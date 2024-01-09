每日星座運勢／巨蟹忌衝動不宜急進 在外留心錢包
2024-01-09
牡羊座
短評：發表意見沒有得到認可，有受傷的感覺。
【整體運★★★☆☆】
發言要分清場合，尤其在工作會議上，提出的建議要有針對性和實用性。今天會有丟三落四的傾向，不妨準備一個小記事本，隨身攜帶，加強提醒，同時有加強好運的作用哦。
【愛情運★★☆☆☆】
外力的干擾讓你的感情出現小波折，不是聚少離多就是心情鬱悶，開心點，明天會更好。
【事業運★★★☆☆】
周圍的人身上發生的遭遇，會讓你處理類似事情時容易處於緊張狀態，無法放鬆。
【財富運★★★★☆】
多做善事，建立良好的口碑，對日後投資賺錢有利。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-12:00pm 咖啡棕
開運方位：東南方向
金牛座
短評：思想活躍，工作效率高。
【整體運★★★★☆】
今天能迅速進入工作狀態，周圍的喧鬧也難讓你分心，工作成效頗優，易獲得上司肯定。需抽些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，在陪另一半用餐時，多表示關心之意，只顧自己會讓對方生氣喔！
【愛情運★★★☆☆】
自我意識強，聽不進人勸，很難定下心來好好談情說愛，易錯過不錯的桃花好運。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，有機會替同事排解紛爭而獲得美名。今日除了處理分內之事外，不妨幫幫同事，順便建立同事之情。
【財富運★★★☆☆】
花錢的企圖心有點強。有閒錢時，就讓自己享受一下吧，但可別寅吃卯糧咧！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：11:00-12:00pm 芒果黃
開運方位：東南方向
雙子座
短評：積極主動一些才有機會扭轉運勢。
【整體運★★☆☆☆】
開銷很大，有些不必要買的東西就省省，以免會讓自己過得很狼狽。工作時常常會恍神，小心無法完成工作任務。晚上有機會與朋友、同學聯絡，單身者有機會結識有緣人。
【愛情運★★★☆☆】
單身者異性緣較弱，想戀愛還得主動爭取；戀愛中的人易發生爭執，彼此都應少說兩句。
【事業運★★☆☆☆】
壓力漸增，但對你來說也許是件好事，有壓力才有動力，相信你會有好的表現。
【財富運★★☆☆☆】
購物前做好預算，以免透支。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-11:00pm 深海藍
開運方位：正東方向
巨蟹座
短評：今天忌衝動，不宜急進。
【整體運★☆☆☆☆】
今天爛桃花開，單身者參加PARTY時，對於接近自己的異性要多留些心眼，謹防桃色陷阱；工作上太過毛躁，一些不該有的失誤讓你受到老闆的責備；財運弱，出門在外多留心錢包，少湊熱鬧可避免損失。
【愛情運★☆☆☆☆】
爭執超級多，保持距離以策安全，因為容易感受到對方的蠻橫無理，你需要注意自己的態度喔！
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，不容易專心工作，坐在辦公室時特別容易神遊，想著玩樂或是其他的雜事。
【財富運★☆☆☆☆】
你的購物慾很容易被大超市的購物獎勵激發，但你中獎的機會卻是比較低的。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-8:00pm 臘梅白
開運方位：正西方向
獅子座
短評：做好份內事，少參與他人的討論。
【整體運★★☆☆☆】
談感情易發生不愉快，適合獨處的一天。工作繁忙，具有時限性的任務較多，冷靜下來積極處理可確保進度；精神不集中者出錯機率頗高。在與人溝通時多留意言行舉止，言多必失，小心惹來錢財糾紛。
【愛情運★★☆☆☆】
脾氣一點就燃，不宜跟伴侶靠得太近，更不要翻舊帳；單身者宜修身養性，不利約會、示愛。
【事業運★★★☆☆】
工作中雖然會遇到一些突如其來的麻煩，但有貴人相助，能順利渡過難關。
【財富運★☆☆☆☆】
財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為損失將隨之發生。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：3:00-4:00pm 臘梅白
開運方位：正西方向
處女座
短評：心情好，做任何事情都順暢。
【整體運★★★★★】
已婚者與另一半相處，多了一份耐心去傾聽對方發自內心的話語，其樂融融。工作進展順利，與同事配合得恰到好處，開心之餘也有收穫。有空時找一本人際管理的書看看，對你日後有幫助哦！
【愛情運★★★★☆】
嗯，很不錯的一天！保持天真無邪的笑容，會讓戀愛更順利。
【事業運★★★★☆】
今日與人交流默契度高，適合拜訪客戶、談薪水等，易獲得滿意的結果。
【財富運★★★★★】
競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較易感受到今日的好運。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-8:00am 睡蓮紫
開運方位：正北方向
天秤座
短評：與人交流應注意方式與方法。
【整體運★★★☆☆】
對另一半提出合理化的建議，卻得不到對方的認同，用對方法才會有效。經濟上易中他人圈套，得不償失，因此看似美好的東西還需深入分析再來投資。工作內容一如既往，讓你覺得枯燥乏味，需從工作中找樂趣。
【愛情運★★★☆☆】
保持心情開朗，自然大方地與異性相處，可提升戀愛運。
【事業運★★★☆☆】
用樂觀的心態面對壓力，並將之轉化為動力，你會發現事情並沒有想像的那麼沉重複雜。
【財富運★★☆☆☆】
今日開銷大，不妨趁著今日把固定支出快快繳清，免得把錢花在不必要的地方上！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：4:00-6:00am 鉑金灰
開運方位：正東方向
天蠍座
短評：很有想法、收穫頗多的一天。
【整體運★★★★☆】
愛情運比較平穩，兩人的感情在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法有很多，運勢走高，付諸行動會有高回報，若能諮詢專業人士，更有勝算。晚上有機會與親友歡聚一堂，在歡聲笑語中感情不斷增進。
【愛情運★★★☆☆】
桃花頗多的日子，不過別高興得太早。好桃花不多，太過主動的桃花應懂得拒絕。
【事業運★★★★★】
事業運頗佳，適合去挑戰變化多端的工作領域，也適合用小技巧來提升工作效率。
【財富運★★★★☆】
花點錢在交際應酬上，既可以改善人際關係，對於未來的財運也會有正面幫助。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-6:00am 葡萄紫
開運方位：東北方向
射手座
短評：痛痛快快地瘋玩，也是一種不錯的減壓方式。
【整體運★★★☆☆】
你的愛情五彩繽紛，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另闢蹊徑才會有轉機。上司的高度要求及標準令你幹勁十足，但神經略顯緊繃。
【愛情運★★★☆☆】
對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身又傷神。
【事業運★★★☆☆】
平順安穩，順勢而為易有收穫。如果急於向前衝，會讓你處處碰壁。
【財富運★★☆☆☆】
財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向，提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：9:00-11:00am 冷泉藍
開運方位：東南方向
摩羯座
短評：今天運氣不錯，做什麼事都很輕鬆愉快。
【整體運★★★☆☆】
感情豐富的一天，戀愛中的情侶非常想黏在一起，忙裡偷閒的約會能讓感情急劇升溫，一份對方喜歡的禮物也能讓感情宛如蜜裡調油；單身者則沉湎於與親友互動的溫情喜悅中。工作方面，需要處理的事不多，留給你充足的時間把事情做得更好。
【愛情運★★★★☆】
心情愉快，讓伴侶的心情也跟著變好，時常手牽手散散步，聊一聊心事，可增進感情！
【事業運★★★☆☆】
人際關係易出現小風波，與人交往時多留意自己的言行舉止。
【財富運★★☆☆☆】
花錢應有所規劃，切莫無所顧忌。投資上見好就收，小心貪心不足蛇吞象。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-9:00pm 玫瑰紅
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：心情煩亂，可用工作來充實自己。
【整體運★★☆☆☆】
許多家庭瑣事困擾著你，讓你難以平靜下來，遠離繁雜瑣事，投身工作才能讓你取得平衡。愛情運不佳，單身者害怕受到傷害，因不敢表白而錯過良緣的機率高；有伴侶的人難以瞭解對方的心思。
【愛情運★★☆☆☆】
無心戀愛，可身邊卻有許多異性圍繞，不想陷入感情困擾的話，應懂得拒絕。
【事業運★★★☆☆】
細節會決定你今天工作成績的好壞，尤其說話語氣的處理會成為談判成功與否的重要因素。
【財富運★★☆☆☆】
有錢別隨意外露，小心破財！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：6:00-7:00am 香吉士黃
開運方位：正東方向
雙魚座
短評：在曖昧的氣氛中，感情升溫。
【整體運★★★★☆】
今天在工作中似乎缺少了方向感，制定一個確實可行的目標，相信成效會很容易看到。單身者會因為工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都將成就你將來的幸福。財運不佳，理性分析市場才會有轉機。
【愛情運★★★★☆】
戀愛運不錯，有機會偷閒跟異性朋友喝喝咖啡、聊聊人生。要小心戀人吃醋唷！
【事業運★★★★☆】
事業運小佳，辛苦難免，只要肯耕耘，自可獲得好名聲，多少能增加成就感！
【財富運★★☆☆☆】
財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，多半是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：4:00-6:00pm 香檳金
開運方位：正東方向
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