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本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「打起精神」：錢財不斷湧入

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人財運非常強盛，在家都能躺著賺錢，有人則是用專業的態度，就能讓自己的業績不斷攀升，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬虎

如果你的工作不穩定，或是專門四處打工的人，在本周將有機會透過他人介紹，進入較為穩定的工作職場，雖然仍是屬於打工性質，但是薪資待遇卻是非常的高，工作也能持續半年以上，在期間內只要表現良好，不出問題，非常有機會轉正，讓自己的財庫能有定期收入。

第四名：血型A型+生肖屬蛇

人不理財，財不理你，如果手上有多餘資金卻無處使用，建議在本周可以大膽地投入股票市場裡，這段時間的財運非常強盛，你可以透過股市營業員的推薦，輕鬆的跟上風潮，在最佳時機內買到不錯的股票，讓自己在家都能躺著賺錢，但記得見好就收，千萬不可貪心。

第三名：血型B型+生肖屬狗

在本周，你將擁有超凡的創作能力，如果你是從事軟硬體開發、商業設計、創意設計等，這段時間是你腦力大爆發的時刻，能在短時間內完成許多精良優秀的產品，讓客戶眼睛為之一亮，讚賞有加，同時也能獲得老闆的青睞，替你增加獎金，讓存款數字瞬間提升。

第二名：血型O型+生肖屬馬

如果你是從事業務相關的工作者，在本周將有機會參加各種領域的聚會活動，請你要好好把握這些機緣，千萬不要害羞，趕快勇敢地向人群推薦你的商品，因為財富正在向你靠近，你無須放低身段阿諛奉承，只要用專業的態度介紹商品，就能讓自己的業績在不知不覺中不斷攀升。

第一名：血型O型+生肖屬鼠

專門從事小吃店或便當店的老闆們要打起精神了，在本周將有機會接獲大量訂單，可能是學生團體或是公司活動，所訂購的餐點數量相當龐大，在烹飪打包的過程中，難免勞心勞力，但記得要保持餐點的品質，只要做好口碑，日後生意將蒸蒸日上，錢財不斷湧入。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

血型 生肖 財運

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