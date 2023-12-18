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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「猶如聚寶盆」：財庫滾滾發燙

聯合新聞網／ 非貓不可
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只需要打起精神，一筆筆的收入就能魚貫入袋，有人則是財庫發燙，能看到財源滾滾而來，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬牛

專門從事傳授各種技藝的老師們，例如代課老師、音樂老師、健身教練等，這個月的課程時數或業績將要不斷地向上攀升，在這段時間裡，有機會招來一批新學生開啟額外課程，請記得在授課的過程中，一定不可馬虎，要能夠細心傳授相關技能，則能讓你的名聲更加遠播。

第四名：血型A型+生肖屬猴

所謂佛靠金裝，人靠衣裝，如果你是販售服飾、首飾、配件等相關的人，無論是實體店面，還是網路商店，本周將有機會遇到許多客人消費或是大量批貨，但是也會遇到許多提問，然而買貨大多嫌貨人，只要耐心解答做好服務，很快就能完成交易，錢財自然落入荷包。

第三名：血型O型+生肖屬兔

維修類技師在本周將要面對忙碌的工作行程，如果你是汽修技師、冷氣技師、家電維修等，這段時間會莫名其妙的接到許多維修工作，好像一堆用品同時損壞，請你莫要疑惑，這是老天賜予的財運，你只需要打起精神，卯足全力完成任務，一筆筆的收入就能魚貫入袋。

第二名：血型B型+生肖屬羊

生活上總離不開各種家電，如果你是商場或賣場的家電販售解說員，在本周的運勢特別強盛，特別能得到客戶的眼緣，凡是看到有客人上門，不要猶豫，趕緊向前迎接詢問對方的需求，你只要以親切的態度交談，很快能讓客人甘願掏出新台幣，讓你的業績直直往上衝。

第一名：血型AB型+生肖屬雞

如果你正要準備開店做生意，或是合夥投資，本周就是最好的時機點，依據你的運勢來看，猶如聚寶盆一般，財庫已經開始滾滾發燙，要開店，就趁現在，要投資，也無須遲疑，但是必須提醒你，凡事都要先做好準備，只要有了充分的了解和安排，保證能看到財源滾滾而來。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

血型 生肖 財運 業績 運勢

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