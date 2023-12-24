殺破狼週運勢／2星座當心「血光之災」白羊年終獎金變多了

殺破狼2023年12月25日～12月31日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，金星本週尚在財務宮位行進，木星在金錢宮位行進，今年會領到比以往還多的年終獎金，已經開始計劃如何運用這些錢了。但由於金星與木星相位皆不良，目前只聞樓梯響，尚未看到實質的資金入帳。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的太陽受到海王星影響，不論是自己或是部屬，處理例行公事時都有丟三落四的現象。由於在職場上的表現會被人用放大鏡檢視，此時就算是犯點小錯，都會被人找碴，因此行事小心謹慎為佳。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，某個家人較為情緒化，很容易發生不愉快的爭執。需要搬家的白羊座，本週會很快速地將行李打包好，入住新居，居住問題塵埃落定。

學業運方面，水星退行至學業宮位，與火星合相，要驗收的功課堆積如山，交出的作業或報告還被無情地退件，課業壓力非常大。某些白羊座則是要當心寫完的報告沒有存檔或備份，需要重做，感到十分崩潰。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星本週尚在感情宮位行進，有穩定伴侶的人會把握好每一刻能好好相處的時間，情感甜蜜。曖昧中的金牛座，喜歡的人有別的追求者，把握本週與對方表明心意，他等待你表態已經很久了。

面試運、考試運方面，滿月發生在面試、考試宮位，等待面試結果，會收到錄取通知。參加國考的金牛座，成績獲得確認，並得知可以分發的單位，塵埃落定。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星退行回財務宮位，與火星合相，同時受到海王星影響，會因為行車糾紛或是被人詐騙而破財，這段時間除了注意交通規則之外，也要小心各類的詐騙手法。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與海王星相位皆不良，不慎惹上麻煩的人物，最好低頭道歉，不要硬碰硬，以免婁子越捅越大，難以收拾。某些金牛座會被信任的朋友出賣或背叛，變得社恐，難以信任任何人。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，水星逆行回感情宮位，與火星合相，會與前任再度聯絡，雖然在情感層面上不希望再有所牽連，但肉體關係上卻情不自禁地藕斷絲連。某些雙子座會在一些場合巧遇過去曾經喜歡的人，兩人因此又再度熱絡起來。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，會清償掉某筆分期付款的債務，無債一身輕。某些雙子座則是因為投資，賺到了一些資金，在花錢時出手也會比較大方，容易衝動消費，買一些小廢物。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的金星受到志業宮位的土星影響，被迫承接一個表面看似光鮮亮麗，實質上卻吃力不討好的職務。某些雙子座被拔擢成為主管，但待遇也沒有變得比較好，工作量還增加，還不如過去當個小螺絲釘來得快樂。

健康運方面，本週金星尚停留在健康宮位行進，當心著涼感冒，或遭到病毒感染，引發喉嚨發炎。太陽在疾厄宮位行進，受到滿月能量影響，需注意心血管方面的疾病，當心吃壞肚子，女性需注意婦科問題。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，木星、天王星齊聚在人際關係宮位，天王星與海外宮位的海王星有良好連結，會有許多機會與來自異國的朋友交流，或是需要到國外，必須使用大量的外語與當地人交談。

感情運方面，滿月發生在命宮，金星亦在戀愛宮位行進，與情感對象的關係塵埃落定，可能在和平的狀態下結束情感關係，或是與對方有進一步的發展，結局都會是自己滿意的。

本週須注意的部分

工作運方面，水星退行回工作宮位，與火星合相，有些文件或是案子需要不斷地修正內容，讓你感到心煩，同時工作量堆積如山，消化得很緩慢，每天都要加班，感到倦怠。

健康運方面，水星退行回健康宮位，與火星合相，工作嚴重過勞，免疫系統變差，陳年痼疾復發。容易著涼感冒，或是遭到病毒感染，呼吸系統發炎。同時，需注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，水星退行回戀愛宮位，與火星合相。與過去曾經喜歡的人重逢，會和對方發生肉體關係，確認彼此是否還有感覺存在，有些獅子座會因此與對方復合，但也可能只是一夜的激情，兩人決定以開放式的關係往來。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽進入工作宮位，受到滿月能量影響，在職場的表現受到主管重視，甚至支撐著整個團隊的重責大任，在滿月期間，會有些壞情緒，不懂自己為何要為工作付出這麼多心力，甚至有辭職的念頭。

金錢運方面，在財務宮位的海王星與土星相位皆不良，家人會需要你幫忙處理財務的問題，很多是負債。有投資習慣的獅子座，可能抵押了房產，投資標的卻不斷下探，承受龐大壓力。

健康運方面，太陽與冥王星齊聚在健康宮位，當心過勞引發心血管方面的問題，泌尿系統也容易發炎，太陽受到在精神宮位滿月的影響，本週睡眠狀況不理想，還會感到莫名的憂鬱。

處女座：

整體運勢

旅遊運方面，金星在旅遊宮位行進，會找到很會規劃行程的旅伴，帶你到不為人知的地方探險，發現了美妙的秘境。某些處女座則是會去乘坐豪華郵輪，或是到渡假村放鬆，讓自己放空。

工作運方面，金星在面試、考試宮位行進，面試新工作很快就能收到錄取通知，讓你喜出望外。參加各類考試或認證的處女座，成績會通過門檻，順利分發到公務單位服務。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，會在此時退出一個團體，或是與一些朋友分道揚鑣。某些處女座則是因為太愛管閒事，或是因為情感糾紛，被週遭的朋友封鎖。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到滿月能量影響，目前的情感受到第三者影響，決定與對方分手或是暫時分居。某些處女座腳踏兩條船，卻可能落得兩頭落空的下場。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，金星本週尚在金錢宮位行進，與工作宮位的土星連結，會領到為數不少的加班費。為了慰勞這段日子的辛苦，會去昂貴的餐廳吃飯，或是從事奢侈的消費來犒賞自己。

工作運方面，滿月發生在志業宮位，卸下一個職務或任務，終於可以輕鬆一陣子了。某些天秤座則是把一些工作收尾完成，已經受不了操勞的日子，會在此時離職。

本週須注意的部分

交通運方面，逆行的水星退行至交通宮位，與火星呈現合相，交通工具經常半路拋錨，必須常做保養。駕駛車輛容易遇到行車糾紛，被開罰單的機率也較高，即使是走路或是通勤，也會遇到冒失的司機，在這段時間請特別注意交通安全。

感情運方面，天王星與木星齊聚慾望宮位，木星受到冥王星影響，情感對象似乎只把你當成洩慾的工具，在情感上並沒有讓你獲得慰藉，會懷疑自己的情感是否有價值。單身的天秤座容易尋求一夜情解決生理需求，當心惹上爛桃花。

天蠍座：

整體運勢

學業運方面，滿月發生在學業宮位，會把這學期該交的作業與報告都完成，塵埃落定，某些天蠍座想到海外當交換學生，或是去留學，本週會將許多申請的文件都準備好，等待審核。

人關係方面，金星本週尚在命宮行進，與許多朋友邀約見面，心情很愉快。某些天蠍座會在一些社交場合中邂逅怦然心動的對象，但這段時間遇到的對象很多是爛桃花，多觀察一陣子為佳。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星與受到命宮的金星影響，同時在戀愛宮位的海王星、土星相位皆不良，不要執著於當下的感覺，一旦陷入愛戀，將因為難以處理的情感問題而感到困擾。

金錢運方面，水星退行回金錢宮位，與火星合相，被拖欠一筆報酬，並有許多預期之外的生活花費，生活捉襟見肘。某些天蠍座則是生活開銷嚴重透支，帳單必須使用信用卡分期付款來繳清。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，某筆分期付款的帳單終於繳完，無債一身輕。有投資習慣的射手座，會趁著標的上漲，獲利了結，然後再找適當的時機重新佈局，逢低買進。

感情運方面，金星週末將進入命宮，與暗戀的對象有接觸的機會，可以對他表示一些好感。有穩定關係的射手座，情感對象會想好好補償你，送些小禮物討你的歡心。

本週須注意的部分

工作運方面，水星逆行至命宮，與火星合相，同時在工作宮位的天王星、木星相位皆不良，工作上總有突發狀況發生，或是有太多文件需要不斷修正，職場一團混亂，心情也感到煩躁。

健康運方面，水星逆行至命宮，與火星合相，當心著涼感冒，或遭到病毒感染，呼吸系統發炎，有些痼疾會在此時復發，當心血光之災，容易發生意外傷害，這段時間一旦生病或受傷，會需要花較長的時間才能康復。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，金星在人際關係宮位行進，會有許多交際應酬的邀約，並收到許多朋友餽贈的禮物。某些摩羯座在參加一些活動時，會得到他人的好感，或是初入新的團體時，受到善意的對待。

工作運方面，太陽在命宮行進，水星亦退離了命宮，在職場中，危機處理得宜，受到許多人的矚目，某些摩羯座吃苦耐勞、做事細心，在工作領域中的表現鶴立雞群，是團隊中不可或缺的人物。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情、伴侶宮位，與情感對象之間有不愉快的事情發生，甚至因此決定分手。某些摩羯座對於目前的情感會感到倦怠，因此採取冷處理或是封鎖對方，思考自己是否還愛著對方。

交通運方面，在交通宮位的海王星與土星相位皆不良，常因為睡過頭或班車誤點，造成你通勤遲到。外出時容易因為迷路，浪費很多時間，結果很多想逛的店、想去的景點都沒去成。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在工作宮位，金星本週亦在志業宮位行進，終於完成一個案件，或是年度工作告一段落，許多事務塵埃落定，可以輕鬆迎接下一年度新工作的到來。

本週須注意的部分

人際關係方面，水星逆行回人際關係宮位，與火星合相，會與很久不見的朋友聚會，邀約不斷。某些水瓶座則可能要當心與過去有過節的人在某些場合狹路相逢，場面頗為尷尬。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與海王星相位皆不良，當心遺失錢包或貴重物品，許多證件、信用卡都要重新辦理。某些水瓶座的支出超過預算，月底經濟狀況捉襟見肘，生活困窘。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，或是過度緊張，造成消化系統不適。女性則要注意婦科方面的問題。太陽與冥王星齊聚於精神宮位，睡眠品質不佳，精神不濟，或是容易做噩夢。

雙魚座：

整體運勢

學業運方面，金星本週尚在學業宮位行進，同時木星與天王星齊聚考試宮位，作業或報告本週可交出，學業壓力輕鬆不少。參加各種競賽或考試，即使沒有準備，成績也能跨越門檻，勉強及格。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，喜歡的人有其他的追求者，兩者以迅雷不及掩耳的速度交往，只好放棄對方了。某些雙魚座則是必須在兩個對象之中作出抉擇，但最後可能落得兩頭落空的下場。

工作運方面，水星逆行至志業宮位，與火星合相，文件出錯率高，許多事務不斷需要來回修正。工作上所需用的電子用品故障，使得你的進度不斷地延遲，後續要處理的案件堆積如山，需要常常加班才能消化完畢。

健康運方面，土星與海王星齊聚命宮，身體上的大小毛病不斷，筋骨、牙齒、皮膚會有些問題需要矯治。情緒經常處於低落狀態，或是有睡不好的問題，當心罹患心理疾病。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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