每日星座運勢／天秤注意徵才的廣告 運勢佳有收穫

2024-01-12

牡羊座

短評：有獨當一面的機會。

【整體運★★★☆☆】

事業無需靠他人助力，一個人也能幹得虎虎生威，很有成就感；感情上有些自我矛盾，需要花不少時間去看清自己內心最真實的想法；學習者求知慾望強烈，不妨將視野放在新的探索領域。

【愛情運★★☆☆☆】

伴侶間的關係顯得緊張，口角一觸即發，保持距離，少說話、多做事，以策安全。

【事業運★★★★☆】

因有貴人的熱心引薦，易找到適合自己的職場領域，求職者更有機會找到與自己興趣相關的工作。

【財富運★★★☆☆】

與人合作應尋找可靠的朋友，以免上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00pm 杜鵑粉

開運方位：正南方向

金牛座

短評：趁著好運到來，充分發揮自己的能量吧！

【整體運★★★★☆】

愛情際遇較好，朋友給了你不少追愛的勇氣，令你信心倍增，可望結識不錯的異性；工作前整理一下周圍的環境，可換來一天良好的工作心情；投資方面，若與朋友合作，將能達到最佳的投資效果。

【愛情運★★★★☆】

有機會遇到讓你心動的對象，別太拘謹，大膽靠近對方，才能增進彼此的了解。

【事業運★★★☆☆】

敢作敢為、求新求變的精神不怎麼吃香，工作中可能會出現新的變數，應學會圓滑一點，做人做事都要給自己留些餘地。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可以買些彩券、樂透試試運氣，容易有不錯的收入！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 遠洋藍

開運方位：西南方向

雙子座

短評：給他人多點關心。

【整體運★★★☆☆】

過分依賴對方，明明自己可以處理的事情也要甩給他，這樣會讓他感到巨大的壓力；投資得到的回報並非如你想像般樂觀，投資前需做好充分的思考；良好的人際關係，今天在工作中會起到很大的作用。

【愛情運★★☆☆☆】

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活、思路清晰，對周圍事情發展態勢瞭如指掌，多能因此而致勝。

【財富運★★★☆☆】

別為金錢而傷神，宜懂得破財消災哦！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 竹葉青

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：認真做好自己。

【整體運★★★★☆】

愛情運有所進展的機會很小，拍拖的繼續拍拖，單身的繼續單身，無絲毫漣漪激起；財運一路飆升，求財門路有所增加，分散投資易獲利；工作中能得心應手，事情處理得當，可嶄露頭角。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運有點混亂，在感情上顯得特別的迷惘！

【事業運★★★★☆】

太過爭強好勝，易招來他人的忌妒與不滿，也易陷入孤軍奮戰的處境，應加強人和才好！

【財富運★★★★☆】

適合了解市場動態，擬定投資計劃！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 深海藍

開運方位：西南方向

獅子座

短評：運勢較差，需從積極面看待事情。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛中的人感情比較脆弱，一點風吹草動就能讓你驚惶不安，需轉移注意力。工作面臨考驗，擅長自我鼓勵、暗中努力者可順利跟進；負面思考者則無法跟上進度。財務狀況穩定，有機會獲得長輩照顧。

【愛情運★★☆☆☆】

有點苦悶的感覺，已婚者向另一半表達負面情緒時應婉轉一些，太突然會讓對方受不了。

【事業運★★☆☆☆】

職場中的人事紛爭較多，面對是非口舌要勇於面對，忍氣吞聲會讓你陷入困境。

【財富運★★★☆☆】

欠缺條理，欠缺系統，憑著直覺不按牌理出牌，易損財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 青金石藍

開運方位：東南方向

處女座

短評：心情平靜，生活的節奏穩定而安寧。

【整體運★★★☆☆】

今天與另一半雖然會有小摩擦，但兩人都能互相體諒，妥善處理，感情溫度不降反升。財運方面表現平常，對收穫稍嫌不滿，想要有所突破。若有拜訪客戶的舉動，可邀約一個異性同事共同前往，效果更佳。

【愛情運★★★☆☆】

經常與另一半單獨約會，讓你感覺有點悶了嗎？不妨安排Party吧，既可激起你的熱情，又能讓夫妻感情升溫！

【事業運★★★★☆】

事業上易有變動，應勇於嘗試，積累經驗，越動越好，能讓你體會到不一樣的驚喜。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢辛苦的日子，天外也不會飛來一筆橫財；願意身兼數職者，可有額外進帳，貼補家用。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 睡蓮紫

開運方位：西南方向

天秤座

短評：要懂得如何推銷自己。

【整體運★★★☆☆】

女朋友或是妻子發脾氣時，其實她只要你哄哄就好了，即使你的火氣上升也不要當著對方的面發出來；工作上出現競爭對手，更激發了你的戰鬥力；拜訪戀人的家長時，一定要注意自己的言行舉止和著裝，千萬別在印象這方面被扣了分數。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，戀愛中人謹防胡鬧耍性子，單身者專心工作會更好。

【事業運★★★★☆】

運勢佳，對求職者特別有利，注意一下報紙上或是網路上的徵才廣告，會有收穫。

【財富運★★★☆☆】

錢不見了大多是因為你的迷糊、健忘造成的。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 辣椒紅

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：小不忍，則亂大謀。

【整體運★★☆☆☆】

今天對方在耍脾氣，無論如何你都要忍一忍，不然接下來的局面難以收拾；破財跡象明顯，發紅包的可能性很大唷；上司對你的工作很不滿，甚至會不顧顏面的對你加以指責，你最好靜靜的聽著，反駁的下場可不好受啊！

【愛情運★★★☆☆】

單身者投身於事業，容易在職場中結識有才華的異性；戀愛中的人感情平穩發展。

【事業運★★☆☆☆】

領導欲很強，待人處事的態度會顯得過於強硬，在管理上容易出現問題，與屬下、同事發生衝突的機率高。

【財富運★☆☆☆☆】

在理財上把握不準時，別用賭賭看的心態來做決定，多向長輩或有經驗人士求援。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00am 和闐玉白

開運方位：東南方向

射手座

短評：保持競爭力，捨棄得失心。

【整體運★★☆☆☆】

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值哦。戀愛中的人有機會收到對方寄來的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方。財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

【愛情運★☆☆☆☆】

有遊戲愛情的傾向，要小心反被對方玩弄。有伴侶者感情問題頻起，宜請第三方調解。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運比較背，原因大多來自於腦袋瓜不清楚，負面的情緒佈滿在你腦海中，還是撇開成見，聽聽前輩的意見吧！

【財富運★★★★☆】

沒事逛逛網站，會有驚喜喔。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 咖啡棕

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：桃花紛飛，易有好運降臨。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。有機會與朋友一起去郊外踏青，感受大自然的美好。也可以關注一下市場動態，會發現不錯的投資訊息。

【愛情運★★★★☆】

想要談戀愛的企圖心很強，單身者快加把勁，戀愛中人盡可能表現出熱情如火的一面吧！

【事業運★★★★☆】

今日事業呈現忙碌狀態，或許不會有即時利益，可會對往後的發展有正面的幫助，只要積極一點，你的點子與想法容易受到肯定。

【財富運★★★★☆】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，積極地向外努力，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 秋葵綠

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：管理好情緒，留意身心健康。

【整體運★☆☆☆☆】

今天沒有什麼心情理財，身體不舒適，做什麼都提不起勁來。工作中比較鬱悶，繁雜的任務無法按時完成，自己倍感沮喪。還好，戀人的細心照料讓你疲憊的心又得到不少安慰。

【愛情運★★★☆☆】

心情不好時，千萬別把壞脾氣發洩在情人身上，小心對方受不了你而躲著你唷！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，問題特別多，是個壓力重重的一天，尤其是對上司溝通時要謹言慎行，不要一意孤行，聽話點問題就少一點。

【財富運★☆☆☆☆】

精神壓力大，財運不顯，莫任意胡為，否則財務破洞會不斷加大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 碧空藍

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：留意過程，少計較得失。

【整體運★★★★☆】

即使是胸襟開闊的伴侶，也禁不起你的惡劣脾氣，心裡有怨氣可別隨便對另一半發洩哦！作息不規律，難以達到最佳的工作、學習狀態。平日喜歡與人分享者，今天可望分享他人的勝利大餐。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，戀愛中人不妨選在今天去約會，無論是看電影或去聽音樂會都行，想辦法湊在一起就對囉！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不過，還是能得到他人的協助。

【財富運★★★★★】

財富回收期，先前辛勤的耕耘到了今日，正是開花結果的時刻！當然，回收的多寡與先前的耕耘有關係。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 玫瑰紅

開運方位：正東方向

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