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很難混熟！防備心超強「3生肖」雞不相信人、第一名不輕易交心

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
圖／canva

每當進入新環境認識新朋友時，有些人能夠毫無距離熱情的回應你，但面對有些人卻是大眼瞪小眼，產生格格不入的尷尬，在十二生肖中，就有幾個防備心超強的生肖，想要混熟需要很多時間，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：雞

雞寶寶講究效率卻性情浮躁，做起事來風風火火直衝向前，常顯得不夠沉穩冷靜，在與人相處時喜愛侃侃而談，卻不一定言之有物，有時反而讓人覺得聒噪，但你別以為雞寶寶跟你無話不談就是拿你當朋友，他們只是嘴巴一刻也停不下來，想找人抬槓聊天宣洩情緒而已，事實上雞寶寶的性格非常古怪，而且心胸稍嫌不夠寬闊，他們的防備心主要來自於保護自身利益，所以不太輕易相信別人，建議雞寶寶要學會分享與包容，才能交到更多的朋友。

第二名：馬

個性倔強的馬寶寶，善惡分明，眼中常常只有黑與白，沒有灰色地帶，他們敢怒敢言，個性真誠，在與人相處時，往往第一眼就定人生死，當下決定此人是否值得交往，如果你是被他排除在圈圈之外的人，那麼想要再改變他的觀感，與他交心將是非常困難的事，因為馬寶寶有著傲慢之心，從此眼中不會再重視你，如果你想要試著跟馬寶寶拉近距離，就需要付出非常多的努力，只要你成功了，那麼馬寶寶就會忠誠待你，把你當成一輩子的好朋友。

第一名：龍

龍寶寶本身聰明有才能，在許多事物上都有獨到的見解，他們好強不服輸，充滿旺盛積極的心，常希望能夠出類拔萃，與眾不同，龍寶寶通常對宗教命理有著極高的興趣，因此會不斷提升思想境界，讓自己散發出裊裊仙氣，他們的防備心不是要保護自己，而是覺得一般凡人怎能與龍共舞，所以不輕易與人交心，如果想要和龍寶寶親近一點，那麼你就必須拿出真實力，讓他覺得你非凡夫，最好是知識性方面的交流，久而久之，龍寶寶才能敞開心胸接納你。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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