每日星座運勢／摩羯工作表現精神儀態 升職參考標準

2024-01-03

牡羊座

短評：多姿多彩，會是快樂的一天。

【整體運★★★☆☆】

單身者晚上約幾個好友出去走走，會有偶遇桃花的機會，別把自己弄得太緊張，自然一點就好。有種缺錢花的感覺，賺錢的慾望不斷升溫，有機會賺到外快。工作運佳，若能整理一下工作環境，工作幹勁會更足。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻間易有爭執，兩人都比較衝動，千萬別翻舊帳，否則矛盾會越來越大。

【事業運★★★★☆】

似乎所有的心事和煩惱都離你遠去，只要你一直保持樂觀的心態，任何事務都能被你輕鬆擺平。

【財富運★★☆☆☆】

忌投機，有利學習理財知識。多與久未聯繫的朋友聯絡，有機會獲得不錯的商機。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 芥末黃

開運方位：正南方向

金牛座

短評：今天你顯得特別節儉。

【整體運★★★☆☆】

很懂得節省，即使是適當的消費也會讓你不捨，小心這樣會讓異性覺得你很吝嗇，偶爾慷慨一些，對你的財務並無影響，還能給對方留下好印象，且有利於你們的發展；給同事一句問候，都能增進同事間的情誼。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾挺多，耐著性子別動怒了。

【事業運★★★☆☆】

頗為平淡，工作上沒有太大的變化，空閒時不妨多與同事聯絡感情，建立良好的人際關係。

【財富運★★★★☆】

採取速戰速決的投資戰略容易進財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00pm 墨玉綠

開運方位：西南方向

雙子座

短評：工作並不輕鬆，精神壓力較大。

【整體運★★★☆☆】

雙人愛情際遇較好，感情穩定，兩人在一起的時間有所增多。投資頗順利，貴人運強，得到的助力不容小覷。工作中有展現才華的機會，因自我要求過高，較難得到滿足，反而顯得很累。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運佳，有更多時間陪伴另一半，讓對方備感溫暖，你的付出也有回報。

【事業運★★★☆☆】

三個臭皮匠勝過一個諸葛亮，工作會遇到一些困難，但貴人相助讓你順利渡過難關。

【財富運★★★☆☆】

賭運不佳，別輕易嘗試賭博，否則恐有兵敗如山倒的窘境。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 夕陽橙

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：待人處事宜冷靜。

【整體運★★☆☆☆】

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流才能找到解決的方法。財運不佳，業務工作者別急於簽約，多留意各項條款，小心因疏忽而損財。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人少跟其他異性朋友有接觸，以免引來另一半的不滿及妒意。

【事業運★★☆☆☆】

因為不忍拒絕同事或上司的要求，中途插入的瑣事很多，會打破原有工作進度。

【財富運★★☆☆☆】

少逛街、少參加不必要的應酬，要有效控制支出。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 艷棗紅

開運方位：正西方向

獅子座

短評：幸運指數頗高，會有意外驚喜。

【整體運★★★★☆】

今天有機會獲得財神眷顧，有利賺取異性財，多與異性互動可增加財氣。愛情運平順，單身者有機會結識不錯的異性朋友，但想戀愛還得耐心等待。工作上易有小人使壞，放下得失心方可趨吉避凶。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是好事，如果掌控得太緊，反而會令對方吃不消喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個辛苦耕耘的日子，要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。

【財富運★★★★★】

理財計劃得宜，生活過得很寬裕。不妨逛街買些喜歡的物品，開心一下。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 玉米黃

開運方位：東南方向

處女座

短評：停止你的抱怨。

【整體運★☆☆☆☆】

工作遇到問題時你會比較愛發牢騷，抱怨不會讓你解決問題，積極面對才是解決的關鍵；與兄弟姐妹相處時千萬別發生口角，以免破壞感情；投資理財上順其自然，愛理不理，小心因此而漏財。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不佳，要謹防朋友給你出的愛情餿主意，易給你造成感情困擾。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感覺疲倦，因而做事情出現三分鐘熱度的情況。

【財富運★☆☆☆☆】

雖然節儉，但該送禮、請客來攀關係時也不會手軟。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

天秤座

短評：工作得心應手，人也精神抖擻。

【整體運★★★★★】

事業運上升，理論與實際相結合，一遇到問題都能及時解決。桃花運超炫，單身者多留意身邊對你示好的異性同事，有機會展開美妙情緣。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的金主。

【愛情運★★★★★】

有利談戀愛，有伴侶者不妨多膩在一起、多說情話，可增進感情；單身者多與朋友互動，可遇見愛情。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，相對的會顯得忙碌；不過呢，在忙碌中除了可以累積工作經驗外，還能讓自己獲得他人的認同喔！

【財富運★★★★☆】

財運順暢，股票族小有收穫，商務談判者有接到大訂單的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 櫻桃紅

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：付諸行動就對了。

【整體運★★★★☆】

想要關心對方又怕遭到拒絕，顯得越來越木訥，其實幫他泡杯咖啡的小舉動就能引起他的注意哦！財運佳，正財、偏財均有不錯的效益，再多點魄力便能有更好的發展；工作運勢大漲，身邊眼紅的人如雨後春筍般出現。

【愛情運★★★★☆】

單身者感情濃烈，對異性的一舉一動都很感興趣，有機會展開一段浪漫戀情。

【事業運★★★★☆】

有表現的機會，表達能力可望獲得發揮，而且說出來的話很有說服力，適合談判。

【財富運★★★★☆】

運用交際應酬獲財，進帳可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 秋葵綠

開運方位：正西方向

射手座

短評：有時候錯失的不僅僅只是機會。

【整體運★★☆☆☆】

股票投資者易錯失拋出、買進或轉手等機會，導致較嚴重的虧損。感情會出現一些波動，因自身情緒、壓力等問題弄得身心疲憊，連帶影響到感情，易產生「愛一個人好累」的消極情緒。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花雖多，但多是爛桃花，有伴侶的人應處理好與異性間的關係；單身者應懂得拒絕。

【事業運★★★☆☆】

其實你不用這麼小心翼翼，過度配合他人會讓你失去自我的唷！

【財富運★☆☆☆☆】

想要賺錢切勿太激進，更不可試圖用投機的手段牟取暴利。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 杜鵑粉

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：不要輕易接受他人的好意。

【整體運★★★☆☆】

今天可要避免衝動，小心自己因頭腦發脹而過早做出決定，反而錯過良緣。切忌一頭栽進炒得火熱的行業，倒是能從那些被你忽視的行業中覓得投資的潛力股。有機會得到上司的嘉獎，但令同事頗為眼紅。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題！

【事業運★★★★☆】

若有升職機會，除了工作表現外，身體語言所表現出來的精神狀態也會成為重要參考標準。因此，一定要注意儀態。

【財富運★★★☆☆】

今天有沒錢花的感覺，會為了沒錢而煩惱、不快樂。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 水晶紫

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：今天的貴人運不錯，日後應懂得投桃報李。

【整體運★★★★☆】

情感生活平淡，兩人的戀情感覺模糊不清，沒有承諾也讓你很沒安全感。會得到許多的幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手，要記得感恩。對工作行程有明確的安排，做事井然有序。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天，容易感動，有同情弱者的傾向，很受異性青睞。

【事業運★★★☆☆】

工作上不會有大的變動，按部就班的進行就可以了。工作之餘多和朋友聯絡一下感情，別讓友情因為忙碌而降溫了。

【財富運★★★★☆】

賭運頗佳，大有逢賭必贏之勢。不過，也要小心敗在名不見經傳的人物手中，提防不按牌理出牌的招數！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 可可棕

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：今天比較激動，容易有暴躁情緒。

【整體運★★☆☆☆】

感情上今天情緒激動，聽不進對方的意見，容易與對方出現意見不和的情況。工作上有些感情用事，處理事情顯得不太理性，輕易放棄只能讓事情越變越糟。今天適宜到圖書館看書，寧靜的氛圍很適合你。

【愛情運★☆☆☆☆】

固執己見容易破壞伴侶間的和諧關係，遇到爭執時不要急著解釋，先冷靜下來再嘗試溝通。

【事業運★★☆☆☆】

自尊心強的一面突顯，他人伸出援手也不願接受，不僅自己勞累，還容易傷友情。

【財富運★★☆☆☆】

非常惜財的日子，精於計算的態度易留給人一毛不拔的小氣印象。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正南方向

【延伸閱讀】

2023年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】

商品推薦