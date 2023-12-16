下周生肖運勢／虎拿獎金、龍遇貴人、「這生肖」財運第一記得顧健康

命理專家曼樺老師分析，12/17-12/23生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.雞

本周運勢衝上高峰，為第一名。做事要求完美，寧願加班完成也不拖延，日積月累的口碑不容易。

2.猴

本周運勢事業運進展暢順，為第二名。但不宜太沾沾自喜，年底前業務繁忙，更大的考驗也隨將來臨。

2.龍

本周運勢轉強，同為第二名。貴人的引薦，突然來的案子，同時也證明自己的專業技術領先，值得開心。

3.虎

本周運勢上升，為第三名。越來越順的狀態。靠別人不如靠自己，面對現實工作環境及人事，把握尺度努力做好。

3.羊

本周運勢漸漸穩定，同為第三名。因工作各地奔波，事事必須親力親為特別辛苦，路遙知馬力。

【財運前三名】

1.雞

本周運屬於正財。工作繁忙也收穫豐富。同時要注意身體健康，健康為財富之母，小心維護才是。

2.龍

開始轉旺的財運，離不開冷靜評估之後所得到的結果與行動，投資謹慎，穩健，長期，不貪，自然有好回報。

3.虎

總是會有意外的好事發生，本周事業工作帶動財運，沒有去設想的回報，得到驚喜的獎金，份外開心。

【感情運前三名】

1.猴

本周單身男女愛情運同時高升，或許歡樂的聖誕氣氛終於帶來寒冬中溫暖的祝福，期待的心情讓人也變得可愛了。

2.羊

家庭運興旺，在年底前得到好消息，老婆懷孕了，你開心不已。一個新生命，一份期待，一個美好結果。

3.雞

愛情運上升，不經意的偶遇，若是一次，可能是機緣巧合，若是二次，應該是緣份了。原來辦公大樓轉角真有愛。

3.虎

愛情升溫甜蜜，聖誕假期即將到來，各種活動的邀約已經開始，你也進入興奮狀態，只希望跟心愛的人一起參予。

【健康運前三名】

1.雞

本周健康運勢不凡，喜愛足浴，腳底按摩，SPA放鬆，與按摩師的聊天也是一種多得的放鬆。

2.猴

健康運不錯，發現自己年紀越來越大，除了飲食要控制之外，適度的運動絕對有必要，千萬不能拖延懶惰。

2.龍

運康運勢不錯，越加注重。假日不坐在電腦前打遊戲，去郊外公園踏青，和朋友去爬山，感覺身心開朗。

3.狗

健康運尚可，每晚睡前一杯紅酒，已經養成一種習慣，不僅能幫助心臟運作，還能改善手腳冰冷的體質。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

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