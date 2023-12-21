「3生肖女」年紀越大越有福氣 不僅能成為富婆還能長壽！

人生最怕少年得志，老來悲哀，若是倒吃甘蔗，漸入佳境，才能越老越香甜，在十二生肖中，有些人特別容易讓自己越老越有福氣，不僅有財，也能長壽，一起來看看是哪幾個生肖能有如此好運。

第三名：狗

狗寶寶通常個性活潑，率性真誠，喜愛與人接觸，在許多環境中，往往能夠因為自身的活耀而吸引到他人的注意力，他們很樂觀開朗，也喜歡行俠仗義，願意幫助身邊的人，既使是陌生人，也會伸出援手，所以在不知不覺中結下許多善緣，也累積了不少福報，隨著年紀越來越大，累積的福德也就越來越多，所謂好人有好報，福壽會不斷漸漸增長，在很多地方都能順心如意，而在自身的財庫，也有機會變得飽滿而成為小富婆。

第二名：豬

心地純真善良的豬寶寶，做事沉穩剛毅，充滿幹勁，他們願意為了理念而付出努力，雖然所使用的方法常常是土法煉鋼，進度緩慢，但這種堅毅不拔的精神能感動到許多人，讓人願意替豬寶寶打氣加油，給予幫助，所以豬寶寶的福氣是通過先前的努力而獲得後續的回報，並非無中生有，這些受到感動的人將會成為豬寶寶的貴人，讓豬寶寶在事業上充滿許多機會，只要豬寶寶不放棄，那麼中年過後，就能事財雙順，錢財滿滿。

第一名：虎

充滿熱情的虎寶寶，愛玩愛熱鬧，感情相當豐富，年輕時個性強勢，容易剛愎自用，在生活上則有點放蕩不羈，不喜歡受到束縛，總是想到哪走到哪，追逐體驗各種新奇絢爛的場景，等玩夠了之後，就會開始收心，把力量放在人生目標上，展開自己的雄心壯志，由於他們天生具有領導才能，所以在工作上能夠知人善用，懂得如何讓人替自己賣命，所以虎寶寶最後有機會可以躺著看錢財滾滾而來，不但省去許多煩惱而長壽，自己又能享清福。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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