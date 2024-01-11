每日星座運勢／處女要學會調整心情 切忌負面思考

2024-01-11

牡羊座

短評：順心順意的一天。

【整體運★★★★☆】

可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。

【愛情運★★★☆☆】

身邊出現不少桃花，單身者與成熟型異性特別有緣；有伴侶的人要留意三角關係。

【事業運★★★★★】

今日是個挑戰的日子，想必是忙碌異常，有伸展不開的跡象；不過，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！

【財富運★★★★☆】

有閒錢不妨添購一些新傢俱，好好佈置一番！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 寶石藍

開運方位：西北方向

金牛座

短評：勤於思考。

【整體運★★★☆☆】

易受他人影響而對戀人另有要求，合理的要求對方能夠欣然接受，但過分的要求只會引起對方的不滿，提出之前最好先斟酌；責任心很強，手頭上的事情都能處理的很好，易得到上司的讚賞；財運一般，並無額外的收入。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時婉轉點，否則會搞砸喔！

【事業運★★★★☆】

工作上易有突出的表現，能在細節上發現問題並及時解決，挽回不少損失。

【財富運★★★☆☆】

宜防與異性的金錢糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 墨玉綠

開運方位：西北方向

雙子座

短評：感覺有些無力。

【整體運★☆☆☆☆】

做任何事都得不到對方的認可，有種深深的失落感，繼而產生放棄的念頭；今天還是把錢交給家人保管的好，有破財的危險；事業雖不算春風得意，但在關鍵時刻又能得到他人的援助。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者與異性交往設立許多附加條件，難覓有緣人；有伴侶的人為金錢爭吵的機率高。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，有點倦怠，有氣無力；乖乖的把份內事做好，以免落人口舌。

【財富運★☆☆☆☆】

注意行車安全，如果心不在焉，或是太過莽撞，很容易造成事故，傷身傷財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00am 白鋼銀

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：把握機會展現自我。

【整體運★★☆☆☆】

有機會將自己最近所學在眾人面前展現出來，可得好好發揮哦；戶外的休閒活動，會成為邂逅艷遇的有利場所；慷慨陳詞、據理力爭不但表現你的工作才能，也更添個人魅力。

【愛情運★★☆☆☆】

戀人之間不必太在乎面子，買份小禮物送給戀人，再大的矛盾也會化解喔！

【事業運★★★☆☆】

雖然努力能得到回報，能力能受到肯定，但也會得罪人，讓很多人敢怒不敢言，暗中對你不利。

【財富運★★☆☆☆】

求財勞心費力，尤其任職領薪者，總覺得自己的付出與收穫不成正比。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00pm 芥末黃

開運方位：東北方向

獅子座

短評：含糊其辭會讓人產生誤解。

【整體運★★★☆☆】

鼓起勇氣把自己想要表達的意思說明白。把舊衣服拿去回收救濟，會有清除障礙、招來好運的功效。給人送禮的事情還需多揣摩對方的心思後再做決定，若對方心情不太好，你貿然送上的心意，對方會敏感地認為你別有用心哦。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，男女間恐有意見不合或是對立的情形，感性點，少說點道理就沒事囉！

【事業運★★★★☆】

事業運頗佳，新創意可望獲得認同，可按計劃推行，進展順利，收獲不少。

【財富運★★★☆☆】

一旦賭念、貪念一起，損失會是大筆的唷！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 遠洋藍

開運方位：正東方向

處女座

短評：學會調整心情，忌負面思考。

【整體運★★☆☆☆】

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定；下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成；與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中人約會增多，時常與戀人沉浸在浪漫的氣氛中；已婚者容易在錢財上起爭執。

【事業運★★★☆☆】

情感豐富，容易有不錯的創意，不妨擬訂企劃案或從事創作，易有成果。

【財富運★★★☆☆】

得財略為費心，支出頗多。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00pm 脆梅青

開運方位：西北方向

天秤座

短評：靈感不斷，創意十足的一天。

【整體運★★★★☆】

頭腦清晰，先前累積的工作能著手處理。從新的角度考慮問題，採取超越常規的作法，是工作突破的重要關鍵。投資上眼明手快，能抓住機遇，但還是要有適當的風險管理意識！

【愛情運★★★☆☆】

收起說教的功夫，來點甜言蜜語，雙方關係會更和諧。

【事業運★★★★☆】

工作起來會感覺比較辛苦，但你所流的汗不會白流，辛勤付出總能得到相對應的回報，甚至有機會收到更多成效。

【財富運★★★★☆】

今天可以投資比較熟悉的標的，易有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 珠貝白

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：為愛而勇敢。

【整體運★★★☆☆】

工作狀態不佳，問題百出，宜平心靜氣處理，下午會有轉機，不可急躁。戀情因你的怯懦而不順利，甚至對自己沒信心；堅強起來，為愛而變得勇敢吧！約請朋友在家開個舞會，開銷不多，又能增進大家的感情。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人易忽視另一半的感受，若你能多關心對方，會獲得不少驚喜唷！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，腦袋空空的，做起事來要注意不可虎頭蛇尾喔！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，有機會與人合作，而且有豐厚收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 碧空藍

開運方位：正南方向

射手座

短評：想推銷產品，先推銷自己。

【整體運★★★★★】

愛情際遇不錯，身邊圍繞著的異性中，耿直而又帶點憨厚的對象與你特別有緣；行銷人員應懂得包裝自己，這樣比較容易讓客戶信賴而促成合作；注意工作應酬對身體健康的影響，吸煙、喝酒適度就好。

【愛情運★★★★☆】

今日適合與心上人密切的互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。

【事業運★★★★☆】

事業運頗優，態度上雖保守，可是良好的工作態度能使你快速的完成手邊的工作。

【財富運★★★★☆】

財運順利，大膽投資到熟悉的領域中，可得財豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 可可棕

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：給自己今後的發展認真做個規劃。

【整體運★★★☆☆】

特別提醒男士朋友，即使你的女伴說送花是一種浪費，也要深信沒有哪個女人不會希望收到情人送的花；今天創意思維活躍，設計工作者可要好好把握稍縱即逝的靈感；多給自己一些時間，讓自己安靜的思考往後的感情道路該如何走。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運一般，小心因異性朋友而損財。

【事業運★★★★★】

今日事業上有坐享其成、事半功倍的好運，真是一帆風順、心想事成呢。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上小麻煩多多，不利投機或賭博。盡量不要進行金錢交易，出錯機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 嫩芽綠

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：思維活躍，易有好運降臨。

【整體運★★★★☆】

今天在待人處事上思路清晰，語言精簡得體，求職者能輕鬆應試，有機會獲得理想職位。事業運頗佳，文藝工作者靈感湧現，優美的文章洋洋灑灑揮筆就來，容易受到上級的讚賞。晚上可以與親友聯繫，與大家分享你的喜悅心情。

【愛情運★★★★☆】

愛情喜笑顏開的日子，伴侶間情投意合、形影相隨，恩愛耀眼。

【事業運★★★★☆】

今天你的思路清晰，憑藉出色的邏輯分析力，可讓工作問題迎刃而解。

【財富運★★★☆☆】

今天有接觸到錢財的機會，可是，大多是過路財神或是別人的錢啦！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 淺海藍

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：運勢較弱，各方面都不太順遂。

【整體運★★☆☆☆】

今天各種事務比較繁忙，沒有什麼時間與對方聚在一起。理財方面今天的花費不小，讓你有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

【愛情運★★★☆☆】

曖昧不清的關係令你著急、不知所措，不妨試著冷靜下來重新審視眼前的人。

【事業運★★☆☆☆】

缺乏堅持不懈的決心，一旦遇到了挫折就會放棄原有計劃，這樣只會讓你達成不了目標。

【財富運★★☆☆☆】

無事少外出，以免亂花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 蕃茄紅

開運方位：正東方向

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