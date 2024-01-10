每日星座運勢／獅子投機心態是造成 金錢流失元兇
2024-01-10
牡羊座
短評：事情別想得太過複雜。
【整體運★☆☆☆☆】
感情上情緒波動很大，患得患失之感嚴重，不要被自己的猜想所困惑，還不如直接去弄明白。投資上切不可孤注一擲，一定要留有後路，一旦被套住還有轉圜餘地。工作顯得相當無聊，易產生煩悶，不如就當是給自己提供休息時間，別太在意。
【愛情運★☆☆☆☆】
多說多錯的一天，被情人潑冷水的滋味不太好受，可別動怒喔。
【事業運★★☆☆☆】
工作上阻礙頗多，多是因為與同事溝通不良，要多注意說話的態度與語氣唷。
【財富運★★☆☆☆】
錢財不宜外借，以免徒生事端。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-11:00am 桐花白
開運方位：西南方向
金牛座
短評：會收到愛的神秘禮物哦！
【整體運★★☆☆☆】
喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，眼淚不只是鹹也會有甜哦！支出趨於平緩，因而並不會嘗到銀根緊縮的苦惱；今天的工作情緒不太高昂，斬獲相對減少，但也得到了清閒。
【愛情運★★★☆☆】
適合溝通、討論共識，夫妻雙方都能理性思考兩人的未來該如何前進。
【事業運★★☆☆☆】
別太固執，多做反省，其實他人的意見也有許多可取之處唷！
【財富運★★★☆☆】
財運上略有波盪，但遇到經濟困難時多有金援者出現。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：6:00-8:00am 瑪瑙黑
開運方位：西南方向
雙子座
短評：以不變應萬變。
【整體運★★★★☆】
對感情甚為重視，一有風吹草動則易起疑心，為情所困擾；今天盡量不要做創新的提議及開創性的工作，明哲保身雖然不是處事態度，卻是你唯一的選擇；健康運一般，要留意腸胃方面的健康。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運普通，戀愛中人可以互相包容、和睦相處；單身者別想太多，專心工作吧！
【事業運★★★☆☆】
工作上被上司挑剔的機率高，但謙虛的態度又能讓你扭轉情勢，化險為夷。
【財富運★★★★☆】
有許多賺外快的機會，可大膽出擊，只要小心操作，就能有不錯的回報。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：8:00-10:00am 桐花白
開運方位：正北方向
巨蟹座
短評：心懷感恩，易得人助。
【整體運★★★☆☆】
送給戀人一份小禮品，就能帶給對方很大的驚喜，對方開心你也會很滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易惹來同事反感。在購物時沒有貨比三家，很快便進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。
【愛情運★★★★☆】
單身者有傳達情感的機會，遇到心儀的對象時，不妨大膽表白，容易獲得對方的正面回應。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，容易感覺疲倦，於是乎做事情會出現三分鐘熱度的情況。
【財富運★★☆☆☆】
有錢財耗損的跡象，勿碰觸貴重物品。不利金錢遊戲，安分守己可遠離破財之災。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：3:00-5:00pm 櫻桃紅
開運方位：東南方向
獅子座
短評：融洽的關係為工作營造好的氛圍。
【整體運★★★☆☆】
你和同事的誤會可望冰釋，重歸於好讓你輕鬆快樂，可以更加專心地工作。約好友一起吃吃小吃，或享受異域美食，有益增進彼此的情誼。愛情雖然可望重新開始，卻難以恢復原狀，還是隨緣吧！
【愛情運★★★★☆】
愛情運不錯，單身者在下班途中或在休閒場所，容易有一段美麗邂逅，感情進展不錯！
【事業運★★☆☆☆】
太過鬆懈工作壓力會很大，主動承擔責任反而能爭取到更多表現機會。
【財富運★★★☆☆】
投機心態是造成金錢流失的元兇，小心偷雞不著蝕把米！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：6:00-8:00pm 大理石灰
開運方位：西北方向
處女座
短評：相信明天，把握今天，懷抱希望。
【整體運★★★★☆】
很多工作必須在今天處理，所幸你心態平和，能冷靜處理，良好的心態也讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽點時間為對方製造一些驚喜。
【愛情運★★★☆☆】
今天容易為感情的事而傷心，有不願面對現實的傾向，沉浸在一段舊關係中不能自拔。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，可以多運用邏輯、推理來提升工作績效。
【財富運★★★★☆】
充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主與賺錢機會，有利於在外洽商；關在家裡、作風保守的人，就感受不到今日的好運。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-11:00pm 遠洋藍
開運方位：西南方向
天秤座
短評：情緒較為安定，能靜心思考問題。
【整體運★★★☆☆】
單身者向心動的對象發出愛的信號，對方若即若離，沒有明顯的回應。或許對方正在觀察你，堅持自己的信念才有希望水到渠成。遲遲不動手做事，瞻前顧後反而有礙工作進展，不可因猶豫而錯過表現的機會。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者與異性約會別太心急，應經得起時間的考驗耐心等待，花言巧語可能會弄巧成拙。
【事業運★★★☆☆】
易受外界不同聲音的干擾，老是臨時變更計劃，會讓事情變得更複雜難理。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，有機會收到禮物。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-9:00am 櫻桃紅
開運方位：東北方向
天蠍座
短評：任務較重，但也別因此而忽略了感情。
【整體運★★☆☆☆】
約會遲到，和戀人鬧得不歡而散的機率高。別輕易答應另一半的要求，開始就委婉拒絕表示歉意，比答應了做不到更能得到對方的諒解。理性消費、審慎評估，可以讓你更好地把握商機。
【愛情運★★☆☆☆】
感情易出現問題，應盡快安排時間與伴侶溝通，賭氣外出尋歡只會給你帶來無盡的煩惱！
【事業運★★★☆☆】
承受壓力的能力轉弱，任務稍有加重就會感覺難以應付。其實只要認準方向，做事稍微細心，就能順利過關。
【財富運★★☆☆☆】
判斷錯誤讓你損失不輕。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：3:00-5:00pm 羽絨白
開運方位：東南方向
射手座
短評：內心較充實，心情愉快。
【整體運★★★★☆】
今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生，惺惺相惜的感覺讓彼此都能體會到甜蜜浪漫的滋味。工作時與同事配合有默契，能出色完成各項工作任務。財運一般，可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。
【愛情運★★★★☆】
已有心上人的單身者，請同事協助撮合你的戀情吧！戀愛中人，今日可得到情人的關心與助力。
【事業運★★★★☆】
事業運還不錯，自己積極一點，就能得到同事間接的協助。
【財富運★★★☆☆】
進財狀況不穩定，又有散財的跡象，趁今日把該繳的帳單繳一繳吧！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-12:00am 香吉士黃
開運方位：東南方向
摩羯座
短評：學會改變。
【整體運★★☆☆☆】
有些疑神疑鬼，容易將和你戀人要好的異性，當成你的假想敵；改變一下投資方法，好過長久未能帶給你回報的投資方式；把工作和學習都當成被動的任務，學習和工作動力將不斷受阻，因此要學會在工作與學習中尋找樂趣。
【愛情運★★★☆☆】
感情較平穩，請注意克制自我的一面，多關心另一半，愛情生活才會更甜蜜、溫馨。
【事業運★★☆☆☆】
顯得自我，容易自我設限，不願與他人互動，會讓你變得有點偏執，對工作不利。
【財富運★★☆☆☆】
易因為感情之事、鑽牛角尖、情緒化等因素而使財神遠離。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-12:00am 青金石藍
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：遇到問題越早解決越好。
【整體運★★★☆☆】
你有多久沒向愛人說過「我愛你」三個字了？雖然感情不會因為這三個字而變得有多美好，但他很想聽；工作中遇到問題別藏著，越是嚴重的事就越要及時向上級反映、向同事尋求幫助，不然等事情更加嚴重時再說所受的責罰會更加嚴重；身體感到不適時千萬別大意，以免更加嚴重。
【愛情運★★★☆☆】
戀人之間偶爾會有小衝突，但吵過之後很快就能和好如初，感情進展穩定。
【事業運★★☆☆☆】
跟同事間要多些互動，人際關係才不會下滑。
【財富運★★★☆☆】
花錢如流水，但很開心。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：1:00-2:00pm 琉璃銀
開運方位：正南方向
雙魚座
短評：今天內心較充實，心情愉快。
【整體運★★★★★】
今天與志趣相投的異性共同探討人生觀，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作上與同事搭配相當有默契，能出色地完成各項交代任務。財運表現一般，今天可多關注財經方面的新聞，有助於自己的判斷。
【愛情運★★★★★】
感情生活多元化的一天，能夠明顯感受到對方熱情的攻勢。
【事業運★★★★☆】
思考力、邏輯分析力彰顯，可多運用邏輯推理來提升工作績效，易被肯定。
【財富運★★★☆☆】
財運平順，適合在今日打理、規劃你的財務問題；有閒錢時，不妨花點小錢去飽餐一頓！
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：4:00-6:00am 橄欖綠
開運方位：東北方向
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