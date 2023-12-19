【雙星組合2.0】太陽巨門 - 高調還是低調？ 是變調還是走調？

主暗的巨門星遇上了充滿了光與熱的太陽，就成了「明日驅暗」: 太陽明亮、熱情的特質，降低了巨門暗黑個性的負面影響。

用最淺層的角度來解讀這段描述，就是代表光明的太陽，戰勝了代表黑暗的巨門。

太陽坐命的人自然感覺良好，認為這個世界沒有我就不行，無論要「驅暗」(針對巨門)還是要「驅孤」(針對天梁)，太陽簡直就是「萬用清潔劑」。

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巨門坐命的人自然感覺不以為然: 我所代表的是「幽微」，是「隱晦」，是「幽暗」；既然「太陽底下沒有新鮮事」，那麼太陽的明亮、熱情，只不過是一種「庸俗」、「從眾」與「淺薄」運作後的產物。

人類肉眼可以辨識的「灰階」就有256種，這種複雜度與細膩度，豈是「一片慘白」的光明可以比擬的？ (所以巨門是灰階而不是黑階？)

巨門和太陽可以互看不順眼，但是當這兩種看似衝突與矛盾的特質，同時作用在自己身上時，說誰是誰非，看來都是打臉自己的一掌。

太陽的高調與巨門的低調

太陽坐命生性『張揚』，尤其是廟旺的太陽。

那麼，什麼是『張揚』呢？

用白話文來解釋，『張揚』可以說是「在我身上所發生的事，我的想法，我都想讓大家知道！而且越多人知道越好！」

你也可以說這叫做「高調」。

在夏天(也就是太陽的熱力最旺盛的季節)，只要你一出門，自然界中的太陽就會一直用它的方法來提醒你「太陽無處不在」。(這時你可以想像后羿的心情！)

凡事都是比較出來的，不是說「沒有比較，沒有傷害」嗎？

相對於太陽的高調，比較低調的，就屬巨門了！

沒辦法，誰教巨門「主暗」呢？

同樣是檯面上的人物，兩個人的年紀也沒差多少，生長的年代也差不多；一個是廟旺的太陽，對宮太陰，另一個則是「石中隱玉」的巨門(午宮)。

面對重疾纏身，低調的巨門選擇封鎖消息，甚至在交代後事時，希望在他過世兩年後再對外公開。

高調的太陽，則在罹患重病之初，就不斷地詔告世人「我生病了，而且病得不輕！」

甚至還寫了一本書，紀錄生病後的心境與感慨。

對宮的太陰，本來就具有「傷春悲秋」的特質，細膩的情感訴求，文章寫來格外絲絲動人。

以相同的邏輯來看，寅位的太陽亮度較高，因此太陽的光芒強壓巨門。巨門的謹慎小心與懷疑依舊存在，只是大部分的時間都躲在太陽高調強勢言行的背後，伺機而動。

申位的太陽亮度與熱力較低，驅暗能力較弱(AKA比較不庸俗)，因此巨門的特質得以彰顯，會比寅位坐命者低調一些。

在一般的情況下，寅申位的太陽巨門坐命者，遷移宮都是空宮。

廣義的遷移宮代表坐命者人際關係的好壞與旺弱; 當遷移宮是空宮，則借用命宮的主星作為觀察依據; 至於星曜組合是廟旺還是落陷，則要以遷移宮所在的地支，作為參照的基準。

寅位的坐命者，命宮中太陽巨門屬於廟旺等級，但是遷移宮(申位)借用太陽巨門時，太陽巨門在申位亮度較弱，未達廟旺等級; 也意味著寅位的坐命者，在人際關係面向的經營能力較弱。

申位的坐命者，命宮中太陽巨門未達廟旺等級，但是遷移宮(寅位)借用太陽巨門時，太陽巨門在寅位亮度較強，已達廟旺等級; 也意味著申位的坐命者，在人際關係面向的經營能力較強。

命宮的太陽廟旺(寅位)，意味著坐命者較強勢，人際關係就會比較弱(申位的借用太陽巨門)。

命宮的太陽亮度較低(申位)，意味著坐命者較低調，人際關係就會比較強(寅位的借用太陽巨門)。

這種命宮個性強弱與人際關係好壞的相互呼應，頗具有「北風與太陽」的人生禪意。(怎麼又是太陽？太陽真是無所不在！)

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空宮是彈性，還是泥淖？

太陽巨門所處的紫殺盤，十二宮之中有四個宮位沒有主星；意味著紫殺盤的坐命者在許多人生面向，受到環境、機遇的影響較大，主導力量較差。

仔細探究原因：命盤上星曜的組合，本就是兩組星曜交互作用的結果。

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兩組星曜的數量總和是固定的(其實就是十四顆主星)，而星曜所要置放的宮位總數也是固定的(十二個宮位); 因此當交互作用之後所產生的雙星組合數量較多，也意味著空宮的數量比較多。

這個道理其實也不難理解：當十四顆主星要擺放在十二個宮位中，如果要讓每個宮位都有星曜，那麼將有十個宮位宮內僅有一顆主星，另外兩個宮位各有兩顆主星(雙星組合)。

因此，只要某個盤型當中的雙星組合的數量超過兩組，就意味著這個盤型中必然會有空宮。

舉例來說，當某個盤型共有三組雙星組合(共計六顆主星佔據三個宮位)，那麼剩下的八顆主星勢必無法完全填滿九個宮位，而至少留下一個空宮。

而紫殺盤共計有六組雙星組合(僅有天府與天相是單獨存在)，也意味著這個盤型共有四個空宮，也是空宮數最多的盤型。

相較於宮內為單星主導，雙星組合所在的宮位是兩顆主星共同主導; 雖說共同主導，但是星曜受到宮位、同宮星曜的影響，本來就有主導性的強弱之分，會較宮內為單星主導的狀況來得更複雜，本來就是不爭的事實。(一個單位有雙首長，管理上的難度本來就會增加，不是嗎？)

紫殺盤不僅有為數最多的雙星組合，更有數量最多的空宮; 雙星主導固然複雜，空宮雖說具有彈性，但也增添了許多不確定性。

這也就是紫殺盤的坐命者容易受環境、機遇影響的主要原因。

而太陽巨門的三方四正中，僅有本宮(命宮)有主星，對宮及三合中的其他兩宮都沒有主星。

如果將對宮及三合中的其他兩宮視為一個輔佐本宮(命宮)的團隊來看，太陽巨門的團隊都是「傭兵」，東借一個、西借一個，都不是本身可以完全操控的實質力量。

這麼一來，太陽巨門便像是一個有想法、有個性的領導者，但是並沒有強而有力的團隊來協助它；或是說得一口遠大、美好的願景，但是執行力與做事方法卻跟不上想法，而容易事倍功半、徒勞無功。

尤其是當煞星或是祿存進入這些空宮時，對於太陽巨門的負面影響更是雪上加霜。

空宮最大的問題就是宮內沒有十四主星，就好像家中沒有大人。

煞星就好像家中所飼養的大型犬；家中有大人，雖然難免還是會有狗咬主人的情形發生，但也代表對這些大型犬多少還有牽制、管束的力量。

但是，如果家中沒有大人(主星)，不僅家中(宮內)會被大型犬(煞星)搞得凌亂不堪、一蹋糊塗，大型犬更有可能跑出家門去騷擾、攻擊對門的鄰居(對宮)，造成更大的傷害。

祿存則像是家中存有貴重的物品，如果家中(宮內)沒有大人(主星)，就代表缺乏對貴重物品的實質保護力；那麼就會引來鄰居的覬覦，而受到攻擊(祿存的臨宮必有煞星擎羊與陀羅)。

這個祿存單獨存在的宮位，就有點像是某個人拿到了一塊稀世寶玉，卻無力保護，而形成「匹夫無罪，懷璧其罪」，倒不如讓這個宮位維持什麼也沒有的空宮。

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如果這些缺乏主星的空宮有文昌或文曲進入，而煞星與祿存進入有強勢主星駐守的宮位，太陽巨門深陷(煞星)泥淖的風險便會降低許多。

太陽巨門與環伺在外文昌、文曲的組合，會讓坐命者的氣質得以提升，言行舉止多了幾分的溫文儒雅; 即便個性依然強勢、犀利，但是多了理性與溫柔，自然有助於人生的發展。

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