天秤座

短評：散播快樂，樂於助人。

【整體運★★★★★】

今天時間比較充裕的話可以去周圍的書店轉轉，買一本專業書看看，還會有意想不到的艷遇等著你。多留意今天的財經消息，敏銳的頭腦能幫你找到不錯的機會，做好投資計劃就趕快行動吧！

【愛情運★★★★☆】

已婚者多與另一半分享你的心情，對感情有加分作用；單身者異性助力強，有戀愛機會。

【事業運★★★★★】

衝勁十足的一天，趁著今日多做一點，把棘手的事務快快處理完吧！

【財富運★★★★☆】

金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：口才佳，容易給異性留下良好的印象。

【整體運★★★★☆】

已婚者在另一半面前多表現溫情，可以營造出溫馨、甜蜜的氛圍，讓兩人的感情不斷升溫。單身者在與異性約會時，表現落落大方，言語幽默風趣，在自然輕鬆的氣氛中，增進彼此的了解。

【愛情運★★★★★】

感情超級豐富的一天，很容易被感動！單身者稍微有異性對你好一點，你就易被電到。

【事業運★★★☆☆】

求知慾望強烈，有時間不妨多到圖書館看書，會讓你很充實。

【財富運★★★★☆】

財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會大賺一筆。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 深海藍

開運方位：西南方向

射手座

短評：愛情出現小巔峰。

【整體運★★★☆☆】

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或者聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會哦；學習易受外界的干擾難以專心，不如休息片刻再繼續，反而有突破；今天不宜做風險過大的投資，可以買些穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

【愛情運★★★★☆】

愛情運頗佳，有心上人了嗎？別遠遠地看著，主動追求才會感受到愛情的甜蜜唷！

【事業運★★★☆☆】

心情不錯，有時間的話，不妨幫助身邊的人做些力所能及的事，會讓你感到充實而快樂。

【財富運★★★☆☆】

適合做長遠的規劃，放長線，釣大魚。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 櫻桃紅

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：凡事總會有好壞之分，必要時應堅定立場。

【整體運★★★☆☆】

多留意人際關係，模糊的表達方式容易讓人誤解，進而降低信任度，堅定自己的立場才會贏得他人的尊重。雙人愛情際遇較穩定，能夠理智地看待兩人之間的問題，衝突自然能大大減少。

【愛情運★★★★☆】

容易陷入悲傷的回憶中，情緒容易低落。閒暇之時不妨聽音樂，與朋友聊天，心情會好些。

【事業運★★★☆☆】

很有優越感的一天，同事、朋友紛紛前來請教你，聽取你的建議，讓你高興不已。

【財富運★★★☆☆】

心能平靜者，方能有不錯的進財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 蘑菇灰

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：不錯的一天，心情無比暢快。

【整體運★★★★☆】

感情浪漫而別緻，一份用心準備的小禮品，將為你在對方心目中加分不少。為了拉攏關係、聯絡感情，有時間可以約上朋友一起出去玩玩，感受大自然的美好。

【愛情運★★★★★】

愛情變化多端的一天，時好時壞，即便發生爭執都能以圓滿收場，吵吵鬧鬧中也能讓彼此更恩愛喔！

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活，能隨機應變，適合處理高難度的事務，會有出色的表現，容易獲得讚賞。

【財富運★★★☆☆】

大額支出增加，例如：投資支出。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 杜鵑粉

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：開開心心過好這一天。

【整體運★★★☆☆】

今天的愛情運頗為順利，會得到身邊人的許多幫助，眾人出馬，桃花自然開得旺；今天購物付帳會顯得有些不爽快。朋友的眼力可不差，小心出現既付了錢又落下了小氣鬼名號的局面。

【愛情運★★★☆☆】

有異性邀約，大大方方赴約就是，不必刻意打扮自己，太過嚴肅反而容易弄巧成拙。

【事業運★★★★☆】

心情很好，良好的心境讓你做起事來特別有勁，只是要注意別興奮過度喔！

【財富運★★★☆☆】

與其等待外力支援，不如自己另闢捷徑。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 檸檬綠

開運方位：西北方向

【延伸閱讀】

2023年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】

商品推薦