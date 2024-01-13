每日星座運勢／天蠍偶爾當個開心果 聚集人脈運勢
2024-01-13
牡羊座
短評：有利散播愛心，越分享越快樂。
【整體運★★★★☆】
善解人意的一面突顯，頗能感同身受，對身邊有困難的人願意伸出援手，希望用自己的微薄之力給予對方安慰與支持。財運頗佳，有利運用人際關係活絡財運。
【愛情運★★★☆☆】
總是和另一半單獨約會讓你感覺有點悶，那就安排一兩次Party，大夥兒一塊熱鬧熱鬧吧！
【事業運★★★★☆】
有良好的語言表達能力，和人交流時，能夠順暢的表達出自己的想法。
【財富運★★★★☆】
適合學習理財投資方面的知識，多向有經驗的人士請教，對拓展投資很有助益。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-10:00pm 玫瑰紅
開運方位：西北方向
金牛座
短評：與外界接觸頻繁，能感受到周圍人的善意。
【整體運★★★★★】
向外活動會有好運降臨，宅男宅女難有此等美事。在團體活動中能感受到他人的熱情，打開心扉就能感到暢快。在異性面前有機會表現自己，不妨將你最好的一面展現出來，會獲得掌聲與鮮花，愛情也會悄然而至。
【愛情運★★★★☆】
異性緣佳，有異性主動向你表達好感時，如果不喜歡應婉言拒絕，拖拖拉拉會給你帶來很多困擾。
【事業運★★★★★】
在社交方面，也可透過同事或朋友結識一些夥伴，擴大自己的人際網。
【財富運★★★★☆】
辛苦耕耘後才能得財的一天。金錢流動變化性較大，有多重進財的跡象，可是也容易有多方面的開銷！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-11:00pm 珊瑚橙
開運方位：西南方向
雙子座
短評：強烈的占有慾會讓你的愛情受到損傷。
【整體運★★★★☆】
與異性交往時要懂得循序漸進，慢慢培養感情，太直接的占有慾會容易把對方嚇跑；今天財運不怎麼明朗，不宜做重大投資、採購、簽約等決定；注意調整好的情緒，感到壓力時可去咖啡廳待一會兒，舒緩心情。
【愛情運★★★★☆】
單身者自我保護意識較強，難以打開心扉，對方難以靠近你；已婚者關係融洽，愛情得到升華。
【事業運★★★★☆】
特別能為他人分憂解難，在生活、工作中都很受歡迎，讓你很有滿足感。
【財富運★★★☆☆】
要多注意時下的財經新聞，對你很有幫助。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：3:00-4:00pm 玫瑰紅
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：狀態甚好，個人魅力得到淋漓盡致的發揮。
【整體運★★★★☆】
浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個暗語，對方會和你熱情相擁。在投資項目的選擇上可學習「韓信點兵，多多益善」。求職運佳，求職者很容易成功，勇於表現是今日成功的關鍵，切不可畏首畏尾。
【愛情運★★★★☆】
有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握機會，獲得感情的機率高。
【事業運★★★★☆】
心情愉快，有機會與老朋友、老同學偶遇，還易從對方口中獲得對工作有利的消息。
【財富運★★★☆☆】
謹慎理財、步步為營可降低財務紛爭的發生率！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：5:00-6:00pm 芙蓉晶粉
開運方位：正北方向
獅子座
短評：追求物質滿足的慾望戰勝了理智。
【整體運★★★☆☆】
看到琳琅滿目的商品，心中的購物慾蠢蠢欲動，如果大包小包地拎回家，錢包也會很快乾癟。最好慢一點做決定，免得買到好看不好用的擺設。約會的時候不太順利，最好提前赴約，免得為意外事件耽擱遲到，引起對方不快。
【愛情運★★★☆☆】
有機會與另一半到郊外散心，讓你心情開朗；單身者少圍著異性轉，容易心煩意亂。
【事業運★★★☆☆】
臨時改變計劃的機率很大，會因為對自由的渴望而突然改變自己前進的方向。
【財富運★★☆☆☆】
錢一出手，花得光光，顯得沒有計劃。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：8:00-10:00pm 墨玉綠
開運方位：正南方向
處女座
短評：遇到棘手的事情，不要過於煩惱，讓時間慢慢去化解。
【整體運★★★☆☆】
費盡心力也沒能做好，有時是因為鑽入牛角尖而不自知！冷靜下來後，從另外的角度來進行分析，反而更易走出迷霧。盡量減少獨處的時間，多與熟悉的人互動，會有不錯的異性緣，單身者要把握好機會。
【愛情運★★★☆☆】
夫妻之間會有一些小磨擦，但很快煙消雲散；單身者有戀愛機會，需要真誠對待。
【事業運★★☆☆☆】
臨時狀況較多，很多事情無法照著你的意思去做，需要與他人配合，讓你覺得無奈。
【財富運★★★★☆】
財運回收日，宜保守理財。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00am 琥珀橙
開運方位：西北方向
天秤座
短評：尊重他人也是尊重自己。
【整體運★★★☆☆】
當著眾人面前責罵自己的配偶，會讓他顏面盡失，對你也產生怨恨，感情易出現危機；應酬時不宜喝太多酒，容易失態並因此降低在他人心目中的好感程度；今天上班的朋友可得到一份豐厚的補助。
【愛情運★☆☆☆☆】
夫妻感情有不和的傾向，外界干擾很多，在心浮氣躁之下，不宜處理感情問題。
【事業運★★★★☆】
外界助力很強，喜歡與人群接觸者，特別容易在與人互動中感受到快樂。
【財富運★★★☆☆】
較惜財，能腳踏實地的做好理財規劃。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：1:00-2:00pm 遠洋藍
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：過開心的一天。
【整體運★★★☆☆】
偶爾當個討眾人歡心的開心果，也是炒熱場子氣氛不可或缺的角色，它將為你聚集更多人脈與運勢；艷遇發生率很高，但也容易讓你陷入兩難的境地；對成功的慾望，無時不在激發你奮鬥的熱情。
【愛情運★★★★☆】
外界的誘惑較多，已婚者應加強自制力；單身者約會的機會較多，應有所取捨。
【事業運★★★☆☆】
休閒時間充足的一天，假日不妨陪同家人到郊外或是公園逛逛，會感到非常輕鬆快樂喔！
【財富運★★★☆☆】
過大過多的消費，讓你在經濟上感到力不從心。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-11:00pm 珠貝白
開運方位：東南方向
射手座
短評：人際關係不太明朗。
【整體運★★★☆☆】
今天對一些人和事看不慣，容易產生不滿情緒。有什麼話別憋在心裡，坦誠相告對雙方都有好處。實在不能說出，就找幾個知心好友聊聊，消除怨氣。別把壞情緒帶回家，無故向另一半發火不會有好結果喔！
【愛情運★★☆☆☆】
單身者感覺孤獨時，可試著將多一點時間放在自己喜好的事物上，會感到很充實！
【事業運★★☆☆☆】
內心顯得浮躁，會莫名其妙地發火。有時間別一個人悶在家裡，多與好友互動可讓你釋懷。
【財富運★★★☆☆】
患得患失、徘徊不前者，暗財較多，不過也流失迅速。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：12:00-1:00pm 燻鮭紅
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：有得也有失，內心易滿足。
【整體運★★★★☆】
單身者有機會接觸異性，能得異性幫助，但多為工作往來，戀愛機會不多；戀愛中的人有機會進行甜蜜約會，若能多聽聽對方的意見，更能討對方歡心。財運旺盛，與異性客戶較投緣，易達成交易。
【愛情運★★★☆☆】
覺得越來越不了解情人的想法，感情有所停滯。別著急，多與對方聊聊心事會有所改善。
【事業運★★★★☆】
與人交流互動的慾望強烈，在溝通中讓你體會到團體的力量是多麼強大，收穫頗多！
【財富運★★★★☆】
借出的款項可望回收，還有機會收到禮物。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：4:00-6:00pm 水鑽藍
開運方位：西北方向
水瓶座
短評：被愛包圍。
【整體運★★★★☆】
今天戀人顯得特別溫柔體貼，若能及時給予對方回報，將有機會享受到對方為你提供的更多服務；小的物品看似不起眼，但購買量多，開支也不少；積極配合老師的指導，學習狀況將能得到突破。
【愛情運★★★★★】
愛情是很私密的事，要小心那些喜歡對你的愛情指手畫腳的異性朋友。
【事業運★★★★☆】
情緒高昂，對什麼事情都表現積極、活躍，為身邊的人排憂解難，很受人歡迎。
【財富運★★★☆☆】
有免費的午餐，但小心日後要付出多出幾倍的代價。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：6:00-8:00am 翡翠綠
開運方位：正北方向
雙魚座
短評：受到眾人的關注，有被重視的感覺。
【整體運★★★★☆】
平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些相關的證券訊息看看，為下一輪的投資做好準備。
【愛情運★★★★☆】
有機會與舊情人重逢，內心的愛情之火再次被點燃，但進一步發展機會並不大。
【事業運★★★☆☆】
內心沉悶，容易胡思亂想，適合四處散散心，找朋友聊聊天，別把自己憋壞了。
【財富運★★★★☆】
財運變化多，大多會由壞變好、從散而聚。容易得到長輩幫助，也有機會收到禮物。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：12:00-1:00pm 薔薇粉
開運方位：正南方向
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