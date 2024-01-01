每日星座運勢／天蠍參加大型演唱會 得釋放壞情緒

2024-01-01

牡羊座

短評：能力突顯的一天。

【整體運★★★★☆】

文藝工作者富有創作的激情，靈感不斷，會寫出優美的文章，可望廣受好評。緣份來得好，單身女性很有可能接到優秀男同事射來的丘比特之箭。投資上思前想後，顧忌太多反而容易錯過機會。

【愛情運★★★★☆】

桃花運旺盛，單身者多注意工作上往來的客戶，有機會結識志趣相投的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

情緒能保持在愉悅的狀態，喜歡追求輕鬆而有效率的辦事方式，因此手頭的事情都能迅速、有效的解決。

【財富運★★★☆☆】

把偏財方面的事託付給信任的人吧！別人抱著無所謂的態度去做，反而會給你帶來好運，好比讓別人幫你填寫樂透號碼，中獎率反而更高呢！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 睡蓮紫

開運方位：西北方向

金牛座

短評：工作快樂，但是財運不樂觀。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶的人和異性朋友交往要把握分寸，以免對方吃醋、鬧彆扭。精力旺盛，雖然工作難得完美，但是自己能明顯感受到工作能力的提高。財運較弱，股票被套牢的機率高，不如選擇基金這種收益穩定的投資方式。

【愛情運★★★★☆】

很願意為對方付出，對伴侶有求必應，但有時也要讓對方學著獨立才好喔！

【事業運★★★☆☆】

千萬別輕易給人家允諾，尤其是沒有十足把握的事情，不然你的計劃很難圓滿實現。

【財富運★★☆☆☆】

今日腦力思考頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 香檳金

開運方位：正北方向

雙子座

短評：留心說話語氣，平和表達。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情運不錯，相約戀人一起看場愛情電影，或者去河畔吹吹風，都是不錯的選擇。財運方面比較平常，沒有什麼特別的變動。工作中易與同事起口舌之爭，需注意自己的言行，一些無謂的爭執能免則免。

【愛情運★★★★☆】

適合表白的日子。暗戀者可大膽說出你的愛，容易獲得滿意的回應！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情要忙，聽點音樂會許能稍加改善！

【財富運★★★☆☆】

賺錢機會有限，還是務實一點，別做白日夢唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 竹葉青

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：慾望過盛，需稍加抑制。

【整體運★★★☆☆】

看到自己愛的人和別的異性在一起，心裡有些不爽快，那就假裝不在意，反而容易讓對方向你主動坦白。購物易遇到口才極佳的推銷員，讓你難以抵擋誘惑。不喜歡主動跟同事溝通者，有被公司員工差別對待的危機。

【愛情運★★★☆☆】

與異性交流的慾望強烈，話顯得特別多，若不注意克制言行，有惹對方厭惡的可能。

【事業運★★☆☆☆】

工作態度不佳，有不懂裝懂的傾向，小心搬起石頭砸了自己的腳。

【財富運★★★☆☆】

機運不錯，但機運之財並非要你去投機，而是去尋覓投資管道。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00pm 淺海藍

開運方位：正東方向

獅子座

短評：積極上進，敢於爭取。

【整體運★★☆☆☆】

單身者容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變。找個別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展。工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒波動較大，與另一半相處易有摩擦，少待在一起可減少爭吵；單身者桃花較少。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，穩紮穩打才能把事情做得妥妥當當。

【財富運★★☆☆☆】

外出時注意身邊的陌生人，提防小偷。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 墨玉綠

開運方位：正北方向

處女座

短評：適時的改變也是一種情調。

【整體運★★★★☆】

平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火；經濟許可的朋友可以去戶外活動，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。

【愛情運★★★★☆】

恭喜你，你的表白正是他所期待的。加油啊！

【事業運★★★☆☆】

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，會不經意地恍神；被上司逮到，不免是一番責備喔！

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，容易把錢花在吃喝玩樂的享受上。別忘了把該繳的帳單繳清唷。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 湖水綠

開運方位：正西方向

天秤座

短評：心態決定發展。

【整體運★★★☆☆】

莫妄想將自己的意志強加給對方，否則易引起對方的不滿而導致矛盾激化。無功不受祿，有些幫助需要付出十倍的回饋。不怕辛苦便是最好的工作態度，今天有不錯的表現機會。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾也挺多的，要耐著性子別動怒。

【事業運★★★☆☆】

過分相信自己的直覺，很容易因為直覺錯誤而導致失誤的出現，憑藉自我感覺的同時，也要稍微的結合實際狀況。

【財富運★★☆☆☆】

今日開銷大，趁著今日把固定支出快快繳清，免得把錢花在不必要的地方上喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 辣椒紅

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：對待他人，還是寬容一些的好。

【整體運★★★★☆】

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得以充分地釋放。戀愛者易遇上戀人的老相好，別太在意，以免雙方都不悅。炒股票者預感較強，能及時在大盤下跌時火速拋出，把損失減到最小。

【愛情運★★★☆☆】

今日容易被眼前的孤單寂寞迷惑，無法確定自己的心意，想戀愛不易。

【事業運★★★★☆】

外界的助力很強，尤其是人緣好的人，特別容易在與人互動中產生喜悅心情。

【財富運★★★★☆】

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 深海藍

開運方位：正西方向

射手座

短評：生活平淡簡單，女生要特別注意健康。

【整體運★★☆☆☆】

愛情較順利，與對方一起散步都會覺得甜蜜，有種倍受呵護的感覺。財運一般，生活過得很平淡，健康容易出現小紅燈，會有部分錢財支出。工作積極性較高，好心情讓你看起來充滿活力，效率不斷提高。

【愛情運★★★☆☆】

把談情說愛的事先放一邊，宜把重心放在工作和自我充實上，才不會覺得寂寞。

【事業運★★★☆☆】

會充分感受到同事間的競爭，只要你能發揮出自己的能力，就能在競爭中取得優勢。

【財富運★☆☆☆☆】

沒有從天而降的財運，應積極開源。今日可多出門走動，向親友打聽賺錢門路。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 杜鵑粉

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：情緒低落，生活中的挫折易讓你受打擊。

【整體運★☆☆☆☆】

人際關係易出現摩擦，別人說話的時候最好不要插嘴，以免遭受別人的惡語相向。感情方面有點為情所困，摸不清對方的心態會讓你心情煩悶無比。投資運比較被動，沒有好的機會，有餘錢的話還是儲蓄起來比較好。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者戀愛運不強，宜把重心放在工作上；已婚者則應多製造生活情趣，讓愛情保鮮。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，有意氣用事、疑神疑鬼的傾向，擺正心態，切勿被不良情緒左右。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣變化多端的一天，易有金錢損失。投資理財上應有計劃，突發其想易蒙受虧損。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 深海藍

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：情緒較低落，感慨頗多。

【整體運★★☆☆☆】

今天戀愛中人為著自己的事情而奔忙，沒什麼時間和戀人聚在一起。財運穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。適合做點輕量運動，比如健身操，會讓身心愉快。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者注意自己的言行舉止，易引起另一半懷疑，影響彼此感情；單身者易遇到爛桃花。

【事業運★★☆☆☆】

運勢不佳，顯得有些自我，讓人難以親近，容易造成機會流失、計劃難以達成。

【財富運★★★☆☆】

賭性較強，可偏偏財運不太好，如果想留住錢財，千萬別玩金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00pm 琉璃銀

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：值得慶賀的一天。

【整體運★★★★★】

積極參加朋友的聚會，會玩得很盡興，加上鮮亮的裝扮，讓你在派對上大受歡迎；藉著貴人的東風，今天在職場有風光的機會；先前的投資可望在今天嚐到甜頭，可以與之前幫助你的人分享豐碩成果。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很順，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，可以大膽嘗試不敢做的事情；主動點，積極點，會有正面的進展。

【財富運★★★★★】

財氣順暢，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 脆梅青

開運方位：西北方向

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