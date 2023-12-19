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周五冬至到！8大招財開運法 誤觸禁忌恐陰氣過旺衰整年

聯合新聞網／ 綜合報導
冬至除了吃湯圓外，還有6大禁忌、8大習俗要遵守。圖／聯合報系資料照
冬至除了吃湯圓外，還有6大禁忌、8大習俗要遵守。圖／聯合報系資料照

今年冬至落在12月22日，是一年當中黑夜最長、白天最短的日子，過了這一天將會白天變長、夜晚變短，來到陽氣初始的狀態。小孟老師提醒有6大禁忌、8大習俗要遵守，如果不小心誤觸，可能會壞了磁場，影響來年運途。

冬至禁忌

一、不可以行房

冬至氣溫較低，陰氣旺盛，男女行房過程中精力太旺盛可能導致陽氣外洩、陰氣入體，容易傷到元神。

二、晚上避免旅遊外出

《周禮春官神仕》中提到「以冬日至，致天神人鬼」，因此冬至被古代人視為鬼節，建議晚上21：00後不要外出，若必須外出一趟可隨身攜帶鹽巴。

三、嫁出去的媳婦不要回娘家

冬至這天氣溫低寒，倘若媳婦回娘家路途遙遠，萬一途中感冒生病了，回娘家後會有傳染給公婆的風險。由於公婆年事已高，萬一冬天生病會更加嚴重，因此冬至媳婦不宜回娘家。

四、不宜熬夜晚睡

冬至天氣相當寒冷，太晚入睡容易導致陽氣下降、陰氣旺盛，進而造成氣場欠佳。此外，冬至有小過年的意涵，倘若陰氣旺盛會影響來年運途

五、湯圓要吃雙數

冬至吃湯圓一定要雙數不可以是單數，因為單數有形影孤單的意涵，導致來年容易感到孤獨寂寞；至於雙數則代表成雙成對，象徵新的一年能夠幸福圓滿，添歲又添福。

六、忌逞兇鬥狠

冬至為節氣變化之日，情人朋友外出切忌吵架動怒，以免氣場轉換壞了磁場

冬至習俗

一、祭拜神明祖先

許多人會在冬至的白天祭拜神明、祖先和地基主，以便感謝神靈過去一年的辛苦護持，並祈盼來年再多加幫忙保佑。

供品：三牲、四果、湯圓3碗、發粿、茶或酒3杯。

紙錢：拜神明使用刈金、壽金、地公金；拜祖先使用刈金或銀紙都可以。

二、吃湯圓

冬至吃湯圓代表圓滿如意，單身者可旺桃花，想要求財者會出現財富圓滿如意，人際關係上也會人事滿滿，並且家庭和樂幸福美滿，建議紅白湯圓一起吃，可以陰陽調合旺5年。另外民間有「吃了湯圓大一歲」之說，因此讓小孩吃湯圓，會有添歲的意涵。

三、吃水餃

冬至吃水餃可以旺財富，因為餃子象徵財寶，吃下後能讓人財氣飽滿，招財進寶。

四、吃豬腳麵線

冬至吃豬腳麵線能去除穢氣煞氣，還能延壽破除太歲。

五、吃年糕

冬至過了之後，代表陽氣的開始，也象徵新的氣息，因此吃甜甜的年糕象徵好過冬，也代表新一年的開始。

六、送鞋

唐朝《中華古今注》記：「漢有繡鴛鴦履，昭帝令冬至日上舅、姑」。古人在冬至這天，晚輩會買鞋子送給舅舅與姑姑，演變到現今，成了舅舅與姑姑送鞋給外甥、侄兒的習俗，象徵幫晚輩添歲。

七、進補

冬至黑夜較長也較冷，因此適合冬令進補，建議可以在這一天燉羊肉或煮麻油雞湯來喝。

八、吃餛飩

南宋時民間有「冬至餛飩夏至麵」的俗諺。由於冬至這天白晝短黑夜長，隔天就恢復為白天長夜晚短，有混沌初開的意謂，如同盤古開天闢地般祝賀大地初始，也代表惡運結束，好運將來。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

冬至

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