快訊

聯合報社論／猶豫的追隨者：賴清德為何選得這麼辛苦

東京餐館「中國人禁止入內」遭陸網紅鬧場！改貼這4個字竟化解風波

下周生肖運勢／虎拿獎金、龍遇貴人、「這生肖」財運第一記得顧健康

旺好運／ 曼樺老師
圖為生肖運勢示意圖。圖片來源/ingimage
圖為生肖運勢示意圖。圖片來源/ingimage

命理專家曼樺老師分析，12/17-12/23生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.雞

本周運勢衝上高峰，為第一名。做事要求完美，寧願加班完成也不拖延，日積月累的口碑不容易。

2.猴

本周運勢事業運進展暢順，為第二名。但不宜太沾沾自喜，年底前業務繁忙，更大的考驗也隨將來臨。

2.龍

本周運勢轉強，同為第二名。貴人的引薦，突然來的案子，同時也證明自己的專業技術領先，值得開心。

3.虎

本周運勢上升，為第三名。越來越順的狀態。靠別人不如靠自己，面對現實工作環境及人事，把握尺度努力做好。

3.羊

本周運勢漸漸穩定，同為第三名。因工作各地奔波，事事必須親力親為特別辛苦，路遙知馬力。

【財運前三名】

1.雞

本周運屬於正財。工作繁忙也收穫豐富。同時要注意身體健康，健康為財富之母，小心維護才是。

2.龍

開始轉旺的財運，離不開冷靜評估之後所得到的結果與行動，投資謹慎，穩健，長期，不貪，自然有好回報。

3.虎

總是會有意外的好事發生，本周事業工作帶動財運，沒有去設想的回報，得到驚喜的獎金，份外開心。

【感情運前三名】

1.猴

本周單身男女愛情運同時高升，或許歡樂的聖誕氣氛終於帶來寒冬中溫暖的祝福，期待的心情讓人也變得可愛了。

2.羊

家庭運興旺，在年底前得到好消息，老婆懷孕了，你開心不已。一個新生命，一份期待，一個美好結果。

3.雞

愛情運上升，不經意的偶遇，若是一次，可能是機緣巧合，若是二次，應該是緣份了。原來辦公大樓轉角真有愛。

3.虎

愛情升溫甜蜜，聖誕假期即將到來，各種活動的邀約已經開始，你也進入興奮狀態，只希望跟心愛的人一起參予。

【健康運前三名】

1.雞

本周健康運勢不凡，喜愛足浴，腳底按摩，SPA放鬆，與按摩師的聊天也是一種多得的放鬆。

2.猴

健康運不錯，發現自己年紀越來越大，除了飲食要控制之外，適度的運動絕對有必要，千萬不能拖延懶惰。

2.龍

運康運勢不錯，越加注重。假日不坐在電腦前打遊戲，去郊外公園踏青，和朋友去爬山，感覺身心開朗。

3.狗

健康運尚可，每晚睡前一杯紅酒，已經養成一種習慣，不僅能幫助心臟運作，還能改善手腳冰冷的體質。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

生肖運勢

延伸閱讀

2024運勢出爐！候選人執法公正得民心、買房要注意別「買高賣低」

犯太歲！2024運勢「黑榜前三名」1生肖恐破大財、最凶險3月份出爐

現在到過年誰會發大財？牛機會來了、豬遇貴人、「這生肖」迎接潑天富貴

龍年到怕犯太歲？民俗專家提醒這4生肖注意 簡單一招可化解

相關新聞

最常一夜情星座！水瓶看對眼、雙子下半身思考、這星座「還成癮」

現代社會很多速食愛情，人際關係也越來越開放，很多人也把一夜情當成稀鬆平常的事情。命理網站旺好運分享「這些星座原來容易發生一夜情」，快看都有哪些星座最隨性。

下周生肖運勢／虎拿獎金、龍遇貴人、「這生肖」財運第一記得顧健康

命理專家曼樺老師分析，12/17-12/23生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

每日星座運勢／巨蟹善於觀察現商機 今天財運頗優

2023-12-16牡羊座短評：加足馬力，趁機學習。【整體運★★★☆☆】愛情際遇不錯，參加朋友的聚會，極易遇到與你談得來的異性；今天很適合購物，能買到一些物美價廉的東西哦；學生族今天的頭腦顯得特別的靈

2024運勢出爐！候選人執法公正得民心、買房要注意別「買高賣低」

2024年即將到來，許多人希望新的一年能夠收穫滿滿，命理專家柯柏成也指出，明年房價在下半年可能有過度樂觀的情況，容易出現「買在高點、賣在低點」的情況，有想投資的民眾可以持續注意「日韓科技類股」，年終會有不錯的消息題材。

下周財神到！4星座財運從冬至旺到年尾 這星座要控制物慾

下周五(12/22)就是冬至啦！國際塔羅小孟老師點名4星座，財運會從冬至旺到年尾，只要你把握投資時機、或改變理財方式，就可能會有意想不到的收穫喔。

相處自在！「5星座」天生自帶幽默感 射手樂觀輕鬆、雙子常讓人大笑

幽默能產生良好的人際效應，除了提升人緣之外，還能排解尷尬的場合氣氛，也可能增加自信心。只要說得適當，不傷害他人，通常能有不錯的回應效果。以下五星座，常能以幽默的方式，得到大家的認同。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。