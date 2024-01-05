每日星座運勢／雙魚工作做事勿急躁 少玩金錢遊戲

2024-01-05

牡羊座

短評：欲速則不達！

【整體運★★★★☆】

運動神經較發達的人更能抓住異性的心，進一步發展的機率大大增強；放棄一板一眼的取財步調，熱衷於投資的人可率先突破獲利；工作上頗有超前意識，總習慣走在計劃的前面，因而頗得上司賞識。

【愛情運★★☆☆☆】

悲樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。

【事業運★★★★★】

今天的事業運真是棒呆了，常會有許多意外的收穫！對於生意人、業務、公關工作者來說，特別有利；至於內勤工作者，效果不明顯。

【財富運★★★★☆】

在投資上，與異性合作比較有勝算。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 象牙白

開運方位：正東方向

金牛座

短評：懂得運用語言的藝術，就能成功地為他人化解爭執。

【整體運★★★☆☆】

懂得為雙方保留面子，用幽默機智的幾句話就能化解衝突。投資也要講究策略，一味地橫衝直撞，一不小心就會踩到地雷。除了對大環境要有所掌握，還要有先見之明，才能在投資上有收穫。

【愛情運★★★★☆】

好運站在你這邊！單身者可以鼓起勇氣對心儀的對象表白，戀愛中的人感情甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

只需做好分內的工作就好，過多插手他人的事反而會讓人反感。

【財富運★★☆☆☆】

不適合想金錢方面的問題。煩悶之時，不妨去喝杯咖啡輕鬆一下。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 可可棕

開運方位：正西方向

雙子座

短評：思考不要侷限於表象。

【整體運★★☆☆☆】

看到對方與別人太過親密，不要只在心裡猜想，找他問清楚，事情其實並非如你所想；正午過後，財運才會漸趨明朗；賣力的工作讓你過得相當充實，只是並非發自內心的喜歡工作，因而顯得相當疲勞。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想戀愛，還得靈活運用智慧才能取勝，不妨先從對方的興趣愛好調查起吧！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，麻煩多來自於個人的判斷錯誤以及懶散被動的態度，所以呢，不要在今日做出任何主觀性的判斷喔！

【財富運★★☆☆☆】

財神爺不準時、實際收益比預期的少。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 鈦晶金

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：多在形象上下功夫，可提升愛情運。

【整體運★★★★★】

裝扮上不用刻意追求時尚，只要穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的眼光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣哦！工作上特別積極，會迫不及待提出自己的見解，希望得到上司的認同。

【愛情運★★★★☆】

興旺的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，雖然忙碌了點，可是能獲得肯定，易有成就感。

【財富運★★★★☆】

財富的獲得與競爭有關，必須勤勞耕耘並與人競爭。對於頭銜大、職位高的人，幫助較明顯。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 檸檬綠

開運方位：正西方向

獅子座

短評：被動的一天，運勢不佳時更應謹言慎行。

【整體運★☆☆☆☆】

感情上，今天和對方看似相處不錯，但對方愛管東管西，讓你覺得很煩人，沒有自由的空間。沒有特別重要的事需要操勞，但煩心的瑣事仍會讓你感到疲憊。財運也較低迷，管住錢包就是勝利。

【愛情運★☆☆☆☆】

適合獨處，喝喝咖啡，好好享受一個人的快樂時光，靜下心來可讓你想明白許多事。

【事業運★★☆☆☆】

很多事情都是一通百通的，遇到難事別心急，冷靜下來找到關鍵點慢慢處理。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，小賭怡情莫沉迷。切忌玩金錢遊戲，有錢買些好吃的、實用的更實在。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 大理石灰

開運方位：正西方向

處女座

短評：貴人運強，有機會獲得賞識。

【整體運★★★★☆】

今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。

【愛情運★★★☆☆】

吃喝玩樂的機會變多，想要有戀愛的感覺，就必須自己主動掌握機會了。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心思容易恍神，不太容易專心一意呢；要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合投資；若能與人合作，更容易有豐厚的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 夕陽橙

開運方位：正南方向

天秤座

短評：自信一面突顯，魅力十足。

【整體運★★★☆☆】

充滿自信的一天，單身女孩化個淡妝出席朋友間的派對會有意想不到的收穫。工作辛苦也覺得值得，喜歡這種充實的感覺，讓你有種十足的成就感。不過，意外之財切忌不可貪得，小心偷雞不成蝕把米。

【愛情運★★★★☆】

有機會與異性玩樂、互動，單身者可望進行一場轟轟烈烈的戀愛。

【事業運★★★☆☆】

不宜作出重大決策，凡事多斟酌，以免因疏忽而出錯。不妨在人際關係上多花些心思。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00pm 金桔綠

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：思維活躍，文采不錯，有創意。

【整體運★★★☆☆】

工作運佳，對文案、創作工作者特別有利，想像力豐富，文思泉湧，容易有不錯的作品出爐。有伴侶的人多愁善感，對另一半的言行易產生懷疑，影響彼此的感情。財運平順，可以花些錢買自己喜歡的東西，取悅自己。

【愛情運★★☆☆☆】

今天約會，出門時可別忘了帶錢包，買單時沒錢付帳可就糗大了。

【事業運★★★★☆】

適合提出升職加薪的要求，當然前提是你已具備相對的能力和條件。

【財富運★★★☆☆】

投資應考慮較穩定的項目。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 鉑金灰

開運方位：西北方向

射手座

短評：保持空氣暢通，有利於減少流感的發生。

【整體運★★★★☆】

伴侶體貼入微的關懷將成為今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀；工作中急於求成反而會影響工作品質，增加重做的機率；健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通很重要。

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，戀愛中的人可望與戀人談論未來的生活，是結婚的好時機。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的互動，以免因為溝通不良而引發後遺症。

【財富運★★★☆☆】

進財狀況不穩定，卻有散財的跡象；趁今日把該繳的帳單繳一繳吧！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 寶石藍

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：細節決定成敗。

【整體運★★☆☆☆】

今天一不小心便會暴露自己的粗心大意，惹怒了對方還不自知，過馬路時牽起他的手，會讓他感到溫暖；一成不變的生活激起你對快樂的渴求，做一件沒做過又興趣濃厚的事有助於恢復激情；忘我工作讓你過得相當充實，卻也顯得相當疲憊。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情濃烈，希望被關心，獲得伴侶的陪伴，但是，與伴侶的默契實在不佳，還需明示。

【事業運★★★☆☆】

運勢不錯，工作較順利，但偶爾也會遇到困難，應虛心向長輩、同事請教。

【財富運★★☆☆☆】

財運多變，賺錢費力，易守不易攻。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 珍珠白

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：運勢平順，態度將決定今天的收獲。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作中會遇到一些故意搗亂的人，喜歡挑你的毛病，但只要控制好情緒，也無需與對方辯解，採取冷處理就可以避開對方的糾纏。愛情方面，需要你主動表達愛意才能贏得對方的熱情，感受到甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者與異性玩得不亦樂乎，但多為露水情緣，別太快投入真情。

【事業運★★★☆☆】

會遇到一些較棘手的事情，但你能充分利用人際關係來解決，也多能平順過關。

【財富運★★☆☆☆】

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不突出！心情不佳時，不妨花錢享受買快樂。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 芒果黃

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：平順安逸，想有所收獲還得積極付出。

【整體運★★☆☆☆】

有相親對象的人不妨約對方一起散散步，易讓局面有所突破，感情會有明顯進展。財運弱，不宜投資，經常活躍在證券市場的人別懷著賭賭看的心理大筆投入，小心「肉包子打狗」。上班族需要努力爭取，機會不會從天而降。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會遇到心儀的對象，正是趁機表露心跡的時候，自然大方一點就有希望。

【事業運★★☆☆☆】

受心情影響，你做事會比較急躁，經常出現手忙腳亂的情況，會有事倍功半的感覺。

【財富運★★☆☆☆】

少玩金錢遊戲，易損財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 遠洋藍

開運方位：正西方向

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