每日星座運勢／水瓶去親友家串門子 為你帶來好運

2024-01-04

牡羊座

短評：懷抱希望，自信又自強。

【整體運★★★★★】

今天是相親的大好日子，似乎月老早有安排，記得要精心打扮一番。財運旺盛，適合行動，不要思慮過多或吹毛求疵，容易錯過好時機。工作上發揮出色，任務能順利完成。

【愛情運★★★★★】

易受身邊戀情影響，嚮往燦爛絢麗的愛情生活，也有機會邂逅一段曖昧情緣。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，有利運用口才，表達很有說服力。今日也有利與人競爭，比個高下。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，但不是從天而降的那一種。宜自己大膽去開發，而後才看得到財路。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正北方向

金牛座

短評：今天運勢略差，心中有點悶悶不樂。

【整體運★★☆☆☆】

容易受外界影響，稍有不如意就會傷感半天，別一個人哭泣，與伴侶聊聊天心裡會舒服很多。心情比較沮喪的時候並不適合幫助別人，因此有同事要你幫忙最好還是委婉拒絕吧。今天適合與伴侶泛舟，對方的溫柔會讓你開朗起來。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會遇到有緣人，深入交往還需要在溝通上多費心，趁熱打鐵才能增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

工作積極性不高，完全抱著只要完成任務就行的想法在工作，這將導致你處理事務的水準偏低。

【財富運★★★☆☆】

有點小迷糊，所以容易損失小財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 咖啡棕

開運方位：正東方向

雙子座

短評：普通的一天，財運稍微低迷。

【整體運★★★☆☆】

愛情平順，有伴侶的人偶有爭執，但很快就會過眼雲煙。財運稍微低迷，不適宜介入新的投資計劃，守成為妙。工作上進展順利，不過要注意自己的言行，小心因無意的小動作而給別人造成誤會。

【愛情運★★★☆☆】

不生氣是一種氣度，也是一種美，兩人生活宜懂得退讓，錯了就誠懇的說聲對不起吧。

【事業運★★★☆☆】

學習較吃力，很想學好卻感覺使不出勁。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在正財上，少玩樂透、彩券，切忌沉迷賭博，小心損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 睡蓮紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：今天頭腦敏銳，做事理性有原則。

【整體運★★★★☆】

愛情平淡而和睦，雙方都能保持一種平靜的心態相處，顯得較融洽。工作表現頗為出色，敏銳的直覺讓你輕易做出新的突破，得到上級的肯定與讚賞。晚上有機會與專業人士共同討論生財之道。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，沒有什特殊變化，兩性之間可以平和相處！

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算一類的工作。只要積極點，你的想法容易被採納！

【財富運★★★☆☆】

有利於主動向外發展，從事貿易、旅遊、運輸行業者，易在辛勞中得財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00am 杜鵑粉

開運方位：西北方向

獅子座

短評：消費應該適可而止。

【整體運★★☆☆☆】

適當注意自己的公共禮儀，在別人家裡或公共場所，行為舉止都應適宜，不要過於喧鬧；心思沒在理財上，對待金錢的概念模糊，一不小心就花費頗多；雖然很想學些新東西，但苦於沒有找到入門方法，效果不明顯。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易因為工作關係而結識談得來的異性朋友，想戀愛者應把握機會。

【事業運★★★☆☆】

會被惰性纏繞，明知道這樣不好，卻又不知從何改變。

【財富運★★☆☆☆】

莫名損財的機會多，例如：遭竊、家電毀損、生財器具毀損。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 脆梅青

開運方位：東南方向

處女座

短評：對於愛情，切記寧缺毋濫。

【整體運★★★☆☆】

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣。會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失。閒下來時心情莫名煩躁，不妨看看小說、聽聽舒緩的音樂，能使心情平復下來。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人相處愉快，在吃喝玩樂中感情不斷升溫；單身者眼光很高，難遇夢中人。

【事業運★★★☆☆】

很多任務都堆積在一起，應合理安排時間，分清事情的輕重緩急，有條理地進行處理！

【財富運★★☆☆☆】

有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 琥珀橙

開運方位：西南方向

天秤座

短評：放棄便也是開始。

【整體運★★☆☆☆】

看似已經出局的愛情又會出現轉機，再多給他一點時間，你們的愛情便又會有開始的機會哦！人際關係趨於緊張，略欠圓融，還是拿出點誠意好；今天無法單憑自己的實力獲得更多，需改善工作態度及工作方法才好。

【愛情運★★☆☆☆】

另一半顯得有些嘮叨，你可別表現出不耐煩的神情，他是為你好才會嘮叨說你喔！

【事業運★★☆☆☆】

在上司面前過於表現，小心讓別人誤以為你愛出風頭。

【財富運★★★☆☆】

稍有不慎易因官災而破財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00pm 檸檬綠

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：給自己信心，不要垂頭喪氣。

【整體運★☆☆☆☆】

今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，一些過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。

【愛情運★☆☆☆☆】

壞脾氣容易爆發的一天，對伴侶不要太挑剔，想想對方可愛的地方，可減少爭執。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，雜事多多，要耐著性子，否則恐欲速則不達。

【財富運★☆☆☆☆】

今日還是靜觀其變吧，潛在的風險太大了。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 蘭花紫

開運方位：西南方向

射手座

短評：不要畏懼困難，要勇敢向前。

【整體運★★★☆☆】

工作中會遇到一些阻礙，不要因此而垂頭喪氣，想辦法去解決才有希望。在追求愛情時會遇到一些打擊，可別洩氣，暗示自己「真愛是要靠自己主動爭取的」，會有不錯的助運功效。財運平順，收支平衡。

【愛情運★★★☆☆】

閒暇之時多與另一半互動，經過一番嬉戲打鬧會感覺很溫馨，彼此的心也會更貼近。

【事業運★★☆☆☆】

多與經驗豐富的前輩交流，在他們的幫助下，工作危機才有可能化解。

【財富運★★★☆☆】

雖然周轉錢財的功夫還不錯，但小心夜路走多了會遇到鬼。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 檸檬綠

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：快樂的一天，要接住丘比特之箭！

【整體運★★★★☆】

精打細算之面易突顯，頗受長輩讚賞。工作上特別積極，又願意吃苦，因此收穫良多。單身者可利用休息時間拜訪鄰居，帶上自己心愛的物品，為自己添上好運，會有美麗的邂逅。

【愛情運★★★★★】

變化多端的一天，愛情時好時壞，即便發生爭執都能圓滿收場，吵吵鬧鬧中也能讓彼此更恩愛喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合運用靈感來提升工作績效。無聊時不妨想想調整一下工作模式，從中可以得到不少樂趣呢！

【財富運★★★★☆】

你能妥善把握整體趨勢，今天會有不錯的進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 水晶紫

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：貴人助力強，人際優勢用得好會有不錯的收穫。

【整體運★★★☆☆】

今天運勢平順，家中的事情無需過多操心，家人會把一切安排妥當。你可以專心投入到工作中，遇到困難不妨多與上司、同事溝通，會獲得援助與支持。晚上抽點時間去親友家串門子，互相往來會為你帶來好運。

【愛情運★★☆☆☆】

遇到不太喜歡的桃花機率高，別因為寂寞而戀愛，對於無感的桃花直接拒絕為妙。

【事業運★★★★☆】

工作上進展順利，但還需要多加磨練自己的專業技術，以免他人說三道四。

【財富運★★★☆☆】

投資前要多參考他人意見，如果學識淺薄又獨斷獨行，吃虧的會是自己喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 夕陽橙

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：保持平和的心態，可提升運氣。

【整體運★★★★☆】

學生族由於太急躁而作業馬虎完成的情況較多，會讓老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的皮包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。

【愛情運★★★★☆】

單身者只要主動與異性接觸，就有機會遇到有緣人。有伴侶者多黏著對方，易有被呵護的感覺。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，動力不太足夠，有點怕壓力，做事情會有點迷糊呢！

【財富運★★★☆☆】

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，就能夠管理好當日的金錢了。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 白鋼銀

開運方位：西南方向

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