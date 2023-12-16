講不聽也勸不動！TOP6固執星座耳根子超硬 冠軍星座連本人都認同？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「固執星座」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP6固執星座。

每個人都有自己的個性或脾氣，對於自己在乎的事物多少也都會展現出固執、不願意退讓的一面，而在12星座中，有哪些星座最容易連平常雞毛蒜皮的小事都堅持己見、絕不低頭呢？來看看你或你身邊的人有沒有上榜吧！

「金牛座」連本人都認證的固執星座代表 超理性「摩羯座」不合邏輯的無法接受

▲ 網友熱議TOP6固執星座 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「固執星座」的相關話題討論，可以發現「金牛座」被最多網友點名，留言提及「金牛座固執得像一頭牛，一旦下定決心，基本上就不會改變，完全聽不進別人的勸告」，就連身為金牛座本人的網友也直呼「我金牛女，認定的就是認定了，非常固執」、「無法說服我的事，我真的是幾百頭牛都拉不動欸，超固執」，是公認的固執星座代表。

還有人分享，金牛座的執著可以體現在戀愛中的表現，點出他們因為害怕自己被拋棄，所以經常「超級無敵喜歡試探對方，一直鑽牛角尖」，談起戀愛屬於非常謹慎小心的類型；不過也有其他聲音出現緩頰，覺得金牛座是「知道自已想要什麼才會固執」，並不是對任何事都一意孤行。

而「摩羯座」同樣也是呼聲相當高的固執星座，有人就發文請益「摩羯是不是超固執？」，下方吸引網友大批回覆，「沒錯，但可以溝通，千萬別硬碰硬的溝通，花點小巧思很好軟化」、「他們有自己的一套邏輯，所以你的邏輯如果說不通，摩羯無法理解就會很固執」，認為摩羯座是很理性的星座，儘管固執，但若能好好溝通，就還有改變他們想法的空間，最重要的是要能「有理有據」地說服他們，否則說再多都是枉然，且溝通的態度也要保持友善、避免以命令的口氣強迫，成功說服的機率會更高。

此外，「天蠍座」和「獅子座」的固執也受到不少網友的熱議，前者被形容是「倔、脾氣超硬」、「有時候天蠍真的會在一件事情上覺得他就是對的，而固執己見，完全聽不進去其他人的意見」，因此常有天蠍身邊的親朋好友會感覺自己解釋到非常心累。

後者則是「一但愛上就會當作家人來照顧，會進入一種超級死心眼跟固執的狀態」，網友認為性格霸氣的獅子座，只要喜歡上對方，就會奮不顧身的投入愛情，將全身心都用來關注對方。

你覺得自己是個固執的人嗎？儘管固執的個性可能會造成在人際關係、工作和生活上遇到一些困難和挑戰，但固執也不見得是壞事，有時候更代表一種堅持原則、不隨波逐流的態度。如果能夠適當地多聽聽他人意見，並學習彈性和包容，相信固執的人更能夠發揮自己的優勢，成為一個有主見、有魅力、有影響力的人！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「固執星座」相關討論則數。

觀測期間：2023/08/23~2023/11/23，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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