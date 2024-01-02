每日星座運勢／射手工作配合有默契 投資繼續持有

2024-01-02

牡羊座

短評：在工作上不可放入私情。

【整體運★★★★☆】

若公私混淆的話，不夠客觀的心態容易引起他人反感。不要輕易處理超越能力範圍之事，以免頻繁出錯。看看證券方面的報紙，搜集一些投資方面的有用訊息，日後能夠派上用場。單身者有邂逅夢中情人的好運氣。

【愛情運★★★★☆】

愛情運旺旺，多花點心思、時間在情人身上，別太硬邦邦喔，否則會造成愛情運降溫！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，顯得忙碌，事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

【財富運★★★☆☆】

對財務評估精準的一天，眼光不錯，購物容易買到物美價廉的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00am 葡萄紫

開運方位：正東方向

金牛座

短評：顯得粗心，有遺失錢財的傾向。

【整體運★★★☆☆】

今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔也不能亡羊補牢。工作上能抓住大方向，很有計劃原則，容易有收成，若能在細節處多留心，會有更好的成績。戀愛運較弱，宜等待時機。

【愛情運★★☆☆☆】

談錢傷感情，雙方之間容易為錢起紛爭喔！

【事業運★★★★☆】

事業運勢佳，有利求職。求職者不妨注意報紙上的徵才廣告或是網路上的求才訊息，易有不錯的機會。

【財富運★★☆☆☆】

對於錢財拿捏不準，不利錢財運作，免得因舉棋不定而徒增困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 祖母綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：「愛」要大聲說出來。

【整體運★★★★☆】

自己被困在沒有結果的單相思中，很想有一場轟轟烈烈的愛情，苦於沒有表白的勇氣，將愛大聲說出來會產生意想不到的效果哦；工作方面，礙於情面無法把事情做得完美，又害怕上司責備；下班後回家看望父母，盡孝能讓內心感到安穩。

【愛情運★★★★☆】

讓不開心的事統統滾蛋吧，享受浪漫的約會才是正事！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合採取守成的策略。切記亂無章法的運作，否則忙壞了自己也會忙壞了其他的同事！

【財富運★★★☆☆】

出手大方、慷慨的一天。荷包有錢不容易留住，適合請客來經營人際關係。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 墨玉綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：忽冷忽熱的情緒，對工作影響頗大。

【整體運★★☆☆☆】

只有適當地控制自己的情緒，在工作上才會暢通無阻，反之對自己很不利。財富的積累也不是一朝一夕的事情，不可抱著賭博的心態來投資，不然易損失慘重。偷閒出外走走，對安撫情緒很有效。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易在職場中遇到對你有好感的異性；戀愛中的人易感受到戀人的真情。

【事業運★☆☆☆☆】

務必秉持吃苦耐勞的精神熬過忙碌的一天，無謂的焦慮只會讓你困難重重。

【財富運★★☆☆☆】

注意財務的控管，盡可能的不要負債。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00am 淺海藍

開運方位：正南方向

獅子座

短評：展露微笑待人處事，會為你帶來好運。

【整體運★★★★☆】

今天你的心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時刻提防爛桃花哦！財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大。工作上不斷接到新的任務，但不乏他人的幫助。

【愛情運★★★☆☆】

今日適合精神交流，多一點關心、噓寒問暖，讓情人感動一下吧！

【事業運★★★★☆】

事業上能攻能守，靈活運作。只要懂得尊敬職場前輩，會獲得更多職場資源。

【財富運★★★★☆】

財運一路暢通，各方面的力量凝聚起來，一切在平穩增長中。也要適當地控制發展速度，避免進展過快所帶來的負面影響。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 寶石藍

開運方位：東南方向

處女座

短評：眼光敏銳，適合購物。

【整體運★★★☆☆】

接觸異性的機會多，在交際場合易遇到頗有好感的對象，但談感情還需要時間加深彼此的了解。工作平順，能輕鬆地掌握好進度；多與同事互動，會有不錯的收獲。閒暇時不妨到商場逛逛，容易找到物美價廉的商品。

【愛情運★★★☆☆】

感情上別太在意所發生的小事，那只是一時的低潮罷了。

【事業運★★★☆☆】

雖然面臨較大的工作壓力，但多能樂觀對待，易因貴人相助而渡過難關。

【財富運★★★★☆】

多了解市場訊息，把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 瑪瑙黑

開運方位：東北方向

天秤座

短評：運勢較差，情緒混亂的一天。

【整體運★★☆☆☆】

工作上會遇到棘手的問題，易引起暴躁的脾氣，難以冷靜下來。可以聽聽音樂，做幾個深呼吸，盡量放鬆心情，才能找到問題的原因。財運較差，捏緊荷包免得無法控制購物的衝動，致使錢財不知不覺流失。

【愛情運★★★☆☆】

倘若兩個人在一起覺得有點黏膩了，可以適當分開一段時間，會有小別勝新婚的喜悅喔！

【事業運★★☆☆☆】

有些以自我為中心，聽不進其他人的意見，這樣的態度會讓你的工作很難完成進度。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太好，注意入不敷出，寅吃卯糧。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 和闐玉白

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：顯得急躁，做事缺乏耐性。

【整體運★☆☆☆☆】

不要過多依賴於投資環境，盲目相信別人的推介，自己的實際情況才是你投資時應考慮的問題。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，應小心自己的言行。可能的話今天就多動動身子骨，安排些健身運動會給你帶來好心情。

【愛情運★☆☆☆☆】

易感孤獨寂寞，可主動安排聚會，約朋友一起參加戶外活動，可提升愛情運。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，急躁、好大喜功容易惹得一身腥，乖乖的把份內事完成比較重要喔！

【財富運★★☆☆☆】

小氣財神附身，在小氣中雖可囤積財富，然恐使人際關係不佳。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 杜鵑粉

開運方位：西北方向

射手座

短評：相當歡暢的一天，各種事情都順利無比。

【整體運★★★★★】

郎情妾意、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。工作上與同事的配合超有默契，能讓事業進展得有聲有色。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

【愛情運★★★★★】

在跟伴侶溝通交流時，宜敞開心扉，分享心情，可有效提升親密關係。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，心智易被開啟。遇到小瓶頸時，最能發揮足智多謀的長才。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯唷！好運多半與工作有關，例如：工作表現優異而獲得犒賞！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 蜜瓜黃

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：真誠的付出，必有所收穫。

【整體運★★★☆☆】

謙和的態度，有助人際關係的提升，也能結交到不少心靈相通、資歷不錯的朋友。對心儀的對象要勇於表達你的感情，你的付出能獲得對方善意的回應。豐富的經驗是你工作的資本，即使遇到一點小難題也能妥善處理。

【愛情運★★★☆☆】

散發出自信的魅力，特別能吸引異性目光，但桃花太多也增加了困擾，對待感情應慎重。

【事業運★★★★☆】

積極熱情的工作態度不僅讓你取得好業績，也積累了更多的工作經驗，競爭力在不斷增強。

【財富運★★☆☆☆】

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳下特別容易弄壞東西！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00am 青金石藍

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：適當安排運動，會讓你身心愉快。

【整體運★★☆☆☆】

感情出現微妙變化，你的熱情會遇到對方的冷漠，內心頗有不平，需自我調適。健康方面會出現小小的狀況，小心因不良的生活習慣而導致精神不振，需合理安排作息，適當運動。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人彼此間的互動減少，感情易變淡；單身者與異性接觸的機會多，但仍感寂寞。單身者有機會結識極具異域風情的異性；戀愛中的人多安排約會，容易有驚喜。

【事業運★★☆☆☆】

不好的情緒往往會影響你的判斷力，好好梳理一下心情，讓工作進展更順利！

【財富運★☆☆☆☆】

財運不穩定，要克制衝動。大筆金錢支出要多與家人商量，孤注一擲會損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 萊姆黃

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：對金錢的敏銳度較高，把握得好會有不錯的進帳。

【整體運★★★☆☆】

工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、招貼，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹，結識不錯的異性朋友。

【愛情運★★★☆☆】

與朋友聚會的同時，也別冷落了另一半，把他介紹給重要的朋友認識吧！

【事業運★★☆☆☆】

顯得憂心焦慮，老擔心自己做得不夠好，不在意眼前得失才能減輕心理負擔。

【財富運★★★★☆】

只要你今天的表現夠討喜，夠惹人喜歡，暗財運就特別旺。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 大理石灰

開運方位：正東方向

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