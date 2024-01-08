每日星座運勢／雙子要時刻提醒自己 不能疏忽大意
2024-01-08
牡羊座
短評：自我提升的一天。
【整體運★★★★☆】
外出活動會比待在室內更能提升財運，也許會在路上收集到不少的投資心得；上班族工作態度積極，敢於表現自己，提出具有建設性的意見容易獲得採納；對充滿神秘氣息的事物感興趣，可多翻閱與此有關的書籍。
【愛情運★★★☆☆】
今日你頗為感性，你會用富有深意的眼神向周圍散播愛情密碼，並期待懂得破解之人的回應。
【事業運★★★★☆】
心情愉快，特別容易感受到身邊人的善意，你也樂於為他人付出，會有意想不到的收穫。
【財富運★★★☆☆】
錢財方面不宜過度擴展，小心入不敷出。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：8:00-10:00pm 香檳金
開運方位：正西方向
金牛座
短評：事業上有困難最好求助他人。
【整體運★☆☆☆☆】
一個人單打獨鬥似乎難以解決手頭的工作，最好想辦法找些救兵來幫忙，不然事態發展會比你想像的更糟糕；愛情方面，已婚者因生活壓力大而少有交流，愛淡情薄，應注意多些互動和交流；參加社交活動，多與人認識結緣對日後大有裨益。
【愛情運★☆☆☆☆】
今日易被伴侶潑冷水，還在醞釀中的計劃別急著說出來。單身者桃花不強，示愛需謹慎。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，有點小狀況使得你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。
【財富運★☆☆☆☆】
金錢上狀況多，恐發生有口難言的困境，金錢上保守為宜，切忌大筆投資。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：5:00-6:00am 可可棕
開運方位：西南方向
雙子座
短評：精神恍惚，無法集中精力工作的一天。
【整體運★★★☆☆】
出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意。在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用。空閒時間可以與同事去戶外打打球，有助恢復精力。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會與心靈相通的異性交往，多製造神秘感和意外驚喜，很容易吸引對方喔！
【事業運★★☆☆☆】
工作中夾雜著錯愕、機會與煩惱，對事情的掌握度不夠精準，事故重複出現的指數較高，常在同一地方摔倒兩次或兩次以上。
【財富運★★★☆☆】
有時間不妨多充電，閱讀一些理財方面的書籍。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-8:00am 玫瑰紅
開運方位：正東方向
巨蟹座
短評：容易與人產生口角，少說話為妙。
【整體運★★☆☆☆】
戀人之間也不必長時間黏在一起，適當給對方一些空間，可以減少摩擦。工作上就算有不順心的地方也不用把痛苦寫在臉上，想想自己的工作程序是否還有改進的餘地？感覺不順時，到安靜的環境休息片刻，有助逃離壞運氣。
【愛情運★★☆☆☆】
運勢略顯沉悶，對於愛情，今日你心中易產生不安情緒，會壓抑感情的萌發。
【事業運★★☆☆☆】
比較敏感，對小小的失誤都會耿耿於懷。多與人互動可讓你釋懷。
【財富運★★★☆☆】
花費應量入為出，以備不時之需。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：12:00-1:00pm 羽絨白
開運方位：西南方向
獅子座
短評：事業運極佳。
【整體運★★★★☆】
高處不勝寒，在戀人面前把姿態放低一點，才會受到同樣的禮遇喔！理財進展順利，但多管齊下也需注意尺度，過猶而不及；為官者在工作上頗得下屬信任，計劃不但得以順利開展，且成效較快。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運普通，戀愛中人不妨在今天去約會吧，無論是看電影或聽音樂會都可以，想辦法湊在一起就對囉！
【事業運★★★★★】
今日事業運真不錯，特別適合做策略擬定的工作。
【財富運★★★☆☆】
偏財不會聽從任何人的命令，它與人的付出也不會成正比。而你今天對它的希望比一般人都大一些，失望也將會多一些喲！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-7:00am 珊瑚橙
開運方位：正西方向
處女座
短評：內心平靜，適合化解誤會的一天。
【整體運★★★☆☆】
今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。有小的偏財運，也有機會收到禮物。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者容易被異性的皮相迷惑，只圖一時歡喜而忽略了考察對方的品行。
【事業運★★★☆☆】
有想法就趕快行動吧，會有意想不到的收穫；看到自己的進步，你也會很有成就感喔！
【財富運★★★☆☆】
錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的現象，但是，也只有在這種情況下才能激起你的鬥志。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-11:00am 象牙白
開運方位：正東方向
天秤座
短評：心情不太好，容易被他人誤解。
【整體運★★☆☆☆】
在日常的工作中能夠進行得比較順利，凡事也都有人關照。財運上與另一半的投資理念有所差異，溝通不當還可能引發爭吵和冷戰。今天多與家人相處，自然就能感受到親情的溫暖，會很有幸福感哦！
【愛情運★★★☆☆】
應多為另一半付出，當對方情緒不佳時，最好的方法就是做一個傾聽者。
【事業運★★★☆☆】
需注意別讓自己表現得鋒芒太露，若工作上處處表現得幹勁十足、能力超強，會讓你在無形中惹來嫉妒和猜忌。
【財富運★☆☆☆☆】
財運較弱，不宜投機。有閒錢可以做公益，或是與朋友聚會、喝喝咖啡。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：8:00-9:00am 苔蘚綠
開運方位：正南方向
天蠍座
短評：靈感不斷，有利創作。
【整體運★★★★★】
說話有說服力，易得到他人賞識，名聲可望彰顯。有時間不妨多閱讀，可激發靈感，讓你收穫不少。文職、策劃工作者易有靈感，特別是晚上文思泉湧，易有不錯的創作出爐。
【愛情運★★★★★】
愛情旺旺日。今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧！
【事業運★★★★☆】
一切都很正常，實力會真實展露出來。
【財富運★★★★☆】
財運不錯的一天，只要積極地開拓，就能有收穫，對商務、業務、開發工作者影響較大。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：8:00-10:00pm 鈦晶金
開運方位：正西方向
射手座
短評：EQ減低、智商升高的一天。
【整體運★★★☆☆】
今天心態不好，容易與另一半發生摩擦，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。直覺敏銳，是不錯的投資時機，股票族有買賣的想法應大膽行動。而求職者運氣不錯，很容易找到合適的工作，注意把握。
【愛情運★☆☆☆☆】
愛情運不穩定，不利秀恩愛；單身者可多結交新朋友，面對愛情則適合保持平常心，不可強求。
【事業運★★★★☆】
撥雲見日，心境會豁然開朗，活力和衝勁能得到明顯提高，工作進度會超前進行。
【財富運★★★★☆】
金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助喔！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：8:00-9:00am 燻鮭紅
開運方位：西南方向
摩羯座
短評：魅力四射的表現，讓你的虛榮心得到小小的滿足。
【整體運★★★★☆】
言語幽默，能很快融入大眾中，容易成為異性關注的對象。單身者有約會，浪漫甜蜜之感填滿內心。工作愉快，與同事互動較多，在互助合作中讓你受益匪淺。有不錯的商機出現，可做好長遠規劃。
【愛情運★★★★☆】
外界的推波助瀾，會讓你的戀情出現正面效益，有股甜蜜滋味上心頭呢！
【事業運★★★☆☆】
今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦子來計劃分析。
【財富運★★★☆☆】
散財日，有財來財去的跡象。趁今日去買點喜歡的東西，或是出門旅遊一下，反正都要花錢嘛，花在自己身上豈不更好！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：3:00-5:00pm 湖水綠
開運方位：西北方向
水瓶座
短評：舉棋不定會讓你錯失良機。
【整體運★★☆☆☆】
對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。
【愛情運★★★☆☆】
單身者容易觸景生情，想戀愛的慾望強烈；戀愛中人易有孤獨感，渴望戀人的關心。
【事業運★★☆☆☆】
做事比較拖拉，原本今天就能完成的工作，會想拖到第二天。
【財富運★★★☆☆】
小心引來小人挖牆角、嚼舌根，你的財路會有影響。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-12:00am 臘梅白
開運方位：西南方向
雙魚座
短評：真情的流露很讓人心動。
【整體運★★★☆☆】
今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者希望獲得另一半的尊重，幸好對方特別能配合你，你也應多理解對方才好喔！
【事業運★★★☆☆】
人際關係出現明朗轉變，人氣指數逐漸攀升。你的身邊將出現熱心、忠誠的朋友。
【財富運★★☆☆☆】
與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上，才會更有收穫唷！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-12:00am 杜鵑粉
開運方位：東北方向
【延伸閱讀】
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂 🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言